To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 22 czerwca 2021 r.

Dziś sporo dobrych wiadomości z gospodarki. Polacy ruszyli do sklepów, przez co sprzedaż detaliczna pokonała oczekiwania ekonomistów. Także budownictwo wychodzi z cyklicznego dołka. Piszemy także o tym, w którym markecie można zrobić najtańsze zakupy oraz o tym, że Polacy są już blisko Portugalczyków, jeśli chodzi o dobrobyt. Z zagranicy informujemy o początku walki z inflacją na Węgrzech. I zapraszamy na środę, na Dzień domów w Bankier.pl. Zaczynamy podsumowanie wtorku.

#1 Polacy ruszyli do sklepów. Tak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła o ponad 19 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Ten dobry wynik okazał się nawet lepszy od oczekiwań ekonomistów. Częściowo tak dobry rezultat „zawdzięczamy” oczywiście zeszłorocznemu lockdownowi. Jednak nawet w stosunku do kwietnia tego roku sprzedaż wzrosła o ponad 8 proc., co najprawdopodobniej świadczy o realizacji odroczonego popytu, czyli zakupów, z którymi wstrzymywaliśmy się w poprzednich miesiącach. Więcej na ten temat pisze dziś Michał Żuławiński.

#2 Gdzie najtańsze zakupy spożywcze? Będąc przy temacie zakupów – pokazały się wyniki badań cen w marketach. Choć z danych GUS wynika, że mamy stosunkowo wysoką inflację, okazuje się, że zakupy spożywcze możemy robić coraz taniej. W porównaniu do kwietnia 2021, jak i maja ubiegłego roku ceny w marketach spadły – wynika z badania i raportu "Koszyk Zakupowy" przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency. W którym markecie zrobimy zakupy najtaniej?

#3 Budownictwo wyszło nad kreskę. I kolejne optymistyczne dane GUS. Po blisko dwóch latach recesji roczna dynamika produkcji budowlano-montażowej wyszła na plus. Zawdzięczamy to ożywieniu w budownictwie infrastrukturalnym, które wychodzi z cyklicznego dołka. Dane opisuje Krzysztof Kolany.

#4 Doganiamy Portugalczyków. W ubiegłym roku przeciętny Kowalski żył już na wyższym poziomie niż przeciętny Grek czy Słoweniec. Tuż-tuż jest Portugalczyk – wynika z danych Eurostatu, który opublikował dane pozwalające porównać dobrobyt konsumentów pochodzących z różnych krajów. W ubiegłym roku poziom rzeczywistej konsumpcji indywidualnej przeciętnego Kowalskiego wyniósł 83 proc. średniej dla 27 krajów Unii Europejskiej wobec 79 proc. w 2019 r. – wylicza Eurostat. A jak plasujemy się na tle pozostałych krajów Europy? Te ciekawe dane opisuje Maciej Kalwasiński.

#5 Węgry zaczęły walkę z inflacją. A dokładnie chodzi o Narodowy Bank Węgier, który podjął dziś decyzję o podniesieniu stóp procentowych. To pierwszy tego typu ruch w naszym regionie od wybuchu pandemii. Decyzją Narodowego Banku Węgier (MNB) referencyjna stopa procentowa została podwyższona z 0,6 proc. do 0,9 proc. Tymczasem NBP z podwyżkami stóp się nie spieszy.

#6 Dzień domów na Bankier.pl. I ostatnie już zaproszenie na wydarzenie specjalne w Bankier.pl – Dzień domów, który odbędzie się już w środę 23 czerwca. Tego dnia dużą część uwagi poświęcimy rynkowi budownictwa jednorodzinnego. Specjalne wydanie serwisu powinno zainteresować zarówno tych, którzy planują własną inwestycję tego typu, jak i noszących się z zamiarem zakupu gotowego domu od dewelopera lub z drugiej ręki. Punktem kulminacyjnym Dnia domów będzie debata na żywo, w ramach której eksperci odpowiedzą na pytania czytelników. Zgłoś swój temat już dziś.

