To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 22 lutego 2021 r.

Poniedziałek obfitował w ciekawe tematy. Piszemy więc o kolejnej branży, która ma dość epidemicznych obostrzeń, imponującym początku roku w inwestycjach deweloperów, „kolejkach głodu” w Hiszpanii, nowej sieci dyskontów oraz bliskim debiucie e-faktury. A to nie wszystko, co ciekawego dziś przygotowaliśmy. Zaczynamy, wyjątkowo obszerne, podsumowanie poniedziałku.

#1 Kolejna branża mówi "dość!" Ubiegły rok to była katastrofa – to najkrótsza wypowiedź podsumowująca sytuację w branży weselnej z naszego dzisiejszego artykułu. Niektórzy przedsiębiorcy zmuszeni byli do zamknięcia swoich biznesów, inni zawiesili swoje działalności i postanowili się przebranżowić. 2021 rok wcale nie zapowiada się lepiej. Przedsiębiorcy z sektora mają dosyć i zaczynają protesty. „I ślubuję ci... nie wiadomo kiedy” – zachęcam do przeczytania.

#2 Mieszkaniówka powoli wychodzi z pandemicznych zawirowań. Wprawdzie styczeń przyniósł mniejszą liczbę mieszkań oddanych do użytku, to równocześnie był najlepszym początkiem roku od dekady pod względem liczby rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę mieszkań. Najnowsze dane GUS z branży deweloperskiej opisuje Marcin Kaźmierczak.

#3 Kto nie otrzyma nadpłaty podatku? Kiedy otrzymam zwrot podatku – to jedno z najczęstszych pytań dotyczących podatku PIT zadawanych w wyszukiwarkach internetowych. Okazuje się jednak, że podatnik nie zawsze otrzymuje zwrot nadpłaty podatku. Sytuacje, kiedy może to nastąpić opisuje Dominika Florek. A do rozliczeń podatkowych polecamy darmowy i prosty w obsłudze program e-pity.

#4 "Kolejki głodu" w Hiszpanii coraz dłuższe. Konsekwencją pandemii w Hiszpanii są wydłużające się tzw. kolejki głodu. „To nowa twarz biedy" - powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowego wydania dziennika „ABC” szef madryckiej fundacji charytatywnej Madrina Conrado Gimenez. Prowadzona przez niego fundacja w stołecznej aglomeracji wydaje 4 tys. posiłków dziennie. To 10 razy więcej, niż przed pandemią. Więcej w artykule na Bankier.pl.

#5 E-faktura już w październiku? Na to liczy resort finansów, którzy przygotował ustawę wprowadzającą elektroniczne faktury. Jeśli to się uda, będziemy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadzi takie rozwiązanie. Jaki będzie efekt? “O fakturach wystawionych w Polsce skarbówka dowie się natychmiast” – mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

#6 Nowa sieć tanich dyskontów. W lutym ma zostać otwarty pierwszy dyskont nowej sieci Vollmart. Ceny mają być tam niższe o 20 proc. od konkurencji. Będzie to możliwe dzięki ograniczeniu kosztów – nie będzie spotów i gazetek reklamowych oraz drogiego wyposażenia sklepów, a towary mają być sprzedawane prosto z palet. Po więcej informacji zapraszam na Bankier.pl.

#7 Varso Tower najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. W stolicy Polski stanął najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Wieżowiec Varso Tower otrzymał ostatnie zwieńczenia na wierzchołku budowli i osiągnął 310 metrów wysokości.

