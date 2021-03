To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 marca 2021 r.

Podsumowania takich dni są najtrudniejsze. Nowe ograniczenia w przestrzeni społeczno-gospodarczej to dopiero początek ważnych zmian, o jakich dziś pisaliśmy. Będzie też m.in. o mocno drożejącym euro i mocno taniejących akcjach spółki, w której pokładano duże nadzieje. Zapraszam serdecznie.

#1 Kiedy rano, jeszcze przed konferencją rządu, pytaliśmy Państwa, jakie obostrzenia uważacie za obecnie najważniejsze do wprowadzenia, pewnie trochę przekornie wskazywaliście głównie na zamknięcie miejsc kultu religijnego. Kilka godzin później kościoły faktycznie pojawiły się wśród obostrzeń, ale o zamknięciu nadal nie ma mowy.

Zamknąć swoje stacjonarne punkty będzie za to musiała kolejna grupa przedsiębiorców. Od soboty, przez kolejne dwa tygodnie, niemożliwe będą zakupy m.in. w dużych sklepach meblowych i budowlanych. Zawieszona zostaje też działalność punktów fryzjerskich czy kosmetycznych. Z małym wyjątkiem zamknięte zostają też żłobki i przedszkola. Pełną listę nowych obostrzeń wchodzących w życie już pojutrze znajdą Państwo w naszym artykule. Rodziców z pewnością zainteresuje fakt, że w związku z zaostrzeniem restrykcji wydłużony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Tymczasem: sieci handlowe w Bułgarii wymusiły otwarcie sklepów mimo rekordów zachorowań.



#2 W obliczu powyższego nie jest przypadkiem to, jak w czwartek zakończyła się sesja na warszawskiej giełdzie. Główny indeks GPW w tym roku jeszcze nie był tak nisko. Sporo dzieli dziś WIG20 od poziomu ponad 2000 pkt z początków ubiegłego tygodnia - mniej więcej tyle, ile zmian w zakresie obostrzeń rząd wprowadził w tym czasie.

Wyróżniającą się in minus spółką było Allegro, które - jak zauważają koledzy analitycy - również sięga swoich giełdowych minimów. Tło "Allespadków" na drodze od jesiennego debiutu do teraz objaśnia dziś Adam Torchała. To nie jedyna spółka, która w ubiegłym roku święciła triumfy, a dziś rozczarowuje inwestorów. Problemy ma też CD Projekt, któremu z pewnością nie pomoże nowy raport o sprzedaży najgłośniejszej gry tego studia.

#3 W oczach słabnie też krajowa waluta. Dziś informujemy, że euro jest teraz najdroższe od 2009 roku. Nie pomagają w tym zakresie zaostrzane ostatnio rząd restrykcje, nie pomaga też oczywiście bank centralny, którego zdaniem złoty w tych czasach po prostu ma być słaby.

#4 Po kim jak po kim, ale po Elonie Musku można się było takiego ruchu spodziewać. Ten zadeklarowany entuzjasta kryptowalut jak zapowiedział, tak zrobił i umożliwił zakup tesli za bitcoiny zamiast dolarów (na razie mowa tylko o opcji dla klientów w Stanach).

#5 Nie uciekniemy dziś daleko od tematu koronawirusa, który rezonuje szeroko, a to między innymi za sprawą komunikatu firmy AstraZeneca. Producent szczepionki przeciwko COVID-19 ogłosił dziś, że skuteczność jego preparatu jest niższa od wcześniej deklarowanej i wynosi 76 proc. (w tym samym czasie Pfizer/BioNTech i Moderna deklarują skuteczność na poziomie ok. 95 proc.). Doniesienia te nie powinny robić wrażenia tam, skąd płyną dziś doniesienia o przesadzonej konieczności wyszczepienia 70-85 proc. społeczeństwa.



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?



Czwartek 25 marca - wybrane z kraju i ze świata

19:37 Przylatujący do Niemiec będą musieli przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa

17:04 Ryanair ogłasza kolejne letnie trasy z Polski

16:25 PE przyspiesza procedurę przyjęcia tzw. paszportów szczepionkowych

15:51 Tłumy kupujących w marketach budowlanych

15:09 Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane na poziomie z marca

14:30 Finlandia chce wprowadzić trzytygodniowy nakaz pozostawania w domach

13:25 Biedronka przyznaje nagrody, Kaufland rozdaje bony na święta

13:21 Związkowa Alternatywa zgłosi TVP, TVN i Polsat do Państwowej Inspekcji Pracy

12:36 Przylatujący do Niemiec będą musieli przedstawić negatywny wynik testu

12:20 Poziom wiedzy finansowej Polaków wciąż niski. Więcej oczekujemy od szkół i nauczycieli

11:06 Rząd ma dla górników nową propozycję ws. wynagrodzeń i gwarancji zatrudnienia

10:00 Fałszywi brokerzy kuszą "atrakcyjnymi" inwestycjami w kryptowaluty

09:31 Apel o wyznaczenie nowych terminów niedziel handlowych

08:45 Holowniki próbują przemieścić kontenerowiec blokujący Kanał Sueski

08:23 W USA ropa na minusie o niemal 2 proc. po wzroście jej zapasów

07:21 KAS kontrolowała komisy samochodowe. Prawie 6,5 mln zł zaległych podatków

06:49 Rozprawa w formie wideokonferencji. Sędziowie uczą się pracować online

06:29 Rusza dwudniowy wideoszczyt Unii Europejskiej

06:00 Rekord goni rekord. Działki budowlane w największych miastach najdroższe w historii

06:00 Nierówny rok banków w pandemii. Ścięty zysk, ale i duże wzrosty

Zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia, które przygotuje dla Państwa Marcin Dziadkowiak.