To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 września 2020 r.

Górnicy dogadani z rządem co do likwidacji kopalń, inwestorzy licznie w blokach startowych przed głośnym debiutem, kredytobiorcy na jesieni wracają z "wakacji", tymczasem ciągle gorąco wokół nazwiska w bankowości dobrze znanego. Zapraszam na podsumowanie piątku.

#1 Jest porozumienie w sprawie transformacji górnictwa. 2049 to liczba powtarzana dziś dość często, bo kryje się za nią zaakceptowana przez związkowców i rządzących data zamknięcia ostatniej kopalni węgla kamiennego w Polsce. "Nikt, który jest zatrudniony na kopalniach produkujących węgiel energetyczny, nie straci pracy", z zadowoleniem i za zgodą władz, deklarują górnicy w tym samym czasie, gdy krajowa gospodarka wciąż ma problem z transformacją w stronę przyszłości. Kto w Polsce walczy o węgiel za wszelką cenę? Tej grupie zawodowej przygląda się dziś z bliska Weronika Szkwarek.



#2 Wciąż gorąco wokół osoby i biznesu Leszka Czarneckiego. Tydzień zaczynaliśmy od informacji, że prokuratura postawi zarzuty biznesmenowi, a kończymy komunikatem Idea Banku o tym, że Komisja Nadzoru Finansowego domaga się odwołania przedsiębiorcy z rady nadzorczej banku. Mijają tygodnie, miesiące, lata, ale nie echo tzw. afery GetBack, na którą powołuje się nadzorca.

#3 W obszarze giełdy to był tydzień Allegro, które na parkiet dopiero się wybiera. Dziś najpierw poznaliśmy cenę akcji. Chętnych na papiery po 43 zł za sztukę jest 10 razy więcej niż akcji, poinformowano rano. Później spółka podała, że pulę akcji zwiększa o 14,3 proc. Koledzy z zespołu Rynki pytają dziś: Czy weźmiesz udział w debiucie Allegro? Zachęcam do oddania głosu w sondzie.

#4 Obecne na giełdzie banki zaraportowały wyniki po II kwartale. Nowe dane dopełniają obrazu skutków lockdownu dla krajowej gospodarki. Kredytobiorcy nie skorzystali masowo z zawieszenia spłat, podaje dziś redakcja Bankier.pl. W większości przeanalizowanych instytucji wakacje kredytowe dotyczyły 10 do 15 proc. portfela. A częściej niż klienci indywidualni, sięgali po nie przedsiębiorcy. We wrześniu i październiku kredytobiorcy na dobre wracają do spłacania rat.



Jak co piątek, tak i dzisiaj polecam kilka stałych formatów redakcji Bankier.pl:

O czym jeszcze pisaliśmy w piątek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:32 KNF domaga się odwołania Leszka Czarneckiego z rady nadzorczej Idea Banku

17:29 Tesco w Wielkiej Brytanii przywraca racjonowanie niektórych produktów

17:05 GPW nie dała się spadkom. Przebudzenie energetyki

16:48 Wielka Bankowa Bessa

16:12 Małe i średnie spółki w II kw. poradziły sobie lepiej niż duże

15:51 W Hongkongu policja zakazała prodemokratycznego marszu 1 października

14:37 Liczba zapisów na akcje Allegro 10-krotnie przekracza oferowaną liczbę

14:20 NBP ogłosił założenia polityki pieniężnej na 2021 r.

14:10 PGE zbuduje elektrociepłownię na potrzeby CPK za ok. 300 mln zł

13:40 Ministerstwo Finansów nie wyklucza zmian w tzw. estońskim CIT

13:31 Rekordowy wzrost długu publicznego we Francji

13:13 KE nie podaruje Apple'owi 13 mld euro podatku

13:09 Polacy mniej chętni na pożyczki

12:52 Zakaz lotów do strefy Schengen zniesiony od 30 września

12:17 Rosyjskie miasta wdrażają system rozpoznawania twarzy

12:10 Hiszpania zakazuje manifestacji negującej pandemię koronawirusa

11:38 Będą nowe obostrzenia w strefach czerwonych i żółtych

11:20 Weekendowe utrudnienia w bankach - lepiej przygotować gotówkę

11:20 Luksusowe mieszkania już tak nie drożeją

11:19 Jest porozumienie w sprawie transformacji górnictwa

11:17 KNF wpisała kolejne dwa podmioty na listę ostrzeżeń publicznych

11:05 Paliwa nie tanieją. Właściciele stacji trzymają marże

10:27 Kryptowalut używa 100 mln ludzi

09:47 PGG: pod ziemią protestuje 215 górników

09:45 Ruch otworzył pierwszy samoobsługowy kiosk

09:42 Złoty na deskach. Kurs euro powyżej 4,54 zł

09:34 Polska waluta pod presją, ale próg bólu jeszcze daleko

09:10 Trwa atak phishingowy z wykorzystaniem reklam Google

08:08 Ropa w USA drożeje, ale i tak będzie 3-tygodniowy spadek notowań

06:50 Trwają prace nad nową ustawą o rzemiośle

06:50 Polska w gronie państw najbardziej zagrożonych deficytem wody

06:00 Kredytobiorcy nie skorzystali masowo z zawieszenia spłat

06:00 Ekologiczne spółki na GPW – to nie tylko fotowoltaika

06:00 Wzrosły długi za domowe rachunki, ale zmalała liczba niepłacących



