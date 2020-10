To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 29 października 2020 r.

Ciekawy dzień za nami, dlatego polecam nasze podsumowanie. Znajdą w nim coś ciekawego dla siebie zainteresowani rynkiem nieruchomości, piszemy też o zwolnieniach w dużym banku, prognozach bliskiego końca słabości sektora bankowego na giełdzie oraz otwarciu „Szpitala Narodowego” i „nieplanowanym” lockdownie. A także wiele więcej. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Wzrost cen wyhamował, flipperzy spasowali, małe miasta wchodzą do gry. Praca zdalna może zwiększyć popyt na mieszkania w mniejszych miejscowościach, a odpływ flipperów przełoży się na stabilizację cen na rynku wtórnym – to wnioski płynące z debaty, która odbyła się w ramach Dnia Mieszkaniowego na Bankier.pl. Zgodnie z obietnicą publikujemy podsumowanie tej debaty. A będąc w tematyce rynku nieruchomości polecam także podsumowanie sytuacji na rynku najmu mieszkań we wrześniu. Śmielsze podwyżki na rynku najmu. To cisza przed burzą?

#2 Santander chce zwolnić blisko 1/5 załogi. Ograniczenie zatrudnienia w sektorze bankowym to nie jest nowość, ale skala planowanych zwolnień w Santander Bank Polska robi wrażenie. Ale i terminarz zwolnień nie będzie napięty – redukacja zatrudnienia planowana jest na ponad 2 lata. Więcej szczegółów w artykule Wojciecha Boczonia.

#3 Słabość sektora bankowego dobiega końca. W czasie, kiedy rynki pogrążone są w spadkach, trudno znaleźć dobre wiadomości dla inwestorów. Czasem jednak się uda. Zdaniem analityków Trigon DM, słabość sektora bankowego dobiega końca. W najnowszym raporcie zmienili oni nastawienie do sektora na neutralne, a w perspektywie 2-4 miesięcy spodziewają się dobrego momentu do przeważenia sektora. A jeśli chodzi o dzisiejszą sesję na GPW, to inwestorzy nie doczekali się odbicia. Były za to mocne wzrosty CD Projektu.

#4 „Szpital Narodowy” otwarty, rząd nie chce całkowitego lockdownu. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś otwarcie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym, gdzie na chorych z koronawirusem czeka 300 łóżek, a docelowo cztery razy więcej. Zapewnił przy tym, że rząd nie chce całkowicie zamykać gospodarki. A już w piątek kolejna konferencja prasowa premiera, w czasie której mają zostać przedstawione informacje dotyczące dostępności cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych, zasady pracy biurowej i kilka innych tematów ,które rząd chce uregulować.

Z koronawirusowych tematów polecam także:

#5 PKB USA: rekordowy wzrost po rekordowym spadku. Po rekordowym spadku w drugim kwartale trzeci kwartał przyniósł rekordowy wzrost produktu krajowego brutto Stanów Zjednoczonych. Dane z amerykańskiej gospodarki przeanalizował Krzysztof Kolany.

19:39 Kowalski: Projekt reformy Kodeksu Spółek Handlowych w II połowie listopada w Sejmie

19:07 SN: wydanie nakazu zapłaty przeciw konsumentowi na podstawie samego weksla - niewłaściwe

19:02 Premier Francji: Dla rekreacji z domu można wyjść tylko na godzinę

18:22 Oczyszczona EBITDA LIFO Lotosu w III kw. spadła o 49 proc.

18:15 Roubini: Spór o wynik wyborów w USA może załamać rynek

18:03 Turyści złożyli ponad 66 tys. wniosków o rekompensaty na 205 mln zł

17:43 GPW bez odbicia. Mocne wzrosty CD Projektu

17:10 Białoruś zamknęła granice

17:07 Wojciech Dyduch nowym przedstawicielem prezydenta w KNF

17:02 Ukraina: drogi i seriale za pieniądze z funduszu Covid-19

16:38 11 instytucji podpisało blisko 50 tys. umów w ramach II i III etapu PPK

16:30 W Szwecji znów dobowy rekord zakażeń

16:02 Władze Finlandii: wzrostowy trend zakażeń koronawirusem został przełamany

15:40 ZUS wskazuje na błędy we wnioskach firm o tarczę 5.0

15:18 Rząd Portugalii odrzuca możliwość lockdownu, choć społeczeństwo popiera to rozwiązanie

15:16 GIS ostrzega przed salmonellą w partii masła

15:10 W Niemczech spadła stopa bezrobocia

14:51 Trzaskowski: Sytuacja w warszawskich szpitalach jest bardzo trudna

14:23 Błaszczak: Więcej wojska w walce z pandemią

13:55 EBC nadal nie dorzuca pieniędzy. Czekamy na grudzień

13:50 W piątek regulacje dot. pracy biurowej oraz wytyczne na 1 listopada

13:30 PKB USA: rekordowy wzrost po rekordowym spadku

13:30 PKN Orlen obserwuje kilkuprocentowe spadki wolumenów w sprzedaży detalicznej i hurtowej

13:26 Premier Hiszpanii apeluje o kordon sanitarny w aglomeracji Madrytu

13:22 Czarnek o wprowadzeniu edukacji zdalnej w klasach I-III: nic nie wykluczamy

13:10 Szpital na Stadionie Narodowym otwarty. Premier: Rząd nie chce całkowitego lockdownu

13:10 Czarnek grozi odebraniem pieniędzy uczelniom, które zwolniły studentów z zajęć na czas protestów

12:44 Kanclerz Merkel o zaostrzeniu ograniczeń: "jesteśmy w dramatycznej sytuacji"

12:42 Słabość sektora bankowego dobiega końca, dobry moment do przeważenia banków za 2-4 miesiące [OPINIA]

12:34 Prezes mBank: Po zakończonych wakacjach kredytowych klienci mBanku wracają do obsługi długu

12:10 Orange Polska chciałby powrócić do wypłaty powtarzalnej dywidendy

12:08 Łukaszenka: Andrzej Duda zwyciężył w wyborach dzięki sfałszowaniu wyników

12:00 Jeronimo Martins ocenia, że sezon świąteczny będzie trudny

11:48 NWZ Energi zdecydowało o wycofaniu akcji spółki z obrotu na GPW

11:36 Sprzedaż opon do aut osobowych po trzech kwartałach spadła o 18 proc. rdr

11:32 Rzecznik rządu: Nie ma planów zmiany na stanowisku ministra zdrowia

11:11 Adamczyk: Ogłosiliśmy pierwszy z czterech przetargów na A2 Siedlce - Biała Podlaska

11:10 Światowi giganci przedłużają pracę zdalną. Niektórzy... na zawsze

11:00 DM BOŚ podwyższył cenę docelową CD Projekt do 446 zł, a rekomendację do "kupuj"

10:37 Deloitte: Polacy boją się pandemii i zubożenia

10:34 Santander Bank Polska zapowiada duże zwolnienia

10:28 Rzecznik MZ: Przy wzroście o 3 tys. dziennie zakażeń - możliwy lockdown

10:06 Stan zagrożenia terrorystycznego we Francji

09:40 Nowe zasady kwarantanny. Nie obejmie niektórych domowników

09:07 Będzie nowy projekt "Piątki dla zwierząt"? Müller: Rozważamy

09:07 Rybołówstwo kością niezgody w rozmowach Wielkiej Brytanii z UE

09:00 Kurs euro blisko 11-letniego szczytu

08:35 Europa szykuje się do twardych restrykcji

08:17 Miedź na LME nieznacznie drożeje - w Chinach może przyspieszyć ożywienie popytu

08:07 Ursus chce współpracować z gigantem z Wuhan

07:56 Ceny ropy w USA blisko 4-tygodniowego minimum

07:44 Fryzjerzy boją się, że będą następni

07:25 Kończą się wolne respiratory

07:00 Gastronomia znów przed widmem bankructwa

06:50 Koronawirus nie zahamował rolniczych inwestycji

06:41 System rozliczania subwencji z tarczy finansowej PFR dla MŚP wiosną

06:40 Słownik Inwestora: Orlen i Lotos

06:35 Centralny Port Komunikacyjny poszukuje inwestora za granicą

06:00 Złoto wraca do łask Chińczyków

06:00 Śmielsze podwyżki na rynku najmu. To cisza przed burzą? Nowy raport Bankier.pl i Otodom

06:00 Wzrost cen wyhamował, flipperzy spasowali, małe miasta wchodzą do gry

06:00 Akcje PZU na giełdowym dnie