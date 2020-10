To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 27 października 2020 r.

Nowa tarcza dla firm poszkodowanych przez antycovidowe restrykcje, temat zniesienia niedzielnego zakazu handlu znowu na tapecie, podobnie jak problemy posiadaczy feralnego kredytu mieszkaniowego "Alicja". A to tylko wybrane tematy wtorku. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Rząd od soboty skierował Polskę do czerwonej strefy, a we wtorek ogłasza tzw. tarczę branżową, program ratunkowy dla firm poszkodowanych wskutek nowych obostrzeń. Gastronomia, fitness, rozrywka, handel na targach i bazarach - przede wszystkim do tych branż ma być kierowane dodatkowe wsparcie, w tym zwolnienia ze składek ZUS, świadczenia postojowe czy bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. zł. Polecam zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami obiecanego wsparcia.

#2 Powraca temat handlu w niedzielę. Senat chce wnieść do Sejmu projekt nowelizacji przepisów antycovidowych, a w jego ramach zaproponować zniesienie zakazu handlu w czasach epidemii. Pracownicy mieliby jednak prawo do dwóch wolnych niedziel w miesiącu. Premier reaguje szybko: "Zniesienie zakazu handlu w niedzielę na razie nie jest brane pod uwagę". W dzisiejszej sondzie pytamy, czy są Państwo za, czy przeciw czasowemu przywróceniu sprzedaży w niedziele.

#3 Rzecznik Finansowy zapowiada ofensywę w sprawie pamiętnego kredytu mieszkaniowego "Alicja" z oferty PKO Banku Polskiego. O problemach posiadaczy tego zobowiązania-pułapki opowiadaliśmy wielokrotnie w publikacjach Wojciecha Boczonia. Prawna konstrukcja produktu sprzed lat spowodowała, że niektórzy klienci, mimo spłacania pożyczki latami, do dziś nie pozbyli się długu, a wręcz przeciwnie. Teraz instytucja reprezentująca klientów instytucji finansowych przystępuje do sprawy przeciwko PKO BP. Z pewnością będziemy przyglądali się tej sprawie.

#4 W związku z trwającymi w wielu polskich miastach protestami przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, zaangażowane organizacje ogłosiły środę dniem ogólnopolskiego strajku. W mediach społecznościowych nie brakuje deklaracji o odejściu od miejsc pracy. Dziś wyjaśniamy więc, czy pracownica biorąca udział w proteście może narazić się na zawodowe konsekwencje, z jakich rozwiązań ma prawo skorzystać oraz dlaczego jutrzejsza akcja, wbrew zapowiedziom, strajkiem nie jest.



O czym jeszcze pisaliśmy we wtorek?



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:38 Marta Lempart przedstawiła postulaty Strajku Kobiet. "Domagamy się dymisji rządu"

18:02 WIG20 znów czerwony. "Duet" trzyma formę

17:47 Praca zdalna w w Parlamencie Europejskim. Przyczyną gwałtowny przyrost infekcji w Brukseli



17:44 CD Projekt przesuwa datę premiery gry "Cyberpunk 2077"

16:58 Orban: Ściskamy kciuki na zwycięstwo Trumpa

16:38 Zwolnienia w Santanderze. Grupa zapowiada redukcje etatów, także w Polsce

16:20 Strajk kobiet. Legalne sposoby na udział w proteście

15:49 Projekt wprowadzający tzw. estoński CIT wróci do komisji finansów

15:47 Projekt opodatkowania spółek komandytowych CIT wraca do komisji

15:25 Wycena Allegro przekroczyła 100 mld zł



13:56 Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy przeciwko PKO BP. Chodzi o kredyt "Alicja"

13:15 Wojsko będzie miało uprawnienia policji

12:43 Wyjazdy do sanatoriów wstrzymane do odwołania z wyjątkiem pacjentów po wypadkach

12:13 KE wypłaciła Polsce 1 mld euro na ochronę miejsc pracy

11:14 Program "Mój Prąd" będzie kontynuowany w '21

11:10 Jest projekt nowej listy państw z zakazem lotów

10:16 Turyści krajowi i zagraniczni nie dopisali w sierpniu

09:44 Premier: Zniesienie zakazu handlu w niedzielę na razie nie jest brane pod uwagę

09:20 Nowe obostrzenia uderzają w biznes. Rząd pomoże poszkodowanym branżom

09:13 Korea Płd.: w trzecim kwartale gospodarka wróciła na kurs wzrostowy

09:13 Europejskie płatności były sparaliżowane, opóźnienia w przelewach

09:12 PLL LOT z zakazem lotów do Chin

09:04 Kurs euro znowu w górę. Linia 4,60 zł jeszcze się trzyma

07:52 Reuters: Aegon chce wyjść z Polski

07:51 Ceny ropy odrobiły część mocnych strat z poniedziałku

07:27 Chińska Ant Group szykuje największy giełdowy debiut w historii

06:54 Fiskus zbroi się po zęby

06:00 Premiera gry „Ghostrunner” – jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji

06:00 Raty hipotek niższe o 15 proc. niż przed rokiem. Obniżka stóp zamaskowała podwyżki marż

06:00 Dziś mija termin podpisania umów o zarządzanie PPK

02:50 Senat wniesie do Sejmu projekt o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę

02:28 Senat za poprawkami do tzw. ustawy covidowej

01:15 W projekcie noweli ustawy o Covid-19 dodatkowe świadczenia postojowe

00:46 60 tys. Kalifornijczyków ewakuowanych z powodu pożarów

