To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 grudnia 2020 r.

Świat wystraszył się nowej mutacji koronawirusa. Reagowały rynki, ale za sprawą awarii nie mogli reagować wszyscy inwestorzy. 21 grudnia to ważna data dla wszystkich, którzy wyczekiwali szczegółów na temat szczepionki w Polsce i zupełnie wyjątkowa dla... Elona Muska. Zapraszam na podsumowanie poniedziałku.

#1 Jak to szło? "Byle do świąt"? W ten sposób jeszcze w piątek tytułowaliśmy zapowiedź wydarzeń na rynkach w skróconym, świątecznym tygodniu, aż przyszedł weekend. Już we wczorajszym wieczornym podsumowaniu zapowiadałam, że na pierwszy plan coraz śmielej wysuwa się temat nowej mutacji koronawirusa, dalej było tylko gorzej. Przez moment wydawało się, że to zmartwienie wyłącznie Brytyjczyków, ale inne kraje w mig pojęły, że w świecie otwartych granic, granic dla siebie nie widzi też wirus. Wiele państw błyskawicznie zdecydowało o ucięciu połączeń, w poniedziałek rano wiedzieliśmy już o podobnym kroku polskiego rządu i o planach testowania każdego, kto jeszcze przed świętami przyjedzie z Wielkiej Brytanii do Polski. Zapanował chaos, błyskawicznie wyprzedały się bilety na ostatnie możliwe połączenia z zagranicą, ale nie wszystkim uda się wyjechać z Wysp na czas - media sporo uwagi poświęcają m.in. kierowcom ciężarówek, którzy przez nowe obostrzenia utkną na terenie Wielkiej Brytanii.

#2 Nie dziwi, że rynki nie pozostały bez reakcji na wieści o nowej mutacji wirusa. Zamieszanie wokół nowego źródła ryzyka zdiagnozowanego na Wyspach odbiło się na walutach, surowcach i zagranicznych rynkach. Jak poradził sobie warszawski parkiet, podsumowuje Krzysztof Kolany. Dość powiedzieć, że w tytule pisze o powrocie koronastrachów na Książęcą.

#3 Nie wszyscy inwestorzy mieli możliwość szybkiego zareagowania na bieżące wydarzenia. Tydzień rozpoczął się pechowo dla posiadaczy rachunków maklerskich w mBanku, gdzie od rana zmagano się z awarią systemu transakcyjnego eMakler. Niestety problemy przeciągnęły się aż do późnego popołudnia - będziemy informowali o dalszym rozwoju wydarzeń w tym wątku.

#4 Inwestycje tego człowieka mają wielkich wyznawców i równie głośnych krytyków, ale nie zmienia to faktu, że Elon Musk jest już prawie najbogatszym człowiekiem na świecie. Dodatkowo założona przez niego Tesla właśnie dzisiaj dołączyła do prestiżowego giełdowego indeksu S&P500.

#5 Chociaż do sylwestra jeszcze około półtora tygodnia, 21 grudnia było o nim głośno za sprawą zakazu przemieszczania się, który rząd wydał względem końcówki ostatniego dnia w roku. Jakie to ma znaczenie dla ekonomii? Różne. Wymiernie da się je przeliczyć na kwotę mandatu, jaki za przemieszczanie się w noc sylwestrową podobno może wystawić policja. Na specjalnie zwołanej dziś konferencji Rzecznik Praw Obywatelskich przekonywał, że tego rodzaju penalizacja, w oparciu o treść rozporządzenia, jest niezgodna z prawem.

#6 Na okoliczność sylwestra i świąt mamy dziś zestaw ważnych informacji dla klientów banków. Opóźnione przelewy, zamknięte oddziały, skrócone godziny pracy - takie będą objawy świąteczno-noworocznej przerwy w bankach. Warto mieć je na uwadze i odpowiednio zaplanować zlecenie transakcji, żeby pieniądze dotarły do odbiorców we właściwym terminie.

#7 Dosłownie tuż po świętach Polacy będą mogli zacząć przyjmować szczepionkę przeciw koronawirusowi. Pierwsze 10 tys. dawek ma trafić nad Wisłę 26 grudnia, mają zostać podane dzień później. Dziś Komisja Europejska dopuściła do obrotu produkty firm Pfizer i BionTech.

Skoro w ten sposób dobrnęliśmy do świąt, korzystam z okazji, żeby już dzisiaj życzyć ich Państwu nad wyraz spokojnych, pełnych wytchnienia i wyłącznie dobrych widoków na przyszłość. Jutrzejsze i środowe podsumowanie przygotuje dla Państwa Marcin Dziadkowiak, później ponownie widzimy się w styczniu. To był wyjątkowy rok - nie tylko z powodu pandemii, i nie tylko dlatego, że kończyliśmy 20 lat. Dziękujemy, że byliście z nami.

#8 A jeśli już mowa o roku 2021 - polecam dziś Państwa uwadze analizę Weroniki Szkwarek o tym, które branże wyjdą z koronakryzysu obronną ręką i gdzie w przyszłym roku będzie praca. Podpowiem: nie tylko w budowlance.



Tymczasem - o czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek 21 grudnia?



Najważniejsze z kraju i ze świata

19:16 Ferie zimowe i matury 2021 - jest rozporządzenie

18:43 35 amerykańskich stanów oskarża Google'a o praktyki monopolistyczne

18:17 Szwecja zamyka swoje granice dla przyjezdnych z Wielkiej Brytanii i Danii

18:09 Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt dla Leszka Czarneckiego

17:29 Hiszpania stworzy rejestr osób, które odmówią szczepienia przeciwko Covid-19

17:15 Koronastrachy wróciły na GPW. Podwójny szczyt WIG20?

17:00 Tuż przed świętami strajk w kilku oddziałach Amazona w Niemczech

15:58 Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wyniosło blisko 1,1 bln zł

15:22 Banki w święta i Nowy Rok - kiedy dojdzie przelew, godziny działania, przerwy techniczne

15:09 EMA zdecydowała o autoryzacji szczepionki przeciw Covid-19 firm Pfizer i BioNTech

14:10 Problem z przekazaniem 1 proc. podatku. Brakuje pieniędzy na kontach fundacji

13:10 RPO o zakazie przemieszczania się w noc sylwestrową: bezprawne

12:40 Partycypacja w PPK po trzech etapach wynosi 30,4 proc.

11:57 Katastrofalna sytuacja kierowców ciężarówek w Wielkiej Brytanii z powodu blokady

11:44 Podwyżki w Biedronce. Jeronimo Martins podniesie pensje w sklepach i centrach dystrybucyjnych

11:10 Kurs euro mocno w górę. NBP i koronawirus osłabiły złotego

10:23 Aktywność w budownictwie wciąż mniejsza niż przed rokiem

10:05 Sprzedaż detaliczna w dół, ale i tak lepsza, niż oczekiwano

10:00 Apel o kasy tylko dla seniorów w sklepach

09:40 Problemy w BM mBanku. "System może wolniej księgować"

09:15 Nowa mutacja koronawirusa psuje atmosferę na rynkach. Giełdy w dół, złoty i funt słabną

09:12 Rzecznik rządu: 26 grudnia do Polski trafi pierwsze 10 tys. dawek szczepionki

09:09 Mandaty za poruszanie się w Sylwestra? Rzecznik rządu tłumaczy, na jakiej podstawie

09:09 Świat zamyka się na Wielką Brytanię. Minister: dostawy szczepionek przeciw Covid-19 nie są zagrożone

08:10 Ropa w USA poniżej 48 USD/b po 7 tygodniach ze wzrostem notowań

07:14 Trump podpisał jednodniowe prowizorium budżetowe, by uniknąć shutdownu

07:08 "Szykujemy pilną pomoc dla górskich regionów"

07:04 Tesla z impetem wjeżdża do S&P500. Musk już prawie najbogatszy na świecie

06:41 Wnioski o zwrot za odwołane z powodu epidemii wycieczki - tylko do końca roku

06:40 Tymczasowy areszt dla Leszka Czarneckiego? Sąd po raz trzeci rozpozna wniosek prokuratury

06:31 W grudniu poczta doręczy renty i emerytury z wyprzedzeniem

06:11 Umowę z operatorem rozwiążesz e-mailem. Nowe przepisy dotyczące telekomunikacji

06:00 Inflacja rośnie, stawki toną, a wraz z nimi wartość oszczędności. Taki był rok 2020

06:00 Praca w 2021 r. czeka na budowlańców, w przemyśle i handlu

05:46 Co piąty Polak musiał zrezygnować z kredytu ze względu na pandemię. Badanie KRD

02:05 Kalifornia: system ochrony zdrowia na granicy załamania

01:02 Tłumy londyńczyków próbowały opuścić stolicę

00:46 Będą testy dla osób, które w ostatnich dniach przybyły z Wielkiej Brytanii

00:20 Polska zawiesza loty z Wielkiej Brytanii z poniedziałku na wtorek

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.