To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 23 marca 2021 r.

Niemcy zatrzymują życie gospodarcze na okres świąt, a polski premier w przededniu nowych obostrzeń grozi palcem, powołując się na surowe zasady w innych krajach. We wtorkowym podsumowaniu wybiegniemy też w odleglejszą podatkową przyszłość. Na koniec zerkniemy przez ramię, żeby powtórzyć najważniejsze z nowych gospodarczych danych.

#1 Jeszcze mniej pieniędzy na lokatach, jeszcze więcej środków "zaparkowanych" na rachunkach bankowych - to nowy, postpandemiczny i pogłębiający się układ sił w obiegu pieniądza. Mniej jednoznaczna jest postawa obywateli wobec gotówki - w ciągu ostatniego roku falami ruszaliśmy po swoje oszczędności w formie banknotów, zwykle wtedy, gdy kraj pogrążał się w kolejnych lockdownach. Na koniec lutego br. w obiegu było o blisko 40 proc. więcej papierowego pieniądza niż rok wcześniej.



#2 Liczba na dziś to 6,5 (procent) - tyle w lutym wyniosła stopa bezrobocia, wynika z danych opublikowanych dziś przez GUS. Rok do roku to wzrost o 1 punkt procentowy, miesiąc do miesiąca wynik pozostał bez zmian. Spodziewano się, że bezrobocie będzie nieco wyższe od podanego.



#3 Najpóźniej w czwartek rząd chce zakomunikować nowy zestaw obostrzeń, ten sam, który przesądzi o sposobie spędzania nadchodzących świąt, a więc pewnie i o przedświątecznych zakupach czy nierzadko planowanych na ten czas podróżach. Co się zmieni - jak zwykle do ostatniej chwili nie wiadomo, ale - jak to się ładnie mówi - kontekstowo szef rządu przywołuje przykłady surowego podejścia w innych krajach.



A jak Europa długa i szeroka, tak różne są teraz zalecenia, choć faktycznie - z wielu kierunków dobiegają dość restrykcyjne komunikaty. Tylko dziś informujemy o drakońskich karach za zagraniczny wyjazd planowanych w Wielkiej Brytanii, o zakazie przekraczania granic Belgii bez istotnego powodu czy ograniczeniach w ruchu lokalnym na terenie Hiszpanii (która nota bene nie chce zamknąć się dla turystów). Tuż za zachodnią granicą Niemcy przedłużają lockdown, twierdząc, że życie "publiczne, gospodarcze i prywatne" musi się zatrzymać na święta, żeby możliwie bezproblemowo mogło ruszyć po nich.



#4 Reset - tak o planowanych zmianach w systemie podatkowym mówi minister finansów. Szef resortu pytany przez media o to, jak pogodzić deklaracje o niepodwyższaniu danin z wizją mającego korygować je Nowego Ładu, powołuje się na zasadę sprawiedliwości. Mniej zarabiający mają odprowadzać do fiskusa mniej, zamożniejsi - przeciwnie. Szczegóły nowego programu mają zostać ogłoszone za kilka tygodni.

#5 Będzie kolejna tarcza dla firm z najbardziej dotkniętych pandemią branż - zapowiedział dziś szef rządu. Wymieniał przy tym przedsiębiorców z branży turystycznej, w tym hotelarzy, czy gastronomicznej. Według dzisiejszych, na razie ogólnych zapowiedzi, przedłużone miałyby zostać mechanizmy i rozwiązania wykorzystywane w poprzednich turach wsparcia.



