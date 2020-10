To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 października 2020 r.

Coraz ostrzejsze restrykcje w kraju na horyzoncie, zbroi się też zagranica. W gospodarce nastroje konsumenckie wyraźnie w dół, ale sprzedaż detaliczna pnie się w górę. Szczyty też w mieszkaniówce. Zapraszam na podsumowanie środy.

#1 W środę sypnęło danymi makro. Po pierwsze - poznaliśmy najnowszy odczyt wskaźnika nastrojów konsumenckich. Te w pierwszej połowie października zanotowały spadek względem września, "wyraźny" - zaznacza Michał Żuławiński w dzisiejszym artykule na ten temat. Mniej dużych zakupów, więcej oszczędzania - taką receptę mają Polacy na niepewne czasy. Październik przyniósł też pogorszenie klimatu koniunktury gospodarczej. Analizujący najnowsze dane Krzysztof Kolany wspomina o możliwym nawrocie recesji w ostatnim kwartale. Wciąż mocno pod kreską produkcja budowlano-montażowa. We wrześniu odbiła za to sprzedaż detaliczna - choć niższa niż w sierpniu, to wyższa niż przed rokiem, co jest zasługą m.in. popularnych w ostatnich miesiącach zakupów internetowych.

#2 Rekord w mieszkaniówce - tyle jeszcze nie budowano, podajemy dzisiaj za Głównym Urzędem Statystycznym. We wrześniu w Polsce rozpoczęto 26,2 tys. budów - o 21,9 proc. więcej niż przed rokiem i o blisko 35 proc. więcej niż w sierpniu br. To rekordowy wynik w historii tej statystyki, informuje Marcin Kaźmierczak. Za wrześniowym wystrzałem stoi przede wszystkim wysoka liczba nowych inwestycji deweloperskich. Dokąd pędzi ten rynek i dlaczego nie zatrzymał go Covid-19, skoro "Ceny mieszkań w ogłoszeniach rosną mimo pandemii"? Odpowiedzi na to pytanie wspólnie z rynkowymi ekspertami poszukamy już w kolejną środę.

#3 Z Europy docierają informacje o restrykcjach coraz bliższych dobrze znanemu z wiosny lockdownowi. Wprawdzie głowy unijnych państw bronią się przed powtórką jak mogą, jednak granica otwarcia gospodarek przesuwana jest (i jeszcze może być) na różne sposoby. W dzisiaj w Irlandii zaczyna obowiązywać "prawie pełny lockdown", czeski rząd zdecydował o zamknięciu większości sklepów, w Anglii kolejny obszar z najwyższymi restrykcjami epidemicznymi, od jutra we włoskiej Lombardii obowiązuje godzina policyjna. Także jutro mamy poznać nowe restrykcje dotyczącej Polski. W dzisiejszym wywiadzie premier Mateusz Morawiecki przyznał, że będzie rekomendował nauczanie zdalne lub hybrydowe w wyższych klasach szkół podstawowych.

19:45 Premier: Będę rekomendował, by od soboty cała Polska była strefą czerwoną

18:00 Czerwień na GPW. Spadki PGNiG i Lotosu

16:28 KE wyemitowała obligacje za 17 mld euro. Zainteresowanie 13 razy większe niż podaż

16:09 Szpital na Stadionie Narodowym. Rząd podaje koszty

15:45 Brytyjski rząd pożyczył sześć razy więcej pieniędzy niż w 2019 r.

15:33 Niedzielski: Teleporady medyczne wymagają interwencji

15:30 Branża fitness tonie i chwyta się kreatywnych pomysłów

15:00 Deficyt budżetu państwa wyniósł 13,8 mld zł po wrześniu

14:54 Jerzy Kwieciński odchodzi z PGNiG. Zrezygnował z fotela prezesa

14:22 Od września do Polski wyjechało 10 tys. Białorusinów

14:17 Tesla otwiera swój salon w Polsce



13:22 Przedsiębiorcy proponują zmianę dotyczącą podatku CIT

13:12 To już oficjalne. Od czwartku godzina policyjna w Lombardii

13:12 Kolejny obszar Anglii z najwyższymi restrykcjami epidemicznymi

13:10 Wynagrodzenia w Kancelarii Premiera po nowemu

13:02 Czeski rząd zdecydował o zamknięciu większości sklepów

13:00 Rekordowy wrzesień w mieszkaniówce. Tylu mieszkań jeszcze nie budowano

12:36 Minister zdrowia: Liczba powiatów w czerwonych strefach zbliża się do 300

12:22 Revolut zaoferuje w Polsce konta bankowe i kredyty

11:59 Do Polski trafiło 1,6 mln szczepionek na grypę

11:54 Szef MON: Wojsko przejmuje od medyków punkty pobierania próbek



11:50 Premier: Mamy do czynienia z drugą falą epidemii, ale nasza strategia okazuje się skuteczna

11:40 Prawie 3,6 tys. mandatów za brak ochrony nosa i ust ostatniej doby

11:25 Początek października przyniósł pogorszenie koniunktury

11:24 Dłuższe godziny pracy punktów drive thru

11:20 Prawie 25 proc. pracowników skorzystało z pracy zdalnej podczas epidemii

11:13 Rodzice i nauczyciele mają być karani za zdjęcie maseczki przez dziecko

10:30 Rośnie strach przed pandemią. Mniej dużych zakupów, więcej oszczędzania

10:13 Pierwsza oficjalna cyfrowa waluta wystartowała

10:05 Sprzedaż detaliczna we wrześniu odbiła

10:00 Budownictwo wciąż mocno pod kreską

09:45 Protesty rolników. Blokady dróg w całym kraju. Prezes Agrounii skuty kajdankami

09:32 Złoty (chwilowo) uratowany. Kurs euro oddalił się od 4,60 zł

09:20 Nauka zdalna starszych klas szkół podstawowych niewykluczona

09:10 Produkcja mocno w górę, ale jesień będzie bardzo trudna

09:00 Nowe monety w obiegu to problem dla automatów

08:57 Nowe obostrzenia od weekendu. Zapowiedź rzecznika rządu

07:56 Obowiązkowe maseczki w Czechach

07:56 Ropa w USA tanieje po nieoczekiwanym wzroście zapasów

07:00 "Czyste powietrze" – można dostać więcej pieniędzy w programie

07:00 Rewolucja w administracji rządowej, czyli szukania oszczędności ciąg dalszy

06:41 Białorusini ciągną do Polski

06:00 Ceny mieszkań w ogłoszeniach rosną mimo pandemii

05:53 Godzina policyjna, zamykane sklepy. Prasa: Włochy się zamykają

05:25 Sztab wyborczy prezydenta Trumpa krytykuje słowa Bidena o Polsce

