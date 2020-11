To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 26 listopada 2020 r.

Premier ogłasza nową tarczę finansową na pomoc firmom. A firmy tną etaty. Emocje czytelników najbardziej jednak rozpala budowlanka. Zapraszam na podsumowanie czwartku, dziś dużo wyjątkowo interesujących tematów.



#1 To było osobliwe wystąpienie, podsypane dużą dawką "osiągnięć", zasług i wsparcia. Przy okazji premier ogłosił start nowej branżowej tarczy finansowej - 2.0. Było? Co najwyżej z nazwy. Tym razem na stole leży blisko 40 mld zł - po trosze dla mikro (3 mld zł), małych (5 mld zł), średnich i dużych (25-27 mld zł) firm. Między innymi dla gastronomii, turystyki, rozrywki i transportu. Bezzwrotne dotacje, postojowe, zwolnienia ze składek. Program na ruszyć na dniach i potrwać, "jeśli zajdzie taka potrzeba", nawet do marca.



#2 Zatrudnienie w bankowości się kurczy. Nie przez Covid-19, ale przez długotrwały proces transformacji tej branży, związany z przenoszeniem usług do internetu. Trwają zwolnienia w bankach. Tysiące ludzi traci pracę, pisze Wojciech Boczoń, powołując się na najnowsze, zebrane z samych instytucji dane o liczbie etatów. Dziś podajemy informację o zwolnieniach także w innej branży - kadry IBM mają pomniejszyć się o 10 tys. osób, agencja Bloomberg informuje, że także w Polsce. Szczegóły wyjaśniło biuro prasowe.

#3 Te dane wywołały dziś wiele kontrowersji. "Deweloperzy z rekordem. Budowlanka ruszyła po pandemicznej zapaści", informował od rana Michał Kisiel. "Jak to? Przecież dopiero pisali, że deweloperzy wstrzymują nowe inwestycje!". Uspokajam - te dane sobie nie przeczą, dotyczą różnych okresów i pojawiły się, ze względu na źródło pochodzenia, w odwrotnej niż naturalna kolejności. Dzisiejsze dane to podsumowanie trzeciego, wzrostowego kwartału. Wspomniane spadki to już odniesienie do wyników październikowych.



#4 Krótko o tym, co nowego w temacie unijnego budżetu. Premier Morawiecki z wizytą na Węgrzech, gdzie szuka trwałego poparcia u Viktora Orbana. Z ust polskiego polityka padają mocne słowa: "Rozporządzenie dotyczące tzw. praworządności rozpadem całej Unii Europejskiej". Co na to sama Unia? Szefowa Komisji Europejskiej napisała do szefa polskiego rządu list w tej sprawie.

#5 Mimo czwartku, przeskoczmy myślami do najbliższej soboty. Znane są już bowiem ostateczne zasady, na jakich gospodarka będzie funkcjonowała od 28 listopada do 27 grudnia. Na ostatniej prostej pojawiło się kilka zaskoczeń. Zachęcam, by sprawdzić, jak teraz mają działać m.in. stoki narciarskie, ale też salony fryzjerskie czy siłownie.

O czym jeszcze pisaliśmy w czwartek? Polecam teksty m.in. o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego, o winnych w sprawie tzw. kredytów frankowych oczami Narodowego Banku Polskiego czy świetny temat Moniki Dekrewicz o tym, czym banki nie chwalą się klientom deponującym pieniądze na rachunkach.



Z kraju i ze świata - wybrane z czwartku

19:45 MF proponuje zwolnienie z podatku dochodowego polskich firm świadczących usługi armii USA

18:53 Chorwacja zamyka restauracje, zakazuje urządzania wesel

18:01 GPW w dół bez Amerykanów. Mocne spadki Allegro



17:18 Ursula von der Leyen pisze list do premiera Morawieckiego ws. mechanizmu praworządności

16:52 Rząd szykuje nowelizację ustawy górniczej. Limit wydatków na restrukturyzację wzrośnie do 14 mld zł

16:36 Morawiecki: Rozporządzenie dotyczące tzw. praworządności grozi rozpadem UE

16:20 MRiPS bierze pod uwagę premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka

16:14 Czynne galerie handlowe, biblioteki i stoki narciarskie - ostateczna wersja rządowych obostrzeń

15:51 Ponad 30 obszarów w Wielkiej Brytanii na trzecim poziomie restrykcji, Londyn na drugim

14:32 EBC może podjąć działania w zakresie polityki monetarnej w grudniu

13:38 Allegro chce mieć własne automaty do odbierania paczek. Pilotaż w 2021 roku

13:00 W sobotę bezpłatne porady u notariuszy

12:50 Nie wiadomo, kiedy PGG otrzyma wsparcie PFR

12:30 Chińskie banki gaszą pragnienie trucizną

12:10 Sezon narciarski w UE. "Nie ma jednej formuły obostrzeń dla całej Unii"

11:48 Węgrzy zapowiadają, że podtrzymają weto ws. budżetu UE

11:30 Wyciekło 380 mln danych osobowych użytkowników Spotify

10:14 Startuje tarcza finansowa 2.0

10:03 Poczta Polska zatrudniła ponad tysiąc pracowników sezonowych i szuka kolejnych

10:03 Tysiące osób dostały pomyłkowe SMS-y z wynikami testów na koronawirusa

10:02 Kurs euro stabilny. Dolar najtańszy od września

08:57 Mali unikają problemów największych. Banki spółdzielcze mają wyższą rentowność niż komercyjne

08:20 Prezes URE do poniedziałku ogłosi nową opłatę do rachunku za prąd

07:55 Ceny ropy w USA rosną 5. sesję - to najlepszy czas od maja

07:38 Rząd przedłuży wypłatę zasiłku opiekuńczego

07:29 IBM masowo zwalnia w Europie. Na bruk 10 tys. osób

07:14 Ceny aut pojechały ostro w górę

07:11 Firmy pogrzebowe nie dorobią się na koronawirusie

07:10 Więcej pieniędzy na ratowanie firm

06:55 Kto odpowiada za wysokie stawki za pacjenta w Szpitalu Narodowym?

06:49 NBP: w sprawie franków winne są banki

06:46 Kurs akcji Allegro w dół po wynikach za trzeci kwartał

06:28 W Hiszpanii Covid-19 zahamował wzrost liczby emerytów

06:12 Biden otrzymał ponad 80 mln głosów

06:00 Kłopoty przy wypłacie lokaty. Czym nie chwalą się banki

06:00 Trwają zwolnienia w bankach. Tysiące ludzi traci pracę

06:00 Deweloperzy z rekordem w III kwartale 2020 r.

02:45 W dobie pandemii milionom Amerykanów zagraża głód

