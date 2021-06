To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 29 czerwca 2021 r.

/ Shutterstock

Te obniżki nie ucieszą konsumentów - tak można by podsumować ogłoszone właśnie szczegóły popularnego programu dopłat rządowych. Pociechy nadal trudno szukać w bankach, choć nowe dane przynoszą mikrooptymizm. Bazując na nowych doniesieniach, wybiegamy dziś też w przyszłość - szykują się bowiem zmiany w handlu i na rynku nieruchomości. Zapraszam na wtorkowe podsumowanie wydarzeń dnia - tych, które mogą szczególnie namieszać w naszych portfelach.

#1 Niezależnie od wysokich temperatur, wokół instalacji fotowoltaicznych w ostatnich dniach zrobiło się nagle jeszcze goręcej. Po pierwsze - znamy już szczegóły kolejnej fazy rządowego programu dopłat "Mój prąd". Ci, którzy czekali z przydomowymi inwestycjami, będą rozczarowani obniżoną z 5 do 3 tys. zł kwotą dofinansowania. Startujący ponownie od lipca program przewiduje też pomniejszoną łączną kwotę wsparcia - tegoroczny budżet pozwoli na dopłaty co najwyżej dla 178 tys. gospodarstw domowych. Szczegóły w dzisiejszym artykule.

Wokół fotowoltaiki od kilku dni głośno jest także za sprawą komentarzy do planowanych zmian w przepisach. Jak zapowiedziano, od przyszłego roku zmianie miałby ulec model rozliczania instalacji fotowoltaicznej (system opustu), co wydłużyłoby czas zwrotu z inwestycji. Wiceminister klimatu i środowiska ucinał dziś spekulacje, jakoby obecny mechanizm miał zostać utrzymany na dłużej, zapewniając, że do zmian dojdzie najpewniej w przyszłym roku.

#2 Przy lekturze na temat fotowoltaiki naciąć się można na takie analizy opłacalności inwestycji, jak gdyby była ona alternatywą dla bankowych lokat na czasy niskich stóp procentowych. Tymczasem na rynku klasycznych depozytów delikatny powiew optymizmu. Przynajmniej jeśli spojrzeć na ofertę kwartalną, dla wysokich kwot i z dodatkowymi warunkami - tam oprocentowanie w ostatnich dwóch miesiącach poszło delikatnie w górę. Nominalnie jednak patrząc, wciąż mówimy o stawkach nieprzekraczających 0,5 proc. Proszę wybaczyć te rozbudzone nadzieje.

#3 Skrupulatnie odnotowujemy, gdy kolejne sieci handlowe dołączają do peletonu próbującego ominąć przepisy o zakazie handlu w niedzielę jako na przykład punkty pocztowe. Tymczasem ze strony rządu słychać zapowiedzi ukrócenia takich praktyk. Na początku lipca pod obrady Sejmu ma trafić nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Jeśli proces legislacyjny przebiegłby sprawnie, obóz rządzący ma nadzieję na wejście w życie nowych przepisów tuż po wakacjach. Placówki pocztowe, owszem, nadal mają pozostać otwarte, ale tylko wtedy, kiedy będzie to dominujący rodzaj działalności.

#4 Nie minął jeszcze tydzień od zakończenia roku szkolnego, a rynek już daje sygnały powiązane z następnym rokiem akademickim. Fakt, że na ten moment można spodziewać się powrotu studentów do stacjonarnego trybu nauczania, ośmiela właścicieli lokali. W ofertach zaczyna być drożej - informujemy w najnowszym raporcie o cenach ofertowych nieruchomości. Stawki są wyższe nie tylko niż kilka miesięcy temu, ale także - mimo pandemicznego roku po drodze - niż w analogicznym okresie 2020. Minister zdrowia szacuje dziś, kiedy Polska może zderzyć się z IV falą koronawirusa, więc póki co trudno o pewność, czy popyt na lokale dla studentów powróci do dawnych stanów.



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj i warto wiedzieć na koniec dnia?

Na jutrzejsze podsumowanie dnia zapraszam w imieniu Marcina Dziadkowiaka, zastępcy red. nacz. Bankier.pl.