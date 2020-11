To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 listopada 2020 r.

Dyskusja o unijnym budżecie nabiera kolorytu, za to, mimo rządowych zapowiedzi, w ciemnych barwach rysuje się najbliższy sezon narciarski. Najlepszych wieści nie mamy też dla sprzedających mieszkania, za to ucieszą się ci, którzy lokum dopiero szukają. Nieco lepsze niż ostatnio są też informacje dla handlu. Zapraszam na podsumowanie środy.

#1 Jeśli Polska i Węgry mają zastrzeżenia co do mechanizmu praworządności, od którego zależeć ma przyznawanie krajom członkowskim wspólnotowych środków, niech zgłosi go do Trybunału Sprawiedliwości UE. Z takim komunikatem do przedstawicieli dwóch państw wetujących unijny budżet zwróciła się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sugerując, że prace nad budżetem będą toczyły się dalej. W tych negocjacjach "nie można być »miękiszonem«", grzmiał dziś polski minister sprawiedliwości. Czy Polska jest faktycznie osamotniona w swoim podejściu, można sprawdzić tutaj. Po południu informowaliśmy, że Senat przyjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia budżetu Unii na lata 2021-2027, z którym wiążą się także środki na odbudowę gospodarczą krajów-członków.

#2 Pomocy nie wymagał do tej pory całkiem odporny na kryzys rynek nieruchomości. Ale właśnie pojawiły się nowe dane. Kupujący mieszkania są pełni nadziei. Ceny ofertowe zaczęły spadać, pisze dziś Marcin Kaźmierczak. W materiale wyjaśnia, że w październiku naocznie widać obniżki cen - tak na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Zwłaszcza właściciele używanych lokali okazują się mocniej zdeterminowani, żeby dopiąć swoich transakcji. W raporcie można sprawdzić średnie stawki dla największych miast w Polsce. Środa przyniosła też publikację raportu Amron-Sarfin za III kwartał br., a to zawsze cenne źródło informacji na temat rynku mieszkań i kredytów hipotecznych. Ten ostatni odżył, ale do rekordów daleko, pisze dr Michał Kisiel. Nowe dane wskazują na przerwanie wzrostu średniej kwoty kredytu - ta zmniejszyła się o 2,5 proc. k/k.

#3 W tym roku czeka nas dodatkowa niedziela handlowa. Obok 6 grudnia w przyszłym miesiącu sklepy pozostaną ponadstandardowo otwarte także 13 i 20 grudnia. Poluzowanie przepisów ma być uwarunkowane bezpieczeństwem sanitarnym, ale też wesprzeć handel - obecnie w dużej mierze zamknięty dla klientów. Jedna z firm konsultingowych prognozuje, że w tym roku na święta Polacy zmniejszą wydatki o ok. 30 proc. Póki co, na horyzoncie inny zwyżkowy moment dla handlu. Przed Black Friday Dominika Florek aktualizuje listę marek, które ogłaszają listopadowe wyprzedaże.



#4 W tym miejscu środowego podsumowania doszlusowaliśmy na narciarskie stoki. Czy wiceminister negocjuje z branżą narciarską, będąc właścicielem stacji narciarskiej? - na politycznej scenie znowu zawrzało. W tej sprawie burzą się też sami przedsiębiorcy: 1 narciarz na 100 mkw. i brak obcych sobie osób w jednej gondoli na wyciągu uznają za warunki nie do spełnienia. "Matematyka i ekonomia uniemożliwiają otwarcie biznesu na tych zasadach", czytamy w dzisiejszych wypowiedziach. (Jednodniowi) turyści więc wciąż w niepewności, podobnie zresztą jak sam biznes. Déjà vu? Tymczasem we Francji przewidywania, że wyciągi będą zamknięte na święta.

Przeczytaj też:

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?



Wybrane w środę. Z kraju i ze świata:

19:14 Senat w czwartek zajmie się nowelą ustawy covidowej ws. wynagrodzeń medyków

17:51 Senat przyjął uchwałę wzywającą rząd do przyjęcia wynegocjowanego projektu budżetu UE

17:15 Sesja na remis przy Książęcej. Dino i CD Projekt zatrzymały WIG20

16:54 Rząd planuje wstrzymać sprzedaż nieruchomości rolnych na następne pięć lat

16:11 Litwa przedłuża kwarantannę do 17 grudnia

16:04 Bułgaria zatwierdziła plan trzytygodniowego lockdownu

15:56 TFI po trzech kw. 2020 r. miały 589,3 mln zł zysku netto

15:54 Ulgi w komunikacji, dwa dni wolne w pracy, pakiet konsultacji medycznych dla oddających osocze

15:40 Polacy przestają oszczędzać na bankowych lokatach

15:35 Minister zdrowia ostrzega właścicieli hoteli i pensjonatów

15:27 Testy na koronawirusa wkrótce w POZ

15:20 Domy maklerskie wypracowały po trzech kwartałach 479,8 mln zł zysku netto

14:57 Brytyjski PKB skurczy się w tym roku najmocniej od 300 lat

14:47 MF chce wprowadzić ogólnoeuropejskie produkty emerytalne

14:30 Amerykanie potwierdzają rekordowy wzrost PKB

14:16 BNP Paribas Bank Polska chce objąć zwolnieniami grupowymi do 800 pracowników

14:13 Francja wprowadza podatek od cyfrowych gigantów

13:37 Rekordowe straty niemieckiej kolei

13:00 Elon Musk już prawie najbogatszym człowiekiem na świecie

12:40 Dadelo planuje debiut na GPW w grudniu 2020 roku

12:34 Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia. Rząd przesunął termin

11:54 Ustawa covidowa. Senatorzy PiS planują rozszerzyć katalog branż, które skorzystają z pomocy

11:29 Chiny: importowane towary powodem nowych ognisk koronawirusa

11:20 ZNP: 73 proc. nauczycieli pracuje na własnym sprzęcie

11:18 Rząd chce umożliwić pracę zdalną chorym na Covid-19 z łagodnym przebiegiem

11:15 Rynek kredytów hipotecznych odżył, ale do rekordów daleko

11:06 Będzie dodatkowa niedziela handlowa w grudniu



10:56 Złoty nie popłynął na szczepionkowej fali. Kurs euro w górę



10:28 Wiceminister negocjuje z branżą narciarską, będąc właścicielem stacji narciarskiej? "Trzeba to wyjaśnić"



10:25 Rzecznik Finansowy zaktualizował „Mapę klauzul”. Chodzi o zapisy w umowach kredytów „walutowych”



10:00 Stopa bezrobocia w październiku bez zmian

09:34 Szefowa KE sugeruje rozwiązanie dla Polski i Węgier ws. praworządności

09:07 W okresie przekazywania władzy w USA działa specjalny "transition team"

08:39 Ruszyła nowa strona prezentująca codzienne raporty zakażeń

08:27 Gigantyczne zyski z inwestycji w producentów szczepionek? Niekoniecznie

08:02 Miedź na LME najdroższa od 6 lat, od marcowego "dołka" odbiła się już 60 proc.

07:57 Ceny ropy w USA najwyżej od 8 miesięcy dzięki szczepionkom na Covid-19 i OPEC+

07:55 Środa ostatnim dniem na przesłanie nowego pliku JPK_VAT za październik br.

07:33 Wkrótce cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

06:56 Skarbówka tłumaczy: subwencję z PFR należy rozliczyć jak pożyczkę

06:00 Pandemia a bankowość. Padły kolejne rekordy

06:00 Kupujący mieszkania pełni nadziei. Ceny ofertowe zaczęły spadać

06:00 Jak "frankowym" bankom idzie w sądach? Sprawdzamy, co mówią akcjonariuszom

06:00 PKO BP odzyskuje koronę w WIG20. Nowa fala wyhamowała

