To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 23 lutego 2021 r.

Nowe zjawisko w firmach, z którym pracodawcy nie umieją sobie jeszcze radzić. Nowe, dramatyczne wręcz odczyty z lokatowej oferty banków. Ale z nowości będzie też o sukcesach - czyje to powody do radości, osądzą Państwo już sami. Zapraszam na podsumowanie wtorku, jak zawsze - ze szczególnym akcentem na ekonomiczne wydarzenia dnia.

#1 Średnio 20 dni - tyle zwolnienia lekarskiego przypada na pracownika zgłaszającego się do lekarza z depresją, wynika z danych ZUS-u, które Weronika Szkwarek przywołuje dziś z okazji Dnia Walki z Depresją. Ponad 250 tys. zaświadczeń z powodu tzw. epizodu depresyjnego, kolejne 130 tys. przez nawracające zaburzenia z depresją w tle. W trakcie ostatniego, pandemicznego roku wyjątkowo dużo mówiło się o psychicznych problemach pracowników w związku z nową normalnością. Ale sama świadomość istnienia problemu nie zdoła go uleczyć. Próby wyciągania ręki do pracowników dobrze wyglądają na korporacyjnym papierze, ale w praktyce czasami ocierają się wręcz o komizm. Więcej, w tym przede wszystkim perspektywa tych, o których mowa, w materiale "Zamiast jogi chcą normalności. Depresja wchodzi do firm". Warto szczególnie dzisiaj.

#2 Nawet 1 proc. to już przeszłość - pisze dzisiaj bez ogródek Monika Dekrewicz, analizując ofertę bankowych lokat na 12 miesięcy. Jeśli względnie przyzwoite do tej pory stawki obcinają rynkowi liderzy, zwykle z rozmysłem grający najlepszym oprocentowaniem, nie oznacza to niczego dobrego dla klientów. Maksymalna dziś stawka w zamian za środki zdeponowane na rok: 0,9 proc., sic. A teraz cofnijmy się w czasie: jest 25 lutego 2020 roku, na górze tabeli 2,85 proc. Dwanaście miesięcy i ponad 3,5-krotne cięcie.

#3 Nowe dane dowodzą, że jesteśmy liderem Unii Europejskiej - na polu inflacji, tradycyjnie już goszcząc w wąskim gronie liderów, obok Węgier i czeskich sąsiadów z południa. Tzw. zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (mowa bowiem o inflacji HICP, tutaj ściąga) dla Wspólnoty był w styczniu trzykrotnie niższy od wyniku znad Wisły. "W porównaniu do grudnia, inflacja wzrosła w 18 państwach UE, spadła w trzech, a w sześciu pozostała bez zmian", podlicza dziś Michał Żuławiński.

#4 Facebook kontra rząd? Proszę nie przestrzelić, obstawiając zwycięzcę takiego pojedynku. Po kilku dniach blokowania newsowych treści przez technologicznego giganta, teraz zapowiada on koniec protestu przeciwko nowemu prawu w Australii... po tym, jak na ustępstwa legislacyjne poszły tamtejsze władze. Kto następny?

#5 Przed nami środa i prawdopodobnie nowe postanowienia rządu w zakresie obostrzeń, również dotyczących działania podmiotów gospodarczych. Po "Krupówki-gate" szef resortu zdrowia sugerował, że nieodpowiedzialność obywateli w trwającym właśnie okresie próbnym może skończyć się powrotem do stanu noszącego znamiona lockdownu. Dla kierunku zmian nie bez znaczenia będą też ostatnie postanowienia krajów sąsiadujących z Polską. Zapewne więcej na ten temat jutro.

Wtorek 23 lutego - najważniejsze z kraju i ze świata

19:22 Komisja przeciw poprawkom Senatu w sprawie waloryzacji rent i emerytur

19:21 Ponad 660 tys. Polaków w Wielkiej Brytanii uzyskało status osoby osiedlonej

18:14 Komisja sejmowa przeciw poprawkom Senatu do ustawy w sprawie czternastej emerytury



15:53 Zmiany w rozliczeniu 1 proc. podatku. Nie trzeba ponownie wskazywać OPP

14:45 Szefowa KE: Wprowadzimy mechanizmy zapobiegające zakłóceniom działania wspólnego rynku

13:18 Kryptowaluta Facebooka - Europejski Bank Centralny chce mieć ostatnie słowo

12:15 W środę minister zdrowia ogłosi informacje na temat obostrzeń

12:09 Rząd przedstawił Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. Na drogach ma być bezpieczniej

11:53 Ile naprawdę zarabiają kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce?

11:50 Na przejściach granicznych szczepienia weryfikowane będą odpowiednim zaświadczeniem

11:31 Likwidacja TVP Info. Zebrano podpisy konieczne do założenia komitetu inicjatywy ustawodawczej

11:00 Inflacja w Polsce nadal najwyższa UE. Deflacja w strefie euro w odwrocie

10:43 Co najmniej 18 firm wycofuje się z budowy Nord Stream 2

09:45 Kurs euro dotarł do 4,50 zł. Frank słabnie

09:40 WhatsApp przekaże dane Facebookowi. Nie zgodzisz się, to nie wyślesz wiadomości

08:04 Ropa w USA zyskuje - niewiele brakuje do 63 USD/b

08:02 Bitcoin w dół. Kurs poniżej 200 000 złotych

07:57 30 tys. zł do spłaty za 7,5 tys. zł pożyczki? Skarga na tzw. rujnujące odsetki



07:31 Facebook zniesie blokadę australijskich mediów po ustępstwach władz

06:00 Chiny napompowały nadwyżkę

06:00 Giełdowy byk między miedzią, złotem i inflacją

06:00 Zamiast jogi chcą normalności. Depresja wchodzi do firm

06:00 Ranking lokat rocznych. Nawet 1 proc. to już przeszłość

04:36 Zwolnienie z kwarantanny po podróży? Po szczepieniu. Jest nowe rozporządzenie

02:36 Czechy wprowadzają obowiązek noszenia masek FFP2