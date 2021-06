To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 24 czerwca 2021 r.

/

Za nami udana sesja giełdowa, a przed nami trudne powroty z dalekich zakątków świata polskich turystów. W podsumowaniu czwartku także ważne informacje dla planujących mieszkaniowe zakupy na kredyt - albo chociaż remont. Serdecznie zapraszam.

#1 Zaczynamy od końca, bo tak zielone sesje na warszawskim parkiecie nigdy nie uchodzą naszej uwadze. 2273,11 pkt w przypadku WIG-20 oznaczało wzrost na poziomie raptem 1,76 proc., ale jak skrupulatnie odnotowuje Michał Żuławiński, to największa zmiana in plus od niemal miesiąca. Jeszcze mocniej wyróżnił się wynik na zamknięciu dla WIG-u. 67 745,39 pkt dało najwyższy w historii indeksu (czyli począwszy od 1991 roku) odczyt na koniec sesji, lądując zresztą nieopodal najwyższego wskazania w historii w ogóle.

W dalszej części podsumowania wzmianka o wydanym przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowisku wobec dywidend banków - to między innymi ta wiadomość zaprowadziła notowania spółek s sektora w górę. W parze z bankami poszła odzieżówka - dlaczego, o tym w artykule na zamknięcie sesji.

#2 Co najmniej tyle emocji, ile giełda wzbudziła w inwestorach, u turystów wywołało ogłoszenie, że oto powracający do Polski spoza strefy Schengen zostaną poddani obowiązkowej kwarantannie - bez możliwości szybkiego z niej zwolnienia po dostarczeniu negatywnego wyniku testu na COVID-19. Tempo aktualizacji przepisów ponownie zaskoczy tych, którzy zostaną mu poddani. Zapewne nie zostanie też bez wpływu na urlopowe plany tych, którzy jeszcze z Polski nie wyjechali. I to na tyle w temacie zapowiadanego łagodzenia obostrzeń w wakacje.

Przy okazji polecam jeszcze ciepły, wieczorny artykuł o tym, czy nowej kwarantannie będą podlegali Polacy wracający z Chorwacji.

#3 Nie dość, że pomnażanie oszczędności dawniej sprawdzonymi metodami nie jest teraz proste, to jeszcze za brak odłożonego kapitału odpowiedniej wielkości trzeba płacić. Kredyty mieszkaniowe dla klientów, którzy dysponują wkładem własnym na poziomie nie większym niż 10 proc., są coraz droższe wobec produktów dla osób, które na start przynoszą do banku 20 proc. wartości nieruchomości. Tak wynika z najnowszego odczytu wskaźnika HipoTracker Bankier.pl, a ja jak zawsze przy tej okazji - sugeruję rzucić okiem na towarzyszące tekstowi wykresy. Średnia marża w pierwszym przypadku to w czerwcu 2,73 proc., podczas gdy wariant dla klientów z wyższym wkładem własnym - 2,15 proc.



Im wyższe ryzyko, tym wyższą cenę się płaci, powiedzieliby bankowcy. I warto mieć to na uwadze, starając się o kredyt.

#4 Wzrost popytu, drożejące materiały czy zmniejszona dostępność firm remontowo-budowlanych to tylko kilka powodów szoku, jakiego zdaniem ekspertów doznaje teraz rynek domów. Niektórzy z nich mówią o zaledwie kroku do bańki, część powątpiewa jednak w długoterminowość tego nowego zjawiska. Wszyscy jednak, z którymi rozmawialiśmy w ramach wczorajszej debaty, są zgodni, że na budowach tanio już było. Dla tych, którzy nie mają wolnych 90 minut, żeby wysłuchać całej rozmowy, dziś na łamach Bankier.pl pigułka informacyjna, zapoznająca z najważniejszymi wnioskami o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku i co dopiero przed nami. Polecam kupującym, budującym i planującym podobne inwestycje.

#5 Banknotem czy kartą - do której "szkoły" Państwu bliżej? Otóż nadal nie jest jasne, do której ma nam być bliżej. Przedstawiciele banków opublikowali bowiem swoje stanowisko w sprawie forsowania obrony gotówki, do której drogą legislacyjną przymierza się prezydent. Przypomnijmy: tak głowa państwa, jak i szef banku centralnego podkreślają wagę zagwarantowania obywatelom, że za zakupy zawsze zapłacą gotówką. Sektor bankowy podchodzi do tej "papierowej" skłonności nie bez zastrzeżeń, wyrażając obawę o spowolnienie inwestycji w rozwój idei Polski bezgotówkowej. Naturalnie to tylko komentarzowy ping-pong, niemniej wynik meczu namacalnie odczują dokonujący płatności.



O czym jeszcze pisaliśmy i warto wiedzieć dzisiaj?



Czwartek 24 czerwca - wybrane z kraju i ze świata

19:44 VAT od przesyłek z Azji już od lipca. Sejm przeciw propozycji Senatu

19:31 Kryterium dochodowe uprawniające do alimentów będzie waloryzowane co 3 lata

18:20 Rząd Portugalii ogłosił przywrócenie obostrzeń przeciwepidemicznych

17:09 Brytyjskie władze ograniczą reklamy niezdrowego jedzenia

15:54 Uruchomiono szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach i galeriach handlowych

15:46 Loteria Narodowego Programu Szczepień ruszy 1 lipca

15:21 Wkrótce zostanie zakończona polska misja wojskowa w Afganistanie

14:14 Będzie akcyza od przerejestrowania pojazdu na samochód osobowy



14:14 Carrefour chce wycofać się z Polski

13:52 KNF wydała stanowisko ws. dywidend banków w II półroczu 2021 r.

13:23 UE nałożyła sankcje na Białoruś

13:14 Bank Anglii utrzymał główną stopę procentową

12:31 TURYSTYKA. Izrael przesunął otwarcie kraju dla zagranicznych turystów. Winny wariant delta

12:13 Rzecznik Finansowy odpowiedział Izbie Cywilnej SN ws. kredytów frankowych

10:01 NOWE DANE. GUS potwierdza: bezrobocie w maju w spadło

09:53 Czechy i Węgry już podniosły stopy. NBP nie zamierza, a złoty pozostaje słaby

08:17 Miedź w Londynie tanieje. Analitycy wskazują na "czerwone flagi" dla metalu

08:15 W USA ceny ropy stabilne

07:15 Nowa ustawa zakaże strajku kontrolerom lotów

06:51 Upały rozgrzały sieć energetyczną. Zapotrzebowanie na prąd blisko rekordu

06:00 KARIERA. Juniorzy w IT. Rosną wymagania, ale nie płace