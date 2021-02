To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 lutego 2021 r.

Wprowadzenie regionalnych restrykcji koronawirusowych to dzisiejsza nowość, ale to nie jedyna ważna wiadomość z dzisiejszej konferencji prasowej ministra zdrowia. I niejedyna w naszym podsumowaniu dnia. Piszemy także o wzroście ofertowych cen mieszkań, gwałtownym skoku zachorowań w grudniu oraz żniwach branży maklerskiej. Zaczynamy podsumowanie środy.

#1 Regionalne obostrzenia. Zapowiedzi mówiły o zaostrzeniu koronawirusowych restrykcji i tak się stało, ale tylko w województwie warmińsko-mazurskim. "W województwie tym chcemy wprowadzić regulacje dyscyplinujące” – tak określił dzisiejszy krok minister zdrowia Adam Niedzielski. W pozostałej części kraju restrykcje pozostają na aktualnym poziomie. Na konferencji prasowej ministra padła też konkretna data zmian w zasadach zakrywania ust i nosa.

A będąc w temacie obostrzeń, pojawiło się dziś sporo informacji o krokach podejmowanych w innych europejskich krajach:

#2 Wzrost cen mieszkań w ogłoszeniach przybrał na sile. Pierwszy miesiąc 2021 r. przyniósł nasilenie podwyżek średnich cen ofertowych nowych mieszkań. To zupełnie inna sytuacja, niż na początku dwóch poprzednich lat. Od trzech miesięcy rosną także ceny mieszkań z rynku wtórnego. Jak co miesiąc prezentujemy najbardziej aktualne ceny ofertowe mieszkań udostępnione przez serwis Otodom. Dane przeanalizował Marcin Kaźmierczak.

#3 Epidemia czy ucieczki przed wypowiedzeniem na L4? Choć szczyt zachorowań na koronawirusa przypadł na listopad, to szczyt liczby dni na zwolnieniu przypadł w 2020 roku na grudzień. I był to wyraźny szczyt. Możliwe, że mieliśmy wtedy do czynienia z ucieczką na L4 przed wypowiedzeniem. Tego typu „absencje chorobowe„ są solą w oku ZUS, stąd rząd pracuje nad zmianami w przepisach, które moją ukrócić ten proceder. Ale jednocześnie pozbawić naprawdę chore osoby środków do życia na czas dłuższego zachorowania. Dane ZUS na temat absencji w pracy w 2020 roku przeanalizowała Weronika Szkwarek.

#4 Żniwa domów maklerskich. Po wielu latach marnych wyników, domy maklerskie wreszcie zanotowały wyraźny wzrost zyskowności. Z danych KNF wynika, że branża zarobiła w ubiegłym roku grubo ponad 0,5 mld zł, w porównaniu do niespełna 28 mln zł rok wcześniej. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby grudniowa nie awaria ING Maklera, która jest widoczna w wynikach ING Banku Śląskiego.

#5 Godne polecenia. Na koniec podsumowania jeszcze kilka ciekawych tekstów naszych autorów:

A o czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Środa 24 lutego - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:48 Bułgaria otwiera lokale gastronomiczne

18:20 Szwecja zaostrza restrykcje

17:36 PGE szacuje, że miała w 2020 r. ok. 110 mln zł zysku netto

17:30 CD Projekt opóźnia wydanie patcha 1.2 do Cyberpunk 2077

17:25 Rocznica koronakrachu na GPW pod znakiem szerokich wzrostów

17:09 Litwa wydłużyła kwarantannę do 1 kwietnia

15:52 KNF: Domy maklerskie miały w 2020 r. 584,5 mln zł zysku netto

15:15 Rząd wprowadza regionalizację obostrzeń i nakaz noszenia maseczek

14:36 Czeski premier zapowiada nowe restrykcje

13:35 Rząd Danii złagodzi surowe koronarestrykcje od 1 marca

13:29 MZ: wzrośnie odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w uzdrowiskach

12:34 Czerwińska: EBI chce udzielić Polsce finansowania na co najmniej 5,2 mld euro w 2021 r.

12:30 Prezes ING: Jesteśmy przygotowany do oferowania ugód ws. kredytów CHF

12:30 Premier Orban: Na razie nie będzie łagodzenia restrykcji

12:00 Rok w hipotekach na minusie, choć średnia wartość kredytu rekordowo wysoka

12:00 Rekordowa skuteczność egzekucji alimentacyjnych w 2020 roku

11:11 Izrael chce przekazać 100 tys. szczepionek do 15 krajów za poparcie dyplomatyczne

11:10 ZBP: kwestia zawierania ugód z frankowcami może w niektórych bankach wyjaśnić się w I kw.

11:05 PRCH: potrzebne jest pilne usunięcie abolicji czynszowej z tzw. ustawy covidowej

11:01 Ministerstwo Finansów nie pracuje nad nowymi podatkami ani składkami

10:47 Brukselska wywiadownia: Biden skapitulował w sprawie Nord Stream 2

10:36 Morawiecki: Inwestycje w najnowocześniejsze technologie to jeden z fundamentów Nowego Ładu

10:27 Polacy w europejskiej czołówce pod względem gromadzenia zapasów [Badanie]

10:20 PIT przedsiębiorcy będzie rozliczony w pierwszej kolejności

10:15 Kryzys? Nie na całym rynku pracy. Pracuje więcej osób niż przed pandemią

10:05 Kurs euro wraca powyżej 4,51 zł. Funt brytyjski najdroższy od lat

09:29 Powrót do szkół. Niedzielski: Będziemy podejmować odważne decyzje, jak tylko będą warunki

09:20 W Katarze zmarło ponad 6,5 tys. robotników z Azji Płd. budujących stadiony na mundial

09:10 Awaria ING Maklera widoczna w wynikach ING Banku Śląskiego

09:00 Tesla zjeżdża ostro w dół. Co zatrzymało rajd: bitcoin, szczepionka czy Pekin?

08:57 Limity przyjęć do lekarzy specjalistów zniesione od kwietnia do końca roku

08:50 Czekają nas podwyżki opłat. Bankowy rozkład jazdy na marzec 2021 r.

08:34 Müller: Krajowy Plan Odbudowy trafi do konsultacji w tym tygodniu

08:23 Ceny miedzi na LME blisko najwyższych poziomów od 2011 r.

08:17 Niedzielski: Mamy ponad 12 tys. nowych zakażeń koronawirusem

08:10 Cena ropy w USA spada. Wzrosły zapasy surowca

07:58 Grupa Budimex szacuje, że w 2020 miała 459,5 mln zł zysku netto

07:25 Polska przyhamowała kreację długu i pieniądza

07:00 Sprawy frankowe zalegają w sądach

07:00 Odbicie branży muzycznej może potrwać co najmniej trzy lata

06:56 Turystyka szczepionkowa: przodują Zjednoczone Emiraty Arabskie i Serbia

06:42 Koronawirus podniesie emerytury? Eksperci boją się ucieczki z rynku pracy

06:40 DPS-y wciąż z zakazem odwiedzin

06:00 Rok koronakrachu na GPW. Strach, szybkie zyski i bolesne nauczki

06:00 Wzrost cen mieszkań w ogłoszeniach przybrał na sile. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

06:00 Epidemia czy ucieczki przed wypowiedzeniem na L4? Grudniowy wystrzał chorych w ZUS

06:00 Na Blika nas nie złapią, ale podrobiony mail może zadziałać. Tak oblewaliśmy quiz z cyberbezpieczeństwa

04:15 Kalifornijski szczep koronawirusa coraz bardziej niebezpieczny

00:43 Deutsche Welle: Niemcy liczą na polski cud gospodarczy