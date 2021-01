To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 stycznia 2021 r.

Poniedziałek przyniósł wiele ciekawych informacji, które opisujemy w podsumowaniu dnia. Polska znajdzie się w awangardzie Europy, jeśli chodzi o gospodarcze obostrzenia, a krajowy przemysł pozytywnie zaskakuje. Będzie też coś o łatwiejszym transporcie rowerów w pociągach, wynagrodzeniach programistów, nowym pomyśle NBP na emerytury oraz nowych ulgach podatkowych. A to nie wszystko. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Polska w awangardzie. Statystyki zachorowań w Polsce nie wyglądają najgorzej (na tle Europy), a presja ze strony przedsiębiorców jest coraz większa. Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk jest zatrwożona informacją, że w czasie minionego weekendu ponad 20 tys. obiektów gastronomicznych zostało otwartych mimo obowiązujących obostrzeń przeciwepidemicznych. Urzędnicy wiedzieli lepiej bez nas, jak skonstruować pomoc dla firm, ale zrobili źle – mówi jakby w odpowiedzi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. W efekcie Polska najprawdopodobniej znajdzie się w awangardzie krajów europejskich, luzując nieco obostrzenia gospodarcze od 1 lutego – to na razie nieoficjalne, ale niemal 100-procentowo pewne informacje.

#2 Polski przemysł pozytywnie zaskoczył. Zakłady przemysłowe nie podpadły pod lockdown i pracują pełną parą – w efekcie grudzień przyniósł dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej w Polsce. Choć częściowo jest to efekt kalendarzowy, to i tak dane opublikowane przez GUS okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów. Dzisiejsze dane z przemysłu prześwietlił Krzysztof Kolany.

#3 Łatwiejszy transport rowerów w pociągu. Wprawdzie nie od dziś, ale szykują się nowe przepisy w ramach Unii Europejskiej, które mają ułatwić przewożenie rowerów w pociągach. Przewidują one, że w każdym pociągu powinny znaleźć się co najmniej cztery miejsca na rowery. Obowiązek ten ma dotyczyć tylko nowego lub zmodernizowanego taboru kolejowego. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#4 Programista 15k. Wynagrodzenia (szczególnie czyjeś) to gorący temat, przyglądamy się więc wypłatom otrzymywanym przez programistów. 12,4 tys. brutto na umowie o pracę i 11,1 tys. netto na umowie B2B, tyle wynoszą średnie wynagrodzenia specjalistów średniego szczebla w IT. Bliżej wynagrodzeniom programistów przyjrzała się Weronika Szkwarek.

#5 NBP ma pomysł na nową formę świadczenia emerytalnego. Bank centralny chciałby wprowadzenia w Polsce świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej waloryzowanej inflacją. NBP swój pomysł przekazał w opinii do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych.

#6 Nowe ulgi i zwolnienia w PIT2020. Tegoroczny sezon podatkowy rozkręca się, a wraz z nim dostarczamy kolejne teksty, które pomogą rozliczyć podatki za 2020 rok. Przyglądamy się nowym ulgom i zwolnieniom dla podatników. Zachęcamy do sprawdzenia, o jakie ulgi i zwolnienia chodzi. Zachęcamy także do skorzystania ze sprawdzonego programu do rozliczeń podatkowych, dostępnego na stronach naszego serwisu pit.pl.

#7 Godne polecenia. Nie sposób napisać dokładniej o wszystkich ciekawych tekstach, które publikowaliśmy w poniedziałek. Krótko polecić chciałbym jeszcze następujące artykuły:

I już na sam koniec krótka wzmianka o starcie Forum Ekonomicznego w Davos – w tym roku w postaci wirtualnej.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:52 Bank Millennium utworzy w wynikach za IV kw. rezerwy na kredyty walutowe w wys. 379,6 mln zł

19:40 Premier Włoch Giuseppe Conte złoży dymisję we wtorek

19:15 Oxfam: majątek 10 najbogatszych ludzi zwiększył się w czasie pandemii o 540 mld dol.

18:58 UE nie uznaje już Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli

17:50 Spadki na GPW. CD Projekt ratuje WIG20

17:35 Paczka nieznanego pochodzenia w Ministerstwie Sprawiedliwość; straż pożarna na miejscu

17:12 Chiński przywódca przestrzegł w Davos przed „nową zimną wojną”

16:23 Moderna: nasza szczepionka jest skuteczna na brytyjski i południowoafrykański wariant koronowirusa

15:58 Wynik brutto Santander BP w IV kw. niższy o 209,3 mln zł przez rezerwy na kredyty walutowe

15:50 KE proponuje wprowadzenie "ciemnoczerwonych" stref zakażeń

15:48 Lotnisko w Krakowie wprowadza szybkie testy antygenowe na COVID-19

15:42 Prezydent podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19

15:41 Wizz Air ukarany grzywną 28 tys. euro za sposób obsługi klientów

15:36 Francuska Akademia Nauka: lepiej nie rozmawiać w metrze lub autobusie

15:15 Ikea wycofuje dwie partie pieczywa chrupkiego Multigrain

15:10 Litwa zaostrzyła kontrolę przy wjeździe z kilkuset państw, w tym z Polski

15:05 Wystartowało Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, po raz pierwszy obraduje wirtualnie

15:03 Policja i drony pilnują w Madrycie przestrzegania ograniczenia w przemieszczaniu się

14:50 "Programista 15k"? Średnio 12,3 tys. dla specjalistów ze średnim doświadczeniem

14:19 Putin o filmie Nawalnego: nic, co tam pokazano jako mój majątek, nie należy do mnie

14:15 System zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli powstanie do września 2021 r.

13:00 Rząd Niemiec: gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii w połowie 2022 roku

12:55 Zakończyła się awaria sieci Play w południowej Polsce

12:48 NBP ma pomysł na nową formę świadczenia emerytalnego

12:47 We Francji od niedzieli zaostrzono kontrole sanitarne na granicy

12:26 Rada UE: Będzie łatwiej przewozić rowery w pociągach

12:18 CBOS: W styczniu nieznacznie pogorszyły się nastroje na rynku pracy

12:16 Nieoficjalnie: Od 1 lutego możliwe otwarcie hoteli i galerii handlowych

11:52 Maląg: W tym roku trzeba złożyć wnioski o świadczenie 500+

11:09 Dworczyk zaprosił opozycję na spotkanie ws. szczepionek

10:25 41 proc. pracujących zdalnie miało dodatkowe koszty zorganizowania przestrzeni do pracy

10:00 Polski przemysł pozytywnie zaskoczył. Najsilniejszy wzrost od ponad 3 lat

09:50 Ulga na osocze ozdrowieńców. Sprawdzamy, co można odliczyć w PIT 2020

09:30 Wiceminister edukacji: Możliwe, że wkrótce do szkół wróci więcej uczniów

09:06 Prof. Horban: Jeszcze nie czas na luzowanie obostrzeń

09:03 Semeniuk: Dane o kilkudziesięciu tysiącach otwartych lokali są zatrważające

09:00 Chiny przegoniły USA i są największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych

08:50 InPost skrócił ofertę publiczną i przyspieszył debiut

08:35 Kurs euro wraca nad 4,54 zł

08:35 Ceny miedzi w Londynie lekko rosną, ale w I poł. 2021 możliwy wzrost o 10 proc.

08:15 Ropa naftowa w USA lekko zyskuje - inwestorów niepokoi mocny wzrost jej zapasów

07:30 Polska ma rekordowy deficyt w handlu z Chinami. Dlaczego to bez znaczenia? [Tłumaczymy]

07:20 Procesy frankowiczów przyspieszą

07:17 Rzecznik MŚP: Rząd nas nie słuchał i teraz ma bunt

07:16 Tylko część pracowników ze Wschodu może się zaszczepić

07:17 Rzecznik MŚP: Rząd nas nie słuchał i teraz ma bunt

07:03 Adwokaci będą musieli podać adres e-mailowy

06:50 Olga Semeniuk: W pierwszej kolejności będą odmrażane sklepy detaliczne i centra handlowe

06:50 Słabsza konsumpcja, ale mocniejsze inwestycje

06:38 Operator: W wodach Danii trwają prace nad wznowieniem budowy Nord Stream 2

06:00 Debiuty na GPW w 2021 r. Ponad 30 producentów gier idzie na giełdę

06:00 Praca zdalna efektywniejsza? Nie w każdej instytucji finansowej

05:52 „Banknot 1000 zł może pojawić się w 2025 lub 2026 r.”

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.