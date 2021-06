To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 25 czerwca 2021 r.

/

Dziś ostatnie w tym tygodniu podsumowanie dnia z pieniądzem w tle. W piątkowym wydaniu będzie o drożejących pożyczkach i drożejących paliwach. Powiemy też o rosnącej determinacji rządu w namawianiu Polaków do szczepień. Zajrzymy również na warszawski parkiet, gdzie już cztery minuty po starcie sesji doszło do pewnego rekordu.

#1 Wczoraj był tuż, tuż, a dzisiaj przebił swój najwyższy jak dotąd wynik w historii. O poranku giełdowy indeks WIG osiągnął pułap 67 941,18 pkt, najwyższy, licząc od pierwszego dnia notowań w kwietniu 1990 roku i poziomu 1000 pkt. Mimo to, ostatnia sesja w tym tygodniu nie należała do specjalnie emocjonujących, podsumowuje Adam Torchała.

#2 Niestety, niedobre informacje dla kierowców ma Krzysztof Kolany, pisząc o silnych podwyżkach cen paliw przed wakacjami. Tak wysokich stawek za benzynę i olej napędowy nie płaciliśmy przy dystrybutorach od 7 lat. Litr "dziewięćdziesiątki piątki" poszedł w górę o 11 groszy w ciągu tygodnia i dziś kosztuje średnio 5,26 zł. "ON" zdrożał o 9 groszy na litrze, w efekcie trzeba za niego zapłacić średnio 5,37 zł. Zainteresowanych powodami wzrostów odsyłam do dzisiejszego materiału głównego analityka.

#3 Już niespełna tydzień pozostał do tego, by kredyty i pożyczki mogły ponownie kosztować więcej. 1 lipca znika bowiem wprowadzony w zeszłym roku, w związku z pandemią, obniżony limit kosztów pozaodsetkowych pożyczonych pieniędzy. "Nie wszyscy kredytobiorcy są zapewne świadomi nadchodzącej zmiany", zwraca uwagę analityk Bankier.pl Michał Kisiel i dlatego pokazuje, ile już niebawem może wynieść maksymalny koszt pożyczki. Największego zaskoczenia doznać mogą klienci firm pożyczkowych, sięgający po tzw. chwilówki. Przy takiej samej kwocie 1000 zł do 1 lipca górny limit wynosił 50 zł, z kolei od 1 lipca przekroczy 250 zł.

#4 Blisko milion połączeń telefonicznych w najbliższym czasie poleci wykonać Ministerstwo Zdrowia - do tych, którzy jeszcze nie zaszczepili się przeciwko COVID-19. Nowa kampania to odpowiedź na spadek zainteresowania szczepieniami, tłumaczy szef resortu. Podobno doszliśmy do momentu, w którym to nie obywatele czekają na preparaty, ale one na obywateli. To nie jedyny pomysł rządu mający skłonić niezdecydowanych do poddania się wakcynacji. Oprócz loterii z nagrodami, czynnikiem motywującym ma być też - jak się wydaje - nowa 10-dniowa kwarantanna, nie do uniknięcia za sprawą szybkiego testu na obecność koronawirusa. Zwolnione z niej będą m.in. właśnie osoby zaszczepione. "Chaos, zamieszanie i niepewność turystów" - tak o tej nagłej, niezapowiadanej i dotkliwej decyzji wypowiadają się pracownicy sektora turystyki, z którymi rozmawialiśmy.

#5 Skoro jest piątek, to będą i piątkowe stałe pozycje w naszym programie:

klientów banków ostrzegamy, które instytucje zaplanowały na weekend przerwy techniczne , co będzie się wiązało z utrudnieniami w dostępie do środków;

, co będzie się wiązało z utrudnieniami w dostępie do środków; zainteresowanych gospodarką na progu weekendu tradycyjnie odsyłamy do zapowiedzi przyszłego tygodnia - rozkład najważniejszych, spodziewanych wydarzeń od poniedziałku do piątku serwuje Michał Żuławiński.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj i warto wiedzieć na koniec dnia?

Piątek 25 czerwca - wybrane z kraju i ze świata

17:38 W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte

15:54 Islandia znosi wszystkie restrykcje związane z COVID-19

12:54 KNF zdecydowała o ustanowieniu kuratora w Banku Spółdzielczym w Łebie

12:41 Dwie kolejne skargi nadzwyczajne. Obie dotyczą kredytów "frankowych"

09:34 Kurs euro powyżej 4,50 zł

08:03 SUROWCE. Miedź drożeje w reakcji na plany infrastrukturalne USA

07:55 W USA piąty tydzień zwyżek cen ropy

06:00 Deweloperzy nie rezygnują z podwyżek. Rynek wtórny podąża ich śladem

01:04 16 nowych terytoriów na "zielonej liście" Wielkiej Brytanii, ale bez ulg dla zaszczepionych

Przypominam, że kolejne podsumowanie w poniedziałek - już teraz zapraszam.