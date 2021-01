To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 stycznia 2021 r.

Poczta Polska bezlitosna dla zamkniętych biznesów, mocny wzrost płac w przedsiębiorstwach, waloryzacja emerytur i słabość indeksu WIG20 – m.in. o tym piszemy w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Są także inne interesujące tematy, dlatego po jednodniowej przerwie spowodowanej problemami technicznymi, ponownie przybliżamy najciekawsze tematy mijającego dnia. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Poczta Polska dobija zamknięte biznesy. Kolejny raz poznaliśmy „profesjonalizm” posłów i państwowej poczty. Zmiana jednego słowa w ustawie wystarczy do tego, że Poczta Polska, po zakończeniu lockdownu, będzie mogła obciążyć zamknięte teraz biznesy opłatami za abonament RTV. Przedsiębiorcy są zbulwersowani taką sytuacją.

#2 Średnia płaca w przedsiębiorstwach to już prawie 6 000 zł. Grudzień jest zwykle miesiącem, w którym średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach mocno rośnie, ale tegoroczny wzrost był zaskakująco wysoki. Przeciętne wynagrodzenie w grudniu zbliżyło się do 6 000 zł – wynika z danych GUS. Mniejszy od prognoz okazał się spadek zatrudnienia. Dzisiejsze dane GUS przeanalizował i opisał Krzysztof Kolany.

#3 Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł. Taką decyzję podjęli posłowie, nowelizując ustawę o waloryzacji rent i emerytur. Najniższa emerytura ma wynieść 1250 zł. Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez opozycję, które zakładały m.in. gwarancję wzrostu świadczeń nie mniejszą niż 70 zł. Więcej w artykule na Bankier.pl.

#4 WIG20 znów razi słabością. Udane dwa ostanie miesiące 2020 roku dla indeksu WIG20 zaostrzyły apetyty inwestorów. Nic jednak nie trwa wiecznie, także giełdowe wzrosty musza zostać skorygowane i styczeń przyniósł słabszą kondycję polskiego indeksu blue chipów. Niestety wróciła dobrze znana słabość, a WIG20 ponownie stał się regularnym gościem na szarym końcu zestawień stóp zwrotu europejskich indeksów – pisze Adam Torchała w giełdowej analizie sytuacji indeksu WIG20.

#5 "Nowy polski ład" już za miesiąc. Ameryka miała swój „nowy ład”, który był odpowiedzią na Wielki Kryzys przełomu lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Polska ma mieć swój „nowy polski ład”, który ma być odpowiedzią na kryzys związany z epidemią koronawirusa. Projekt ma być rodzajem "przejścia do następnego rozdziału", które uwzględni gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii, a poznać mamy go za ok. miesiąc.

#6 Zadłużenie Europy zbliża się do 100 proc. PKB. Fala lockdownów i spowodowane tym kryzysy spowodowały, że większość europejskich państw zapomniała o konieczności redukcji zadłużenia. Wręcz przeciwnie – wzrost zadłużenia ma być lekiem na ponowne, pokryzysowe rozkręcenie gospodarek. Na koniec września 2020 roku dług publiczny państw Unii Europejskiej przekroczył 12 bilionów euro, a w strefie euro zbliżył się do bariery 100 proc. produktu krajowego brutto. Okazuje się, że są jednak rodzynki, którym mimo kryzysu, zadłużenie udało się zmniejszyć – pisze Krzysztof Kolany.

19:20 Semeniuk: Jeżeli branża fitness otworzy się od 1 lutego, to będzie wyłączona z pomocy publicznej

18:59 Godzina policyjna w Holandii po raz pierwszy od II wojny światowej

18:20 Volkswagenowi grozi unijna kara za przekroczenie celów emisji na 2020 rok

18:18 CD Projekt inwestuje w obligacje

17:55 Ponad 9 milionów osób dostanie 14. emeryturę

17:50 Emerytury i renty wzrosną o co najmniej 50 zł

17:32 Sura: Straszenie inflacją w obecnej sytuacji jest niewłaściwe

17:28 Hardt: Nie ma przestrzeni do dalszej obniżki stóp proc.

17:19 Wyraźne spadki na GPW. Silna przecena JSW

17:18 Były prezes watykańskiego banku skazany na prawie 9 lat więzienia

17:00 Portugalia zamyka szkoły i uczelnie z powodu nowej odmiany koronawirusa

16:41 Stępień: W przyszłym tygodniu próba umocnienia złotego

15:49 Prawie 4,9 mln obywateli państw UE złożyło wniosek o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

15:20 Niedużak: Pomoc dla firm w pandemii bezprecedensowa - ok. 7 proc. PKB

15:20 Niedzielski: Wybraliśmy negocjacje z Pfizerem, żeby 10 mln szczepionek dotarło do Polski w I półroczu

14:45 Milczarski: W ubiegłym roku LOT zwrócił pasażerom za bilety ok. 600 mln zł

14:06 Spółki eksportowe powinny poprawić wyniki w 2021 r. [Analiza]

13:50 EBC zamroził swoją politykę. Stopy procentowe w strefie euro jeszcze długo będą niskie

13:38 Małecki: Nie możemy jeszcze stwierdzić na pewno, że LOT został uratowany

13:32 InPost przewiduje wzrost udziału e-commerce w sprzedaży detalicznej w Polsce do 29 proc. w 2024 r.

13:08 CBOS: ponad połowa Polaków chce się zaszczepić przeciw COVID-19

13:05 Na polecenie prokuratury przeszukano siedzibę spółki JSW Innowacje

13:03 Merkel zapowiada zaszczepienie wszystkich chętnych do końca lata

11:55 Zadłużenie Europy zbliża się do 100 proc. PKB

11:41 Coraz mniej czasu na zgłoszenie do Małego ZUS-u Plus

11:28 Rekordowy udział w polskiej gospodarce firm z kapitałem zagranicznym w 2019

11:24 Prognoza demograficzna Ministerstwa Finansów. Populacja Polski będzie maleć

10:55 Biznesy zamknięte przez lockdown, ale abonament RTV trzeba będzie zapłacić

10:13 Brytyjska odmiana koronawirusa dotarła do Polski

10:08 Pogorszenie koniunktury konsumenckiej w styczniu

10:00 Pracownik tymczasowy poszukiwany [Program Antykryzysowy]

10:00 GUS: średnia płaca w przedsiębiorstwach to już prawie 6 000 zł

09:54 Media o prezydenturze Bidena. "To nowa epoka i trudne zadanie"

09:49 Rosja żąda od serwisu TikTok usunięcia wezwań do demonstracji

09:39 Twitter zablokował konto ambasady Chin w USA

09:36 Kurs euro stabilny. Funt blisko lokalnego szczytu

09:18 "Nowy polski ład". Szczegóły projektu gospodarczego za miesiąc

09:10 Minister zdrowia: W pierwszej kolejności do "otwarcia" jest handel

09:02 Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie nadal rosną

09:02 Kościński: LOT otrzymał pomoc publiczną, której nie może "palić"

08:49 Minister zdrowia: Domówiliśmy od Pfizera 25 mln dawek szczepionki

08:26 Przedział cenowy w IPO InPostu wynosi 14-16 euro za akcję

08:22 Cena ropy naftowej w USA lekko w dół

07:37 Branża odzieżowo-obuwnicza dotknięta mocnym kryzysem. Sprzedaż spadła o 6 mld zł

07:26 Kościński: PKB Polski spadł o ok. 3 proc. w 2020 roku

07:26 "Ekonomiczny reset". Czy czeka nas wiosenna fala upadłości?

07:19 LG rozbuduje fabrykę pod Wrocławiem i wyda 1,4 mld zł

06:50 Bunt górskich przedsiębiorców może rozlać się na cały kraj. "To dopiero namiastka"

06:50 Pandemia zmieniła nawyki zakupowe Polaków

06:00 Nawet 130 tys. zł różnicy w kosztach. Sprawdzamy kredyty hipoteczne na dom

05:56 Długi emerytów mniejsze, ale średnie zadłużenie wyższe niż przed rokiem

01:36 Zmiany w akcyzie. Opozycja chce odrzucenia projektu: to przykrywka do kolejnych podwyżek

00:42 Demokraci przejęli kontrolę nad Senatem USA

