To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 21 czerwca 2021 r.

W poniedziałkowym podsumowaniu prezentujemy całkiem pozytywne wiadomości. NBP powiększył rezerwy złota, co ma mieć znaczenie w postrzeganiu siły gospodarczej państwa. O sile polskiej gospodarki świadczą też dane o majowej produkcji przemysłowej. Przypominamy też o kolejnym etapie spisu powszechnego, a jedynym problemem, który dziś opisujemy jest kolejny „frankowy” problem banków. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 NBP zwiększył rezerwy złota. Po blisko dwóch latach przerwy Narodowy Bank Polski powrócił do powiększania rezerw złota. Majowe zakupy były wprawdzie niewielkie, ale być może po dłuższej przerwie stanowią początek kolejnej serii powiększania krajowych rezerw. Wcześniej zapowiedział to prezes NBP Adam Glapiński, który chce, aby zapasy złota powiększyły się o kolejne 100 ton. Więcej szczegółów w artykule na Bankier.pl.

#2 Rachmistrze spisowi zapukają do drzwi. Od środy, 23 czerwca, rachmistrzowie rozpoczną wywiady bezpośrednie w narodowym spisie powszechnym - poinformował w poniedziałek GUS. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które dotychczas nie spisały się samodzielnie przez Internet, infolinię ani też nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

#3 Przed bankami stoi kolejny problem związany z kredytami walutowymi. Banki nie poradziły sobie jeszcze z problemem spraw sądowych wytaczanych przez frankowiczów, a muszą mierzyć się już z kolejnym problemem. Z końcem roku przestanie być obliczany wskaźnik referencyjny LIBOR wykorzystywany przez banki do obliczania oprocentowania kredytów. Jeśli Komisja Europejska nie wyznaczy zamiennika, banki będą musiały aneksować 410 tys. umów kredytowych. Jeśli zostanie wyznaczony zamiennik, do aneksowania pozostanie blisko 18 proc. umów.

#4 Polski przemysł trzyma się mocno. Dane z polskiego przemysłu prezentują się naprawdę dobrze. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu była w maju o 29,8% wyższa niż rok wcześniej - poinformował Główny Urząd Statystyczny. To drugi najsilniejszy roczny wzrost produkcji przemysłowej w Polsce po roku 1992 po tym, jak w kwietniu wzrost sięgnął on absolutnie rekordowych 44,5%. Choć tak świetny wynik zawdzięczamy w głównej mierze zeszłorocznemu lockdownowi, to nawet po uwzględnieniu tego czynnika podane przez GUS dane są mocne, o czym donosi dziś Krzysztof Kolany.

#5 Debata o rynku domów w Bankier.pl. Już w najbliższą środę, 23 czerwca, zapraszamy na specjalne wydanie serwisu Bankier.pl, które będzie poświęcone budownictwu jednorodzinnemu. Punktem kulminacyjnym Dnia domów będzie debata na żywo, w ramach której eksperci odpowiedzą na pytania czytelników. Zapraszamy na tę debatę oraz do zgłaszania pytań.

