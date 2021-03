To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 29 marca 2021 r.

Słabnący złoty i rosnąca giełda otwierają pierwsze podsumowanie dnia w przedświątecznym tygodniu. Poza tym piszemy także o kaucjach za plastikowe butelki, wysypie akcji serwisowych producentów aut, zakończeniu paraliżu Kanału Sueskiego oraz „nie takiej korzystnej” reformie OFE, jaką szykuje nam rząd. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Kurs dolara blisko 4 zł. Trwa rażąca słabość złotego na rynku walutowym. Choć sam indeks dolara rośnie w poniedziałek tylko o 0,14 proc., złoty słabnie do dolara blisko 1 proc., a do euro ponad 0,5 proc, osiągając wieloletnie maksima. Nie przeszkodziło to jednak wzrostom na warszawskiej giełdzie, gdzie flagowy indeks zyskał 1,6 proc. Główna w tym zasługa CD Projektu, którego kurs wzrósł o ponad 13 proc.

#2 Zapłacimy kaucję za plastikowe butelki. Już wkrótce przy zakupie produktów w szklanych i plastikowych opakowaniach zapłacimy dodatkową opłatę. Kaucja zostanie oddana przy zwrocie zużytych butelek. Znamy coraz więcej szczegółów na ten temat.

#3 Wysyp akcji serwisowych. Właściciele aż 24 modeli aut zarejestrowanych w Polsce będą musieli udać się do ze swoimi samochodami do naprawy usterek, o których poinformowali producenci. Większość awarii dotyczy modeli BMW, jednak zainteresować się muszą także właściciele fiatów, land roverów, mazd, volvo i fordów (tylko amerykańskie modele).

#4 Koniec paraliżu w Kanale Sueskim. To już prawdopodobnie ostatnia „łamiąca” wiadomość na temat zablokowanej przeprawy w Kanale Sueskim. Kontenerowiec Ever Given (jego operatorem jest tajwańska firma Evergreen Marine), który 23 marca osiadł na mieliźnie, został z niej w poniedziałek rano prawie całkowicie ściągnięty. Początkowo notowania ropy naftowej zareagowały na tę informację spadkami, jednak potem skutecznie je odrobiły.

#5 Reforma OFE nie jest w pełni korzystna dla ubezpieczonych. Tak przynajmniej twierdzi NBP. Wymienia przy tym m.in. kwestie opłaty przekształceniowej czy utraty prawa do dziedziczenia środków. „Rozwiązania proponowane w niniejszym projekcie już a priori nie są w pełni korzystne z punktu widzenia interesów ubezpieczonych, bez względu na wybór, jakiego dokonają (transfer środków na nowe IKE albo do ZUS)" - napisano w opinii NBP. Więcej na ten temat w artykule na Bankier.pl.

Poniedziałek 29 marca – wybrane wiadomości z kraju i ze świata

19:27 Wzrost kosztów emisji CO2 ma być uwzględniany w taryfach na ciepło

19:13 Błyskawiczne testy mogą nie wykrywać wariantów koronawirusa [Badanie]

18:52 CD Projekt udostępnił drugi zestaw poprawek do "Cyberpunka 2077"

18:52 WHO przedstawi we wtorek raport ws. pochodzenia koronawirusa

18:44 Paryż przez pandemię zarobił na turystyce o 15,5 mld euro mniej

18:06 Szczepionka Johnson & Johnson będzie dostarczana do UE od 19 kwietnia

17:55 WIG20 znów mocno w górę. Wyraźne wzrosty CD Projektu

17:44 Szef WHO: Rozważane są wszystkie hipotezy ws. pochodzenia koronawirusa

17:31 Francuska firma farmaceutyczna winna śmierci setek osób, które zażywały lek Mediator na odchudzanie

17:28 MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne

17:18 Branża beauty domaga się jak najszybszego wycofania zakazu działalności

16:42 Niemieckie media: Rząd doprowadził do chaosu podczas pandemii

16:38 Związki boją się likwidacji Tauronu. Solidarność apeluje do premiera o pilną interwencję

16:20 Kwarantanna dla podróżujących z Polski do Portugalii

15:30 Premier Morawiecki złożył wniosek do TK dotyczący kwestii wyższości konsytucji nad prawem unijnym

15:24 NBP: reforma OFE nie jest w pełni korzystna dla ubezpieczonych

15:09 Zwolnienie z kwarantanny po przyjeździe do Polski. Wiceminister tłumaczy, kto może skorzystać

14:57 KE zapowiada, że podejmie "szybkie i zdecydowane działania" ws. Izby Dyscyplinarnej SN

14:51 Rada nadzorcza JSW odwołała dwóch wiceprezesów

14:15 KNF ostrzega przed kolejnymi podmiotami, m.in. z Wysp Marshalla i Marek

14:11 UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec importera ciężarówek Iveco

13:53 Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce zmniejszył się o 28 proc. w 2020 roku

13:47 Personel medyczny apeluje do prezydenta o interwencję w sprawie płacy minimalnej

13:41 W polskim systemie podatkowym firmy najniżej oceniają stabilność prawa. Badanie KPMG

13:33 Nawalnemu grozi karcer. Otrzymał sześć nagan w kolonii karnej w ciągu dwóch tygodni

13:30 Wielka wpadka Nomury. Dwa miliardy dolarów straty

13:09 CBOS: lockdowny wpłynęły przede wszystkim na sytuację ludzi młodych

12:49 Rekordowa zbiórka 29. finału WOŚP. Zebrano najwięcej w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry”

12:44 Tysiące turystów z Niemiec na Balearach mimo alertów sanitarnych

12:40 Watykan ukarał arcybiskupa Głódzia i biskupa Janiaka. Chodzi o zaniedbania ws. pedofilii w kościele

12:27 Brytyjczycy mogą wyjść z domu. Przestał obowiązywać nakaz pozostawania w domach

12:08 Powołano Fundusz Patriotyczny. "30 mln zł kultywowanie pamięci narodowej"

11:53 Rzecznik MZ: Najgorsza sytuacja jest na Śląsku. Trwa relokacja pacjentów

11:48 Więcej strażaków-ratowników będzie pomagało w szpitalach

11:48 Chiny odpowiadały w 2020 roku za ponad połowę światowej energii z węgla. Raport Embera

11:10 "Cyberpunk 2077" z 13 dodatkami? Plotki napędzają CD Projekt

10:50 Kaucja od plastikowych i szklanych butelek już wkrótce. Znamy szczegóły

10:16 Rząd zezwoli na otwarcie ogródków gastronomicznych? Wiceminister tłumaczy

09:30 Praca zdalna - nowe założenia projektu ustawy

09:30 Wiceminister zdrowia o koronawirusie: widać podział Polski na dwie strefy

08:54 Miedź na LME w Londynie tanieje - na rynkach ryzyka geopolityczne

08:45 Kolejny sklep wydłuża godziny otwarcia

08:31 W niektórych branżach już zaczęło się ożywienie inwestycyjne

08:30 Agencja AP: raport WHO wskaże zwierzęta jako prawdopodobne źródło koronawirusa

08:11 W USA ceny ropy ruszyły mocno w dół po odblokowaniu Kanału Sueskiego

07:08 1 kwietnia rusza nabór wniosków o 500+ drogą tradycyjną

06:56 Szpitale bez rezerw. "Jesteśmy w przedsionku piekła, a najgorsze dopiero przed nami"

06:50 Deweloperzy przeciwni wysokości nowych składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

06:40 Nowy pomysł rządu. Szczepionkę poda aptekarz i pracodawca

06:35 Już 55 proc. imigrantów z Ukrainy chce kupić nieruchomość w Polsce

06:15 Koniec paraliżu w Kanale Sueskim. Kontenerowiec odblokowany

06:08 Ekspert: Jest wiele powodów, aby jesienią spodziewać się czwartej fali epidemii

06:00 Deweloperzy skorygowali ceny ofertowe mieszkań [Nowy raport]

06:00 Wkrótce wysyp nowych hipotek – nadchodzą kredyty ze stałą stopą

06:00 Co trzeci przedsiębiorca skarży się na nieuregulowane faktury. Badanie KRD

05:56 Te grupy zawodowe poślą dzieci do przedszkola