To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 29 stycznia 2021 r.

#1 PKB Polski z najgłębszym spadkiem od przynajmniej 25 lat. Rok 2020 zapamiętamy na dłużej, nie tylko z powodu epidemii koronawirusa, ale także ze względu na gospodarcze skutki lockdownów wprowadzonych przez władze. Główny Urząd Statystyczny opublikował dziś dane o wzroście gospodarczym za 2020 r. Oczywiście żadnego wzrostu nie było, tylko spadek – pierwszy od 25 lat. Spadek PKB okazał się jednak mniejszy od tego, jakiego obawialiśmy się na początku epidemii. Dzisiejsze dane GUS przeanalizował Krzysztof Kolany.

#2 Tragiczne żniwo koronawirusa. Epidemia koronawirusa ma negatywne skutki nie tylko gospodarcze, ale przede wszystkim zbiera żniwo wśród ludzi. Także dzisiaj GUS opublikował wstępne dane o zmianie ludności Polski w ubiegłym roku. Po raz pierwszy w powojennej historii Polski liczba zgonów przekroczyła 470 tysięcy. Tragiczny skok liczby zmarłych miał miejsce w trzech ostatnich miesiącach roku – te smutne dane opisuje Maciej Kalwasiński.

#3 Niemcy wprowadzą daleko idące ograniczenia wjazdu do kraju. To jeszcze nieoficjalne informacje mediów, ale dużo wskazuje na to, że Niemcy wprowadzą ograniczenia wjazdu dla podróżnych z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, RPA i Brazylii. W krajach tych szeroko rozpowszechnione są nowe, bardziej zaraźliwe warianty koronawirusa. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

#4 Rewolucja płotek? Od kilku dni opisujemy na Bankier.pl „redditową rewolucję”, czyli wzmożenie drobnych inwestorów na forach internetowych (największe z nich istnieje na serwisie Reddit) w celu „wyciśnięcia” dużych funduszy hedge z krótkich pozycji zajmowanych na wielu spółkach (w tym na CD Projekt). Tej rewolucji płotek wyraźnie sprzyja najbogatszy człowiek na świecie – Elon Musk. Także dziś polecam wiele materiałów na ten temat.

