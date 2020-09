To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 września 2020 r.

Bankier.pl

W dzisiejszym podsumowaniu dnia, jak zwykle wiele ciekawych wiadomości. Wyjątkowo, znajdzie się coś z polityki, mniej wyjątkowo coś dla inwestorów, a także tematy dotyczące niemal wszystkich (jak np. nowoczesne sposoby wysyłania wypowiedzenia umowy o pracę). Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Tematy ważne dla (prawie) wszystkich. Na początek wiadomości z różnej tematyki, ale ważne niemal dla każdego z nas. Przede wszystkim polecam zapoznanie się z wiadomością o tym, czy wysyłanie wypowiedzenia umowy o pracę np. na prywatny mail lub WhatsAppa można uznać za skuteczne prawnie. Poznaliśmy dziś także nowe regiony, które znajdą się w żółtych i czerwonych strefach. Mamy też ważną wiadomość dla korzystających z YouTube – serwis wprowadza nowy sposób weryfikacji wieku użytkownika. Pisaliśmy wczoraj o ograniczeniu inwestycji w Warszawie, a dziś warszawscy radni przyjęli uchwałę ws. korekty budżetu stolicy w tym roku. Ostatnia ciekawa informacja dotyczy kosztów utrzymania studentów - wydatki są o 500 zł wyższe niż w 2019 roku.

#2 Polityka. Rzadko sięgamy po takie tematy, ale dziś nie ma wyjścia. Wygląda na to, że zapowiadana „restrukturyzacja” rządu zbliża się wielkimi krokami. Były wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin twierdzi, że będzie to najgłębsza zmiana struktury rządu od 30 lat. A z nieoficjalnych informacji wynika, że do rządu ma wejść osobiście szef PiS Jarosław Kaczyński.

#3 Dla inwestorów. Wczoraj polecaliśmy artykuł będący pierwszy odcinkiem nowego cyklu na Bankier.pl – Tour de spółki – poświęcony PKN Orlen. Dziś dalszy ciąg poznawania PKN Orlen – zapraszamy na webinar poświęcony spółce. Do tego mamy wiadomość o wprowadzeniu kontraktów terminowych na trzy spółki będące hitami tegorocznej fali wzrostowej oraz, jak zwykle, podsumowanie sesji na GPW, którą ponownie zdominowała czerwień.

#4 Poranne hity. Polecam niezwykle interesujące poranne materiały autorów z redakcji Bankier.pl.

O czym jeszcze pisaliśmy w czwartek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:40 Podziemny protest górników już w 13 kopalniach

19:38 Władze Berlina rozważają ograniczenia w spożywaniu alkoholu w związku z epidemią

19:35 W Wielkiej Brytanii najwyższa od początku epidemii liczba wykrytych zakażeń

18:50 We Francji demonstracje restauratorów i samorządowców przeciwko nowym restrykcjom sanitarnym

18:46 GIS nie ma wątpliwości, co do kryteriów przy przejściu szkół na nauczanie inne niż stacjonarne

18:36 Deutsche Bank chce zamknąć co piąty oddział w kraju

18:23 KE chce nowych przepisów ws. kryptowalut w Unii Europejskiej

17:53 KE opublikowała plan wzmocnienienia unii rynków kapitałowych w UE

17:49 Wizz Air będzie szkolić pilotów węgierskich sił zbrojnych

17:36 GPW wprowadzi kontrakty na akcje Biomedu Lublin, Mercatora i XTB

17:27 Czaputova: UE powinna określić warunki przystąpienia Ukrainy

17:05 Wrześniowa korekta nabiera rumieńców. WIG20 najniżej od maja

16:51 Kwieciński: Gaz będzie odgrywał olbrzymią rolę, przede wszystkim w ciepłownictwie

16:25 Brytyjski rząd nadal będzie dopłacał do pensji, ale mniej i nie wszystkim

16:06 Badania: w Houston wraz z nową falą zakażeń dominuje bardziej zakaźna odmiana koronawirusa

15:45 Wypowiedzenie umowy o pracę wysłane na prywatny mail będzie skuteczne

15:38 Warszawscy radni przyjęli uchwałę ws. korekty budżetu stolicy w tym roku

15:24 Glapiński: Na kryzys szybko zareagowaliśmy agresywnym luzowaniem monetarnym

15:20 Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem w Holandii

15:14 Premier Szwecji: Nie będzie złagodzenia restrykcji

15:05 Nowe powiaty w żółtych i czerwonych strefach

15:04 Utrzymanie studenta coraz droższe. Wydatki są o 500 zł wyższe niż w 2019 roku

14:53 Lotnisko w Modlinie może stracić płynność finansową

14:41 Na Słowacji drugi dzień z rzędu rekordowa liczba zakażonych koronawirusem

14:24 Gowin: To będzie najgłębsza zmiana struktury rządu od 30 lat

14:18 Andrzej Kwaliński nowym Głównym Inspektorem Pracy

14:00 KNF monitoruje aktywność spółek pracujących nad lekiem na Covid-19

13:14 Ministerstwo Rozwoju chce odłożenia w czasie opodatkowania spółek komandytowych

13:13 Uczelnie nie obniżą opłat za studia niestacjonarne

13:09 Rzecznik Finansowy krytykuje projekt przekazujący jego kompetencje do UOKiK

13:06 B. właściciel parabanku Finroyal ponownie zatrzymany

12:48 Trwa podziemny protest górników. Zespoły robocze omawiają sytuację kopalń

12:40 YouTube sprawdzi dowód lub kartę kredytową

12:36 Morawiecki: Chcemy uniknąć kolejnego lockdownu

12:14 PIE: Sektor AGD jednym z najszybciej odrabiających straty wywołane pandemią

12:11 Jak długo trzeba pracować na nowego golfa? Polacy w ogonie Europy

11:38 Idea Bank: W kolejnych kw. wynik odsetkowy będzie istotnie wyższy

11:30 Znana marka zmieniła nazwę i logo z powodu protestów

11:18 Kurs akcji Duality wzrósł w debiucie na NewConnect o 33,7 proc.

11:01 MR: Branża kosmetyczna jednym z najważniejszych polskich eksporterów

10:44 Raport: w wyniku pandemii 70 proc. Polaków wstrzymało się z zakupami

10:28 NBP: Poziom marży i dobra kondycja finansowa pozwolą części deweloperów utrzymać płynność

10:25 "Tour de spółki": Webinar z PKN Orlen

10:13 Wzrośnie wartość pieniężna Nagrody Nobla

10:10 Towary radzą sobie lepiej niż usługi

10:09 Kurs euro przekroczył 4,52 zł. Złoty najsłabszy od maja

10:03 Smart Allegro od 18 kwietnia? Oszuści polują na klientów serwisu

10:00 E-hulajnogi z nową energią

10:00 PARP: Do 8 mln zł dla firm i instytutów badawczych na projekty zagraniczne

09:34 Izrael zaostrza ograniczenia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem

09:30 Szwajcarzy głęboko poniżej zera. Stopy procentowe bez zmian

09:20 BIK: Od stycznia do sierpnia firmy pożyczkowe udzieliły ponad 1,3 tys. pożyczek

09:15 Kowalski: Ziobro na pewno pozostanie na stanowisku

09:05 Aktualizacja systemu od PKO BP? Uważaj, to oszustwo

08:30 Górnicy organizują demonstrację

08:17 Ceny miedzi spadają po zniżkach na rynkach akcji i ostrzeżeniach Morgan Stanley

08:02 Ropa w USA tanieje. Nie pomagają nawet dane o spadku zapasów

07:29 Wyższe składki za niższe podatki?

07:19 Państwo pozwane za tani prąd

07:02 Rekordowa góra długu

06:55 Zawiłe procedury spowalniają sądownictwo

06:52 Chiny: Bakteria wydostała się z laboratorium. Ukrywano skalę zakażeń

06:48 Nieoficjalnie: prezes PiS ma wejść do Rady Ministrów

06:46 Pinkas: Sanepid ma dziś twarz starej, zmęczonej kobiety

06:08 NFZ: Widzimy wyraźne odbicie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

06:00 Liczba spraw frankowych rośnie w dwucyfrowym tempie

06:00 Tarcza dla turystyki - zasady pomocy dla biur podróży i ich klientów

06:00 Prezes Allegro: Będziemy inwestować w rozwój