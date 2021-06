To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 23 czerwca 2021 r.

/

Mecz meczem, ale czas na podsumowanie dnia z pieniądzem w tle. Tym bardziej szczególne, że powoli kończymy specjalne wydanie serwisu poświęcone budzącemu wiele emocji rynkowi nieruchomości. Ale to nie jedyny ważny dziś temat, będzie też o przyszłorocznych obciążeniach dla przedsiębiorców, korzystaniu z urlopów ojcowskich w praktyce i szansach na podwyżkę stóp procentowych. Zapraszam.

#1 Rosnący popyt, malejąca podaż, widoczny wzrost cen, ograniczona dostępność wykonawców - to tylko kilka symptomów zmian na rynku budownictwa jednorodzinnego, któremu przez cały dzisiejszy dzień przyglądaliśmy się w ramach specjalnego wydania serwisu.

W Dniu domów piszemy m.in. o wzroście cen transakcyjnych takich nieruchomości, gdzieniegdzie nawet szybszym niż w przypadku mieszkań. Niepokojące dla kupujących będzie też podsumowanie zmian cen gruntów pod budowę domów, które autor nazywa "pięcioletnim rajdem stawek". Zwiększone zainteresowanie inwestycjami budowlanymi sprzyja firmom działającym w tej branży - "Takiego sezonu jeszcze nie było", mówią przedsiębiorcy, z którymi rozmawiała Weronika Szkwarek.

Tym, którzy mimo przeciwności podejmą inwestycje, banki pozwolą na wspólne kredytowanie budowy i działki, ale Michał Kisiel sprawdził i podpowiada, że bez wkładu własnego się nie obędzie. Ulgę w finansowaniu stanowić mogą lubiane dopłaty i dziś przypominamy, ile można pozyskać choćby na ogrzewanie czy montaż instalacji fotowoltaicznej.

Na popularność domów nie narzekają z kolei przedsiębiorcy działający w branży turystycznej - tutaj naocznie widać, jak przybywa klientów poszukujących takiej infrastruktury, a w szczególności oryginalnych domów z pomysłem zamiast klasycznych hoteli.



#2 Wśród mężczyzn w Polsce rośnie zainteresowanie urlopem ojcowskim, o czym informujemy przy okazji dzisiejszego Dnia Ojca. Z prawa do zasiłku podczas 2-tygodniowej nieobecności, przysługującego zarówno zatrudnionym na etacie, jak i przedsiębiorcom, od stycznia do maja br. skorzystało 70 tys. mężczyzn. Rok wcześniej 61,1 tys., dwa lata temu - 58,8 tys.

#3 Skoro o świadczeniach z ZUS-u mowa - dziś poznaliśmy wysokość składek obowiązujących w 2022 roku. 11-procentowy wzrost to największa zmiana od dekady. Nominalnie oznacza to blisko 1200 zł comiesięcznej płatności w wersji bazowej. Wyliczyliśmy, co dokładnie złoży się na tę kwotę.

#4 Sąsiedzi z Czech podnieśli stopy procentowe. Referencyjną - do poziomu 0,5 proc. To kolejny taki ruch na mapie Europy po wczorajszej decyzji węgierskiego banku centralnego. Jak się mają te decyzje do potencjalnych ruchów Rady Polityki Pieniężnej - wyjaśnia dziś Michał Żuławiński.



O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj i warto wiedzieć?



Środa 23 czerwca - wybrane z kraju i ze świata

17:49 Status osoby osiedlonej. Ostatni tydzień na składanie wniosków w Wielkiej Brytanii

17:15 Wzrosty na GPW. Mocny mWIG40

12:25 Rekordowo wysokie ceny domów w USA

11:14 Kraje regionu podnoszą stopy. Kurs euro zszedł w pobliże 4,50 zł

10:50 Rząd odsuwa zmiany w OFE. Nowa propozycja likwidacji wkrótce

09:49 EuroPMI: Niemcy liderem ożywienia. Presja inflacyjna narasta

08:58 Eurostat: Polska jednym z najtańszych państw UE



08:10 Miedź zyskuje. Chiny uwolnią zapasy metali

08:01 W USA ropy mniej, a jej ceny wyższe

06:40 KNF przygotowuje się do zawierania ugód dot. kredytów frankowych

Już dzisiaj zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia.