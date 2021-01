To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 stycznia 2021 r.

Rząd luzuje obostrzenia, ale znowu nie dla wszystkich. Może nie wszyscy, ale wielu drobnych inwestorów z tzw. nowej fali "rozgrywa" kursy kolejnych giełdowych spółek. Zarobki w Polsce w górę, ale czy faktycznie wysokie, jeśli podawać je w dolarach? Zapraszam na podsumowanie czwartku.

#1 Jak zapowiadaliśmy we wczorajszym podsumowaniu dnia, tak się stało. Rząd ogłosił zakres obostrzeń obowiązujących od 1 lutego (już wiemy, że do 14 lutego). Odetchnęli tylko niektórzy. Od poniedziałku wolno prowadzić działalność m.in. sklepom w galeriach handlowych, otwarte mogą być też np. galerie sztuki, ale już nie - teatry, kina czy... restauracje. Jeśli do teraz część przedsiębiorców wahała się, czy mimo obostrzeń przyłączyć się do akcji #OtwieraMY i zacząć przyjmować gości, prawie pewne, że w perspektywie kolejnych dwóch tygodni takich punktów na mapie przybędzie.

#2 O sytuacji przedsiębiorców, którzy - jak mówią - stoją przed wyborem "30 tys. zł kary albo koniec" Weronika Szkwarek pisze dziś w artykule "Do lady restauracja, za ladą dzierżawa partii". Już sam tytuł każe (słusznie) się spodziewać dużej kreatywności po stronie biznesu, ale pod każdą z tych ładnie opakowanych historii kryje się sporo goryczy. Czy słusznej? Zachęcam do dyskusji w komentarzach.

#3 Nowe okoliczności na giełdach. Temperaturę inwestycji podnoszą ostatnie wydarzenia nazywane dziś przez Krzysztofa Kolanego "gamestopową rewolucją", realizowaną przez graczy z tzw. nowej fali. Po raz pierwszy temat opisywaliśmy już kilka dni temu, ale na przypadku GameStop nie tylko się on nie skończył, lecz w kolejnych dniach wręcz nabrzmiewa. Dlaczego akcje niektórych spółek są windowane na historycznie wysokie poziomy, co ma do tego CD Projekt i jak na całą sytuację zapatruje się KNF - sporo na ten temat w dzisiejszych publikacjach na łamach Bankier.pl. Tematy giełdowe w czwartek warto domknąć podsumowaniem dzisiejszej sesji. Adam Torchała nazywa ją "szaloną".



#4 Pamiętają Państwo niedawną publikację GUS-u o przeciętnym wynagrodzeniu (w sektorze przedsiębiorstw) w Polsce? Podpowiem: dobija do 6000 zł. Ale czy to dużo, czy mało, jeśli przyrównać do zachodnich zarobków w dolarach lub euro? Przelicza to dzisiaj Michał Żuławiński. Tytuł "dolarowe płace w Polsce wreszcie przebiły poziom z 2008 r." wprawdzie podpowiada już wiele, ale gorąco polecam zajrzeć do ostatniej części artykułu, w której autor wyjaśnia... po co komu w ogóle podobne porównania.



O czym jeszcze pisaliśmy w czwartek?



28 stycznia - inne wybrane informacje z kraju i ze świata

18:57 Commerzbank zamierza zlikwidować 10 tys. miejsc pracy

17:28 UNWTO: 1,3 bln dolarów straciła światowa turystyka w 2020 roku

17:22 Ważne zezwolenia na pobyt w Polsce ma prawie 460 tys. cudzoziemców



15:30 Rezerwy na kredyty frankowe obciążą wyniki banków

14:45 Pekin zaostrza retorykę i ostrzega Tajwan, że niepodległość „oznacza wojnę”

14:40 Po zakończeniu wakacji kredytowych 95 proc. kredytobiorców terminowo obsługuje kredyty

14:30 Niemcy: (nie)spodziewany skok inflacji w styczniu

14:30 Wzrost PKB w Ameryce wrócił do normy

14:05 Niemcy rekomendują: szczepionka AstraZeneca tylko dla osób poniżej 65 roku życia

14:04 BIK prognozuje silny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych i mieszkaniowych

13:17 Komisje senackie chcą ułatwić wzięcie urlopu samozatrudnionym

13:08 Ruszył system raportowania transakcji dot. obligacji oszczędnościowych oparty na blockchainie

13:02 Kolejne fundusze tną "szorty" na CD Projekcie

13:00 Volkswagen zdetronizowany. Toyota liderem sprzedaży aut na świecie



12:14 W Hiszpanii w okresie pandemii zlikwidowano najwięcej etatów od 2012 r.

12:12 KNF: nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

11:34 Sieć perfumerii Douglas zamknie ponad jedną piątą sklepów w Europie

11:07 Na Węgrzech obostrzenia przedłużone do 1 marca

10:24 Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2021 r.

09:07 Unia Europejska zakłóci dostawy szczepionki Pfizer do Australii

07:54 Rok 2020 najgorszym w historii amerykańskiej branży hotelarskiej

06:25 Powracający do kraju powinni sami się zgłosić do GIS

06:00 Polski system emerytalny stabilnie niewydolny. Są nowe dane ZUS

01:45 Unia Europejska i AstraZeneca bez przełomu w sporze o dostawy szczepionki

