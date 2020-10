To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 października 2020 r.

Czerwień na giełdach, zmiany podatkowe na horyzoncie, Rzecznik Finansowy coraz bliżej UOKiK-u, wciąż duża niepewność co do przyszłości rynku nieruchomości. Zapraszam na podsumowanie środy i zarazem Dnia Mieszkaniowego w Bankier.pl.

#1 To nie był udany dzień dla posiadaczy giełdowych akcji. Już w południe pisaliśmy: "czerwień zalała rynki i GPW. Allegro i CD Projekt mocno w dół". Traciły także walory cieszących się popularnością spółek, jak CD Projekt czy Allegro. Analitycy zastanawiają się, czy na rynki na dobre powróciła panika. W środę nie radziły sobie także inne europejskie parkiety, gdzie - jak pisze Adam Torchała - "trudno było dziś znaleźć indeks, który traciłby mniej niż 2 proc.". Niewiele lepsze informacje mieliśmy po zamknięciu dzisiejszej sesji. Wniosek nasuwa się sam: giełda w końcu poddała się pesymistycznym nastrojom w obawie przed drugim lockdownem.

#2 Zapowiadane zmiany w podatkach właśnie się urzeczywistniają. Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy wprowadzającą estoński CIT, który w swojej konstrukcji przesuwa pobór podatku na moment uzyskania przez przedsiębiorcę faktycznego zysku. Firmy będą mogły zdecydować, czy wolą rozliczać się według tej nowej, czy według poprzednie zasady. W Sejmie przegłosowano również kontrowersyjne przepisy opodatkowujące CIT-em spółki komandytowe.

#3 Przybliża się wizja likwidacji funkcji Rzecznika Finansowego, reprezentującego konsumentów w sporach z instytucjami finansowymi. Rząd opowiedział się za przejęciem kompetencji tego podmiotu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdania na temat tego nowego rozdania są podzielone. Unifikację ochrony nad konsumentami popiera prezes UOKiK, sprzeciwia jej się m.in. minister sprawiedliwości, o czym głośno mówił w tym miesiącu.

#4 W małych miastach ceny mieszkań rosną znacznie szybciej niż w największych ośrodkach w kraju, wynika z opublikowanego dziś raportu Bankier.pl i Otodom.pl. Obydwa podmioty po raz pierwszy wzięły na tapet ceny w 49 dawnych miastach wojewódzkich, co jest prawdziwym rarytasem na rynku publikacji poświęconych tej tematyce. Jak wynika z porównania cen w roku 2020 z tymi w latach 2019 i 2018, mamy w Polsce do czynienia z rynkiem dwóch prędkości.

Publikacja jest częścią Dnia Mieszkaniowego w Bankier.pl. Jego punktem kulminacyjnym była debata poświęcona perspektywom dla rynku mieszkań i kredytów hipotecznych. Jeśli nie mieli Państwo możliwości uczestniczyć w wydarzeniu, retransmisję można już obejrzeć na łamach serwisu. Jutro opublikujemy redakcyjne podsumowanie panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli przedstawiciele Murapol SA, Otodom.pl, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Bankier.pl. Dziś jeszcze zachęcam Państwa do oddania głosu w internetowej sondzie, w której pytamy: czy pandemia zmusiła Panią/Pana do zmiany planów mieszkaniowych? Do tej pory blisko 60 proc. ankietowanych wskazało, że zmieniło lub odłożyło na później decyzję o zakupie lub sprzedaży mieszkania. A Państwo?



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:46 W Niemczech nowe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa

18:37 W Czechach demonstracje przeciwko restrykcjom związanymi z koronawirusem

17:55 Czerwień zalała rynki i GPW. Allegro i CD Projekt mocno w dół

17:20 Sejm uchwalił tzw. społeczną część pakietu mieszkaniowego

17:03 Sejm uchwalił nowelę ustawy dot. postępowania ws. pomocy publicznej

16:47 Sejm uchwalił nowelę ustawy wprowadzającą opodatkowanie spółek komandytowych CIT

16:18 Komisja Europejska proponuje jednolite standardy ws. ustalania płacy minimalnej

14:57 Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą estoński CIT dla firm

13:53 Rząd za przejęciem zadań Rzecznika Finansowego przez Prezesa UOKiK

12:30 Mocne spadki na GPW. W dół nawet "bastiony optymizmu"

12:00 UOKiK: UPC Polska ma zrekompensować klientom bezprawne podwyżki abonamentu w 2015 r.

11:32 Dodatek 100 proc. pensji dla wszystkich medyków walczących z Covid? PiS rozważa powtórzenie głosowania

10:15 Mocne spadki w Europie. DAX najniżej od maja

09:37 Kurs euro zaatakował marcowy szczyt. Złoty najsłabszy od 11 lat

09:29 Iran rozpoczął budowę nowych instalacji nuklearnych

08:03 Zakaz lotów do 34 państw już obowiązuje

07:57 Ceny ropy spadają po silnym wzroście zapasów surowca

07:09 Tysiące firm skorzystało z tarczy finansowej. Pierwsze już są kontrolowane

07:00 Popyt na specjalistów IT mocno rośnie

06:58 Koronawirus uderza w sądy. Brakuje rąk do pracy i sędziów

06:00 Rynek mieszkań dwóch prędkości. Raport o cenach w 49 miastach Polski



00:56 Kary za brak maseczek uregulowane ustawowo



00:30 Brytyjscy rolnicy potrzebują zagranicznych pracowników sezonowych

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.