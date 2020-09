To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 września 2020 r.

Rząd przyjął budżet na 2021 rok, premier obiecuje kolejne etapy wsparcia dla małych firm, tymczasem na rynku pracy rekordowa liczba maszyn zamiast ludzi, a na rynku mieszkań - inaczej, niż być miało. Zapraszam na podsumowanie poniedziałku.

#1 Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. Co o nim wiemy? Przede wszystkim - i to najczęściej powtarzana dziś liczba w tym kontekście - deficyt ("znaczący", jak nazwał go minister finansów) może sięgnąć 82 mld zł, co jest wypadkową wydatków na poziomie 486,7 mld zł i 404,4 mld zł dochodów. Przyszłoroczny budżet ma uwzględniać działania wspomagające gospodarkę w powrocie na przedpandemiczne tory. Stymulatorem dalszego rozwoju mają być przede wszystkim inwestycje. Skąd wziąć na nie pieniądze? "500+, 300+ czy 14. emerytura nie znikną", zadeklarował dziś premier Mateusz Morawiecki. 500+ będzie kosztowało obywateli 41,5 mld zł, program Dobry Start - 1,4 mld zł, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych pochłonie 9,6 mld zł.



#2 Jeśli budżet na 2021 rok, to inwestycje, a jeśli inwestycje, to firmy. W tak samo płynny sposób obydwa wątki wiązał dziś premier, mówiąc o szczegółach kolejnych etapów wsparcia dla małych przedsiębiorstw. W ramach kontynuacji tzw. piątki dla przedsiębiorców szef rządu zapowiadał dziś estoński CIT z progiem 100 mln zł, szerszy zakres 9-proc. CIT-u i większy limit przychodów przy opodatkowaniu ryczałtem. "Wierzę, że 2021 r. będzie rokiem odbicia gospodarczego", puentował dziś podczas konferencji związanej z nowym budżetem Mateusz Morawiecki, pełen nadziei w potencjał i determinację krajowego biznesu.



#3 Tymczasem w przemyśle nowy rekord automatyzacji pracy. Tak wiele robotów w fabrykach (2,7 mln) jeszcze nie pracowało, wynika z najnowszej edycji dorocznego raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki. Niezmiennie maszyn przybywa głównie w branży automotive i przy produkcji sprzętów elektronicznych, choć wzrosty w 2019 roku są mniejsze na skutek epidemii koronawirusa już wtedy dającej się we znaki Chinom, czyli globalnemu liderowi nowych instalacji maszyn. Ale to wcale nie w Chinach działa dziś najwięcej robotów na każde 10 tys. pracowników. Zaskakująco blisko ścisłej światowej czołówki jest w tym rankingu niemiecki rynek pracy. Polecam lekturę tych danych - prezentujemy je dziś na wykresach, które warto zobaczyć.

#4 Na koniec najpopularniejszy dziś temat zdaniem czytelników Bankier.pl. Na rynku mieszkań jesienią miało być taniej, a póki co - ceny ofertowe sugerują kierunek dokładnie odwrotny. Pękło 10 000 zł/mkw. Drożeją zwłaszcza nowe kawalerki - piszemy dzisiaj, publikując najnowszy raport Bankier.pl i Otodom.pl. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku, w największych miastach trzeba dziś płacić za metr kwadratowy średnio o kilkanaście procent więcej. Tym samym średnia stawka w Warszawie przekroczyła barierę 10 tys. zł za mkw. I pomyśleć, że gospodarka dopiero ma złapać oddech.

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:38 Francuski minister gospodarki: Zadłużamy się, aby inwestować

17:25 Odbicie na giełdach. WIG20 cały w zieleni

17:01 Zmiany w CIT i PIT. Rząd przyjął projekty ustaw



16:29 Zakaz lotów do Polski złagodzony. Rząd przyjął rozporządzenie

16:25 Zarobki w budżetówce bez zmian w 2021 roku

16:15 Koniec jedno- i dwucentówek euro? KE rozważa zaokrąglanie końcówek cen

16:00 Uber wygrał apelację i nadal może przewozić ludzi w Londynie

15:57 500+, 300+ czy 14. emerytura nie znikną. Jest gwarancja premiera

15:34 Ustawa o OFE w ciągu dwóch tygodni, reforma w połowie 2021 r.

14:49 Minister finansów: Za rok będziemy już po recesji

13:54 "Piątka dla przedsiębiorców" - premier przedstawił rozwiązania dla małych firm

13:32 KE chce uszczelnić cła. Unia traci przez oszustwa na granicach miliardy euro rocznie



12:58 Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 r. z deficytem 82,3 mld zł

12:55 Ponad 50 proc. wpływów z abonamentu trafi do TVP

12:08 Raisemana we współpracy z GPW uruchomi platformę crowdfundingową dla producentów gier

12:04 ING Bank Śląski zabiera głos w sprawie prania pieniędzy z Rosji i Ukrainy

11:48 Białystok wyemituje obligacje na 87 mln zł

10:37 Prezydent Azerbejdżanu podpisał dekret o częściowej mobilizacji

10:02 Złoty pozostaje słaby. Kurs euro powyżej 4,55 zł

10:00 Bank Millennium ostrzega przed oszustami dzwoniącymi jako pracownicy

09:22 UOKiK zobowiązał Play do zwrotu niewykorzystanych pieniędzy z kont pre-paid

08:47 Sobolewski: Jesienią nowa ofensywa programowa PiS

08:06 Ropa w USA tanieje - perspektywy popytu na paliwa wciąż niepewne

07:28 Trwają walki sił Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach

07:16 Ruszają prace nad polskim e-dostawczakiem



07:08 "Rządowe mieszkania zajmują ci, którym one nie przysługują"

06:49 Niedyskretny serwis wirusowy. Lekarze z szerokim dostępem do wyników testów na koronawirusa

06:00 Pękło 10 000 zł/mkw. Drożeją zwłaszcza nowe kawalerki. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

06:00 Ruszają jesienne promocje kredytów hipotecznych

06:00 Nowy rekord w automatyzacji pracy

01:39 "NYT": Trump nie płacił podatków od dochodu. Prezydent: to "fake news"

00:56 Trump: USA będą dążyć do wstrzymania walk między Armenią i Azerbejdżanem



