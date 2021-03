To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 marca 2021 r.

Już jutro poznamy nowe obostrzenia, które mają powstrzymać trzecią falę pandemii. Być może dlatego złoty słabnie, a giełda spada, choć to nie jedyne wyjaśnienia ekonomistów. Tymczasem strefa euro wygrzebuje się z covodowej recesji. A wracając na krajowe podwórko – prezes PKN Orlen mówi „dość kłamstw” i ujawnia swoje zeznania majątkowe. Na koniec zaś temat watykańskich wynagrodzeń. Zaczynamy podsumowanie środy.

#1 Będą nowe obostrzenia. W czwartek rano mają zostać ogłoszone nowe obostrzenia – premier Mateusz Morawiecki potwierdził dziś swoje wcześniejsze zapowiedzi. Ma to spowodować „przyduszenie” trzeciej fali zachorowań. Najtrudniejszy czas jest przed nami – zapowiada premier. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o blisko 30 tys. nowych przypadków zakażeń. W kwestii nowych obostrzeń coraz częściej wspomina się o zamknięciu kościołów. Dziś Ministerstwo Zdrowia i Episkopat zaapelowały do proboszczów o poważne podejście do limitu liczby wiernych na nabożeństwach.

#2 Złoty może się znacząco osłabić. Tak prognozuje główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień. I to nie jest prognoza pierwszego lepszego analityka. Wygłoszona przez Kwietnia naprawdę zasługuje na uwagę. Ekonomista XTB zauważa, że kurs euro pokonał już szczyt z marca ubiegłego roku, kiedy notowaliśmy potężne spadki na giełdach. Głównym powodem osłabienia złotego wg Kwietnia ma być polityka pieniężna NBP. Tymczasem na giełdzie w Warszawie spadki. Indeks WIG20 znalazł się dziś na marcowych minimach.

#3 Jak rozliczyć w PIT sprzedaż nieruchomości? Podatnicy, którzy sprzedali dom, mieszkanie lub grunt, muszą rozliczyć się z fiskusem i zapłacić podatek. Z obowiązku zwolnione są osoby, który spełniły określony przez ustawodawcę warunek – transakcja odbyła się pięć lat po zakupie nieruchomości. Szczegóły w tekście Dominiki Florek. Podatek można oczywiście rozliczyć za pomocą darmowego programu oferowanego przez nasz bratni portal pit.pl.

#4 Strefa euro wygrzebuje się z recesji. Opublikowane dziś dane na temat wskaźnika PMI dla kilku europejskich gospodarek pokazały odczyty wskazujące na wychodzenie strefy euro z covidowej recesji. Gospodarki ciągnie głownie sektor przemysłowy, dla którego wskaźnik PMI zanotował w lutym najwyższy odczyt w historii danych. Więcej na ten temat w artykule Krzysztofa Kolanego.

#5 Daniel Obajtek ujawnił majątek. Trochę to trwało, ale prezes PKN Orlen zdecydował się ujawnić swoje dokumenty majątkowe. Informacje na ten temat podało kilka portali internetowych. Sam Obajtek ma już „dość kłamstw” publikowanych przez „Gazetę Wyborczą” oraz polityków opozycji i zapowiada pozew sądowy.

#6 Papież obniża pensje. I jeszcze krótka informacja z Watykanu. Papież Franciszek podjął decyzję o obniżeniu pensji kardynałów, zwierzchników urzędów, duchownych i zakonników. W ogłoszonym w środę liście wyjaśnił to koniecznością ograniczenia wydatków Stolicy Apostolskiej i deficytem w jej budżecie, także z powodu pandemii.

#7 Godne polecenia:

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Środa 24 marca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:50 500+ Mercatora. Zarząd chce wyższej ceny w skupie akcji

18:42 Stypułkowski: mBank po konwersji kredytów CHF byłby na granicy spełnienia wymogów kapitałowych

17:51 WIG20 na marcowych minimach. Spadki JSW i PGE

17:19 MZ i Episkopat apelują do proboszczów o poważne podejście do limitu liczby wiernych na nabożeństwach

17:15 LOT: Boeingi 737 MAX wracają do lotów z pasażerami

16:47 Młoda kobieta oszukana na "inwestycje w kryptowaluty"

16:47 Europejczycy najbardziej chcą jeździć do Grecji [Sondaż]

16:14 Kwiecień: Złoty może się znacząco osłabić

15:33 Trudna sytuacja epidemiczna w Kijowie. Kliczko grozi zamknięciem transportu

14:49 Karabinierzy weszli do fabryki szczepionki firmy AstraZeneca w Rzymie

14:29 PKO BP: oferta nowych domów jest niewystarczająca względem zapotrzebowania

14:20 Blinken: Biden uważa, że Nord Stream 2 to zły pomysł

14:00 Jak rozliczyć w PIT sprzedaż nieruchomości? Część osób jest zwolniona

13:06 KE wzmacnia mechanizm, umożliwiający blokadę eksportu szczepionek

12:56 Minister rodziny zapowiada zmiany w programie "Za życiem"

12:35 WHO: liczba zgonów na świecie z powodu Covid-19 wzrasta po raz pierwszy od 6 tygodni

12:24 Papież obniżył pensje kardynałów i zwierzchników urzędów

11:59 Minister sprawiedliwości tłumaczy decyzję prokuratury ws. Daniela Obajtka

11:50 Merkel odwołuje surowsze ograniczenia sanitarne na Wielkanoc

11:39 Ponad 400 górników z koronawirusem

11:36 Producenci i sprzedawcy nart bez rządowej pomocy

11:24 Rusza wiosenny sezon ubezpieczania upraw. Państwo dofinansuje składkę

11:12 Premier: Uruchamiamy wszystkie rezerwy, by pomóc służbie ratownictwa medycznego

10:57 Morawiecki: Najtrudniejszy czas jest przed nami

10:45 Wciąż można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS

10:44 Wciąż nie ma umowy społecznej dla górnictwa

10:39 Miliarderzy z Australii podwoili swoje fortuny podczas pandemii koronawirusa

10:30 "Tak" dla III progu podatkowego dla najbogatszych. Sondaż

10:15 Daniel Obajtek zapowiada pozew. "Dość kłamstw"

10:15 Strefa euro wygrzebuje się z recesji

10:10 Małżeństwo w podeszłym wieku straciło ok. 900 tys. zł metodą "na policjanta"

10:02 Bloger musi zapłacić premierowi prawie 100 tys. dolarów zadośćuczynienia

09:50 Rekordowa koniunktura w niemieckim przemyśle

09:43 0,5 mln zł kary dla firmy Spokey od UOKiK za ustalanie minimalnych cen sprzętu sportowego

09:40 Japonia przed Igrzyskami wyda krocie na oprogramowanie śledzące widzów, których nie będzie

09:37 Minister zdrowia zaleca wstrzymanie i ograniczenie kontaktów w święta

09:33 Minister o powrocie do szkół: kwiecień jest wciąż realny

09:27 Analitycy: ożywienie w turystyce dopiero w 2024 roku

09:22 Kurs euro testuje covidowe szczyty. Dolar zbliża się do 4 zł

08:53 I prezes Sądu Najwyższego zabiera głos ws. wyroku dotyczącego Daniela Obajtka

08:46 Miedź na LME w Londynie traci przez obawy o pandemię koronawirusa

08:35 Zaskakująco dobre wyniki dużych firm

08:29 W USA ropa zyskuje po zablokowaniu Kanału Sueskiego

08:30 Liceum w Słupsku uruchamia klasę vlogerską

07:55 Środowy rekord zakażeń. Kolejne obostrzenia coraz bliżej

07:12 Związki idą na wojnę z zarządem Poczty Polskiej

07:06 Co rząd szykuje w "Planie na zdrowie" w Nowym Ładzie?

06:49 Domy pomocy w zapaści. Nie ma mieszkańców, nie ma pieniędzy

06:20 Wody Polskie: samorządy chcą podwyżek opłat za wodę i ścieki

06:08 Lekarz: Dziecko często jest pierwszym zakażonym członkiem rodziny

06:02 Ratownik medyczny: Wiele osób nic sobie nie robi z obostrzeń, jesteśmy tym przerażeni

06:01 43 firm ocenia, że już miesiąc opóźnienia w płatnościach wpływają negatywnie na ich działalność

06:00 Wniosek o konto przez internet – jak najbardziej, akceptacja umowy – niekoniecznie

06:00 „Dobra zmiana” nie przestaje zmieniać prezesów spółek Skarbu Państwa

06:00 Testy na COVID-19 i zmiana rezerwacji. Biura podróży szykują się na wakacje

06:00 "Tour de spółki": webinar z GPW

06:00 Największa grupa dłużników czynszowych to osoby między 55. a 64. rokiem życia

05:53 Chiny produkują dziennie 5 mln szczepionek na Covid-19

05:51 W nocy z soboty na niedzielę wracamy do czasu letniego

03:37 Pierwsze miasto w USA wprowadza odszkodowania za dyskryminację dla czarnoskórych

00:39 Daniel Obajtek ujawnił majątek