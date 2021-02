To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 lutego 2021 r.

Zapraszam na podsumowanie czwartku, w którym między innymi o gamingu, wakacjach i... celebrytach.

#1 To już nie hossa, a trend boczny - pisze dzisiaj Adam Torchała o wynikach notowanych na warszawskim parkiecie spółek gamingowych. A pisze to w tym samym tygodniu, w którym GPW chwali się byciem w światowej czołówce giełd z największą liczbą spółek w tej branży. I owszem - liczba spółek rośnie, ale to tylko jedna ze zmiennych w całym równaniu o rynku. Winą za ten wynik chciałoby się "obarczać" CD Projekt i jego problemy z "Cyberpunkiem", ale kontekst jest znacznie szerszy. Zainteresowanym polecam nasz dzisiejszy materiał na ten temat.

#2 Wielka wyrwa - tak można by zobrazować statystyki liczby turystów w polskiej bazie noclegowej, gdy porównać te z 2020 roku do roku 2019. Jak pokazują dane właśnie opublikowane przez GUS, jeszcze styczeń i luty zapowiadały nowe rekordy, ale marcowe ogłoszenie pandemii wywołało tąpnięcie, z którego sektor nie podniósł się już do końca roku. Wyniki ratowały nieco miesiące letnie (w których i w tym roku pokładamy wielkie nadzieje, jak wskazują podobno liczne rezerwacje), a to głównie za sprawą turystów krajowych. Zagraniczni nie dotarli zbyt licznie. Pierwsze tygodnie roku 2021 jak na razie też nie były łaskawe dla przedsiębiorców zarabiających na noclegach. W odpowiedzi na najnowsze obostrzenia rządu, obiekty noclegowe z Warmii i Mazur właśnie zapowiedziały pozwy zbiorowe.



#3 Teraz ostrzeżenie. Jeśli wydaje się Państwu, że są zbyt sprytni, świadomi, czujni, żeby oprzeć się atakom oszustów wyłudzających pieniądze lub dane, polecam kilka z dzisiejszych historii na ten temat. Na początek te, które w ostatnim czasie opowiadają tzw. osoby publiczne, bowiem nawet artyści czy sportowcy z pierwszych stron gazet stają na celowniku cyberprzestępców. Co gorsza, niestety z opłakanym skutkiem. Ale równolegle toczy się walka o pieniądze i dane całkiem przeciętnych obywateli. Dziś piszemy o trwającym ataku na klientów mBanku, Banku Millennium, Alior Banku, Nest Banku i Getin Noble Banku.

#4 Mamy rozumieć więcej. Dwa resorty, odpowiedzialny za finanse oraz fundusze europejskie, wspólnie podpisały deklarację na rzecz upraszczania języka stosowanego w pismach trafiających do obywateli. Na etapie otwarcia zwykle trudno przewidzieć, czy od teorii uda się przejść do praktyki, ale póki co - kibicujemy.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj? Między innymi o najbogatszych Polakach, odzysku pieniędzy z fotowoltaiki i pierwszym kraju, który zaaprobował nową szczepionkę.



