To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 28 czerwca 2021 r.

W pierwszym po weekendzie podsumowaniu dnia między innymi o tym, że ma nam być lepiej. Nam - planującym budowę domu w Polsce i nam, mieszkającym za granicą - jeśli wrócimy do kraju. Tym, którzy niezmiennie pozostają nad Wisłą, podpowiadamy między innymi gdzie bez trudu znaleźć pracę - nawet w czasach COVID-19. Jest poniedziałek, zatem zapraszam na pierwszy w tym tygodniu "To był dzień".



#1 Rząd ma coś na osłodę dla inwestorów w czasach mało sprzyjających budowie domu (o tym, że są mało sprzyjające, pisaliśmy sporo w ubiegłym tygodniu przy okazji Dnia domów). Dziś poinformowano o planach uruchomienia możliwości składania wniosków o pozwolenie na budowę przez internet. Planach krótkoterminowych, bowiem opcja taka ma ruszyć od 1 lipca w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl. Od tego dnia w trybie online mamy móc składać 23 formularze związane z procesem budowlanym.

#2 Także w tym tygodniu, z dniem 1 lipca, wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która przestanie zwalniać z VAT przesyłki o równowartości do 22 euro, pochodzące spoza Unii Europejskiej. Dziś poinformowano, że prezydent złożył stosowny ku temu podpis. Zmiany mają ukrócić oszustwa, których dopuszczano się m.in. w związku z przesyłkami z Chin.

#3 Trudno powiedzieć, żeby pandemia koronawirusa była za nami, a jeśli nie jest - warto rzucić okiem na wnioski, które z niej wyciągamy. Znamy już na przykład te sektory gospodarki, w których zatrudnienie oparło się powszechnej COVID-owej stagnacji. O firmach, gdzie przyjmowano do pracy, podczas gdy w innych takie procesy wstrzymano lub wręcz zwalniano, pisze dziś Weronika Szkwarek. Przedsiębiorstwa przemysłowe będą w tym zestawie najmniejszym zaskoczeniem.

#4 Minimum trzy lata spędzone za granicą, powrót do Polski, a tutaj cztery lata obniżonego podatku dochodowego - tak w skrócie miałby funkcjonować program zachęcający rodaków do powrotu z emigracji. Rząd zaprezentował dzisiaj szczegóły „Programu Repatriacji Kapitału”, elementu Polskiego Ładu. Czy idea zasługuje na docenienie? Tak. Czy skłoni do powrotów? Na większą skalę nie udało się do dotąd jeszcze żadnemu obozowi rządzącemu.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj i co może namieszać w naszych portfelach?

19:00 Popularne biuro maklerskie podnosi opłaty. Rośnie m.in. prowizja minimalna

18:00 GIEŁDA. Zieleń Orange i CD Projektu. WIG20 ratuje wzrosty

16:05 Limity w kinach i hotelach nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych

15:58 Szwecja łagodzi restrykcje koronawirusowe

15:56 Rząd chce przenieść składkę zdrowotną do ZUS-u

14:37 Górnicy szykują się do protestów

13:44 BANKI. Sąd zakazał Santander BP stosowania klauzul przy wakacjach kredytowych

13:42 Minister zdrowia komentuje trzecią dawkę szczepionki

13:25 Rząd spuszcza z tonu ws. fotowoltaiki



13:24 KARIERA. Getin Noble Bank planuje zwolnienia



13:15 Mają być tanie mieszkania na wynajem. Społeczne agencje najmu z podpisem prezydenta

13:09 Zmiany w alimentach. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

12:00 Rada UE dała zielone światło dla wprowadzenia "prawa klimatycznego"

09:42 Kurs euro zszedł do 4,50 zł

09:35 Coraz mniej osób kończy studia. Polska w połowie europejskiej stawki



07:58 W USA ropa na stabilnym poziomie

06:53 Nadchodzi abolicja podatkowa



06:00 Trzymamy w bankach już ponad bilion złotych. A zyski rekordowo niskie

06:00 Ministerstwo Aktywów Państwowych chwali się wynikami spółek Skarbu Państwa. Ale czy słusznie?

