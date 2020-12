To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 22 grudnia 2020 r.

We wtorek trwał koronakryzys na granicach Wielkiej Brytanii - chaos spowodowany jest nie tylko blokadą lotów, ale i ciężarówek. Trwa także szczepionkowe wzmożenie, im bliżej terminu rozpoczęcia szczepień. Do tego miliardy złotych pomocy dla LOT-u, publiczne „negocjacje” państwowych spółek i otwarcie odcinka obwodnicy wokół Warszawy. A na deser – piszemy o tym, jak powstaje fotowoltaika. Zaczynamy podsumowanie wtorku.

#1 Kierowcy ciężarówek utknęli na Wyspach. Zakaz lotów do Wielkiej Brytanii to nie jedyne ograniczenie wprowadzone przez kraje UE w reakcji na odkrytą nową mutację koronawirusa. Francuzi posunęli się do wprowadzenia blokady tunelu pod kanałem La Manche. W efekcie tysiące kierowców ciężarówek z całej Europy, w tym z Polski utknęło na granicy. Media spekulują, że to element negocjacji brexitowych - próba pokazania Brytyjczykom czym grożą zamknięte granice z kontynentem. Premier Morawiecki zapewnia, że osobiście interweniował u prezydenta Macrona w tej sprawie.

#2 Szczepionkowe wzmożenie. Nie tylko Święta tuż tuż, ale także szczepionki, dlatego trwa szczepionkowe wzmożenie w wypowiedziach polityków, a tym samym i w mediach. Pierwsza partia szczepionek ma dotrzeć do Polski w drugi dzień Świąt. Do pierwszego tygodnia stycznia dotrze ich do Polski ok. 600 tys. dawek. Znamy też już listę pierwszych 72 szpitali, w których rozpoczną się szczepienia pracowników ochrony zdrowia. Wobec pojawienia się nowej mutacji koronawirusa nie próżnują specjaliści z koncernów farmaceutycznych - Pfizer i Moderna zapowiedziały już, że zbadają skuteczność szczepionek przeciw nowej mutacji koronawirusa. A szef BioNTech zapowiedział, że firma jest w stanie przygotować nową szczepionkę w 6 tygodni. Tymczasem eksperci zapewniają, że szczepionki mRNA są bezpieczne i nie modyfikują DNA, a alergie na szczepionki są rzadkie jak potrącenie przez samochód. Mam nadzieję, że ta dawka informacji o szczepionkach zaspokoi Państwa żądzę wiedzy z tej dziedziny.

#3 Jak się produkuję fotowoltaika? O fotowoltaice w ostatnim czasie słyszał już chyba niemal każdy. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak skomplikowany proces musi mieć miejsce, aby panele fotowoltaiczne trafiły na nasz dach. Odcinek naszego cyklu „Tour de spółki” z udziałem notowanego na GPW ML System to idealny moment, aby uzupełnić swoją wiedzę o tej zielonej branży. Artykuł przygotował Adam Hajdamowicz.

#4 Miliardowa pomoc dla LOT-u. Komisja Europejska zatwierdziła dwa polskie środki pomocy na łączną kwotę około 650 mln euro (około 2,9 mld zł), których celem jest wsparcie PLL LOT w związku z pandemią koronawirusa. Pomoc ma mieć formę pożyczki oraz dokapitalizowania spółki, a celem pomocy jest zapewnienie płynności, rentowności i przywrócenie struktury kapitałowej PLL LOT sprzed epidemii COVID-19.

#5 „Negocjacje” państwowych spółek. Tauron i PGG rozpoczęły kolejny etap „negocjacji” kontraktów węglowych. To nic, że spółki mają jednego właściciela – postanowiły przenieść swoje „negocjacje” na sferę publiczną. Tauron wypowiedział umowę sprzedaży węgla z półrocznym okresem trwania wypowiedzenia. PGG tego nie uznało, żądając dwuletniego okresu wypowiedzenia. Obie spółki zarzucają sobie złe realizowanie umowy. Wygląda na to, że jest jeszcze sporo czasu, żeby strony się dogadały.

#6 Radość warszawskich kierowców? Krok po kroku zamyka się krąg obwodnicy wokół Warszawy. Dziś otworzony został kolejny odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy - trasa łączy Wilanów z drogą S17 w kierunku Lublina oraz autostradą A2. Wydaje się, że powinna to być radosna wiadomość dla kierowców. Okazuje się jednak, że nie wszyscy podzielają optymizm - "wszystko się korkuje, to i tu będą korki" – powiedział jeden ze stołecznych taksówkarzy w wypowiedzi dla PAP.

O czym jeszcze pisaliśmy we wtorek 22 grudnia?

Najważniejsze z kraju i ze świata

19:14 CD Projekt oszacował dotychczasową sprzedaż "Cyberpunka"

18:51 Koronawirus dotarł na Antarktydę

18:43 Testy i szczepionki przeciwko Covid-19 objęte zerową stawką VAT

18:30 Liczba nielegalnych imigrantów w Hiszpanii wzrosła o blisko 29 proc.

18:19 Rekordowa liczba nowych zakażeń koronawirusem w Wielkiej Brytanii

17:46 Wody Polskie: rurociąg jest niewydolny; kolejny zrzut ścieków do Wisły

17:24 mBank chce utworzyć własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych

17:24 Bliżej do kompromisu ws. brexitu. Potajemna rozmowa von Leyen i Johnsona

17:19 Rzecznik MŚP: branża gastronomiczna może prolongować termin zakupu kas online

17:15 Mocne odbicie na GPW przy słabszych obrotach

16:44 Premier o obostrzeniach: chcemy, że Polak był mądry przed szkodą

16:33 Skuza: Szacujemy, że tegoroczny deficyt wyniesie poniżej 100 mld zł

16:14 Premier: Interweniowałem w sprawie kierowców ciężarówek na granicy francusko-brytyjskiej

16:03 Badanie rodziców i nauczycieli: zdalne nauczanie ma więcej wad niż zalet

16:00 Premier: W drugim dniu świąt szczepionki dotrą do Polski

15:56 Media: w blokadzie Wielkiej Brytanii Paryż gra pierwsze skrzypce

15:54 Blisko połowa OPP otrzymała mniej środków. Resort wyjaśnia dlaczego

15:24 Eksperci: Szczepionki mRNA bezpieczne, nie modyfikują DNA

15:24 Komisja Europejska zatwierdziła blisko 3 mld zł wsparcia dla LOT-u

14:54 Tauron wypowiedział PGG umowy na dostawy węgla

14:38 Orban w "Die Welt": UE zachowuje się czasem jak Związek Sowiecki

14:27 Jest lista szpitali, w których odbędą się pierwsze szczepienia lekarzy

13:32 Trwają poszukiwania 10 tys. Brytyjczyków, którzy powinni trafić na kwarantannę

13:24 Brytyjczycy w Polsce. Prezydent podpisał nowelę regulującą kwestie pobytowe

13:17 Zmiany w podatku akcyzowym. Rząd przyjął projekt

12:59 Pakiet slim VAT z podpisem prezydenta

12:56 Odszkodowania dla biznesu. Inicjatywa ustawodawcza w Senacie

12:40 Premier otworzył część Południowej Obwodnicy Warszawy

12:20 Od 30 grudnia można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek ZUS

11:54 Syndyk Amber Gold ma kłopot w wypłaceniem gotówki dla części poszkodowanych

11:30 Jak się produkuje fotowoltaikę? „Tour de spółki” – ML System

11:14 Budimex złożył najkorzystniejszą ofertę dot. kanału przez Mierzeję

11:10 Wracają bankowe wakacje kredytowe dla firm

10:54 Eksperci: Alergie na szczepionki rzadkie jak potrącenie przez samochód

10:37 Szef BioNTech: Jesteśmy w stanie przygotować nową szczepionkę w ciągu 6 tygodni

10:35 Przedświąteczna słabość złotego. Kurs euro w pobliżu 4,50 zł

10:00 Pensje programistów z małych miast gonią stolicę

09:52 Pfizer i Moderna zbadają skuteczność szczepionek przeciw nowej mutacji koronawirusa

09:32 Dziewiczy lot nowej chińskiej rakiety kosmicznej Długi Marsz 8

09:30 Allegro chce zamówić 3 tys. automatów do dostawy paczek

09:09 Koronawirus stale mutuje i istnieje wiele jego wariantów

09:00 CCC dostarczy zakupy w ciągu godziny w kolejnych 7 miastach

08:39 BIK: W listopadzie 2020 r. wartość pożyczek od firm pożyczkowych spadła o ponad 25 proc. rdr

08:38 Elektryczne auta Apple mogą zadebiutować już w 2024 roku

08:30 W przededniu świąt wirus uziemił paczki do Wielkiej Brytanii. Kurierzy wstrzymują dostawy

08:27 Miedź odrobiła część poniedziałkowych strat

08:26 Dworczyk: Do pierwszego tygodnia stycznia dotrze do Polski ok. 600 tys. szczepionek

08:20 Ropa w USA mocno traci, od początku tygodnia już 5 proc. w dół

07:00 Polska największym producentem karpia w UE

06:59 Koniec spółdzielczego chaosu

06:55 Trudno się zapisać na szczepienie

06:25 Pakiet gospodarczy USA na czas koronawirusa. Po 600 dolarów dla większości Amerykanów

06:00 Listopadowy koniec korekty na rynku mieszkań. Nowy raport Bankier.pl i Otodom

06:00 Co brexit oznacza dla klientów banków? Zmiany od 2021 r.

06:00 Najlepsze lokaty roczne. 1,70 proc. na czołowej ofercie

06:00 Nieco mniej wydamy na tegoroczne święta niż rok temu

06:00 Spadają ceny drobiu. Niski popyt spowodowany pandemią

03:51 Nowy Jork otrzyma pakiet pomocowy w wysokości 54 mld dolarów

00:37 Osoby zaszczepione bez kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE

00:31 Osoby zaszczepione z nowym przywilejem

00:20 Do 17 stycznia hotele, baseny, siłownie i kasyna nieczynne. Utrzymane zostały godziny dla seniorów

