To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 20 października 2020 r.

Posłowie szykują ważne zmiany dla lekarzy – my pytamy lekarzy, co o tym sądzą. Poza tym najświeższe, pozytywne zaskoczenie w danych o produkcji, paradoks rosnących płac w kryzysie i przegląd samochodów z usterkami, a także wiele innych ciekawych wiadomości. Zaczynamy podsumowanie wtorku.

#1 Co rząd szykuje lekarzom. Jak zwykle ostatnio, z zaskoczenia i na ostatnią chwilę, pojawiła się w Sejmie ustawa dotycząca przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym związanym z COVID-19. A w niej m.in. wywołujące duże emocje zmiany dotyczące pracy lekarzy. Weronika Szkwarek sprawdziła, jakie opinie proponowane zmiany wywołują u samych zainteresowanych.

#2 Produkcja przemysłowa tym razem nie rozczarowała. Produkcja przemysłowa we wrześniu osiągnęła poziom wyraźnie wyższy niż przed rokiem. Wskaźnik ten nie rozczarował po raz pierwszy od trzech miesięcy. Najświeższe dane przeanalizował Krzysztof Kolany.

#3 PKB spada, płace rosną. Koniec lata w Polsce zaskoczył mocnym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia, mimo że gospodarka wciąż znajdowała się w kryzysie. Ignacy Morawski ze SpotData przyjrzał się zjawisku odporności płac na kryzys. Zachęcam do przeczytania jego ciekawych wniosków.

#4 Samochody z usterkami. W ponad 200 tys. aut zarejestrowanych w Polsce zostały w tym roku wykryte wady – wynika z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar za pierwsze trzy kwartały 2020 r. Dominują trzy marki. Szczegóły w artykule Marcina Kaźmierczaka.

#5 Poznaj giełdowe spółki od kuchni. "Tour de spółki" to projekt, w ramach którego redakcja Bankier.pl przybliża działalność spółek wytypowanych przez czytelników. Każda z nich zostaje wybrana w osobnym głosowaniu. Do walki o udział w odcinku nr 3 stają największe notowane na GPW firmy produkcyjne spoza portfela Skarbu Państwa: Amica, CCC, Ciech, Grupa Kęty, Mercator, VRG. Zapraszamy do głosowania.

#6 Godne polecenia. Zapraszam do przeczytania innych ciekawych artykułów redakcyjnych:

Co jeszcze przyniósł wtorek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:54 OZZL o projekcie ustawy COVID-19: niedopuszczalne ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy spoza UE

18:50 Pierwszy raz od kwietnia do Tajlandii przybyli zagraniczni turyści

18:50 Departament Stanu USA poszerzył sankcje na Nord Stream 2

18:43 Hiszpania zamawia szczepionkę na Covid-19, rozważa godzinę policyjną

17:51 PGNiG prowadzi w górę WIG20. Spadki JSW

17:43 Rosja oskarża USA o chęć wzniecenia "kolorowej" rewolucji w Mołdawii

17:07 Ekspert: Wirus nie stał się groźniejszy, to ludzie zaczęli go bagatelizować

17:05 Prawie dobry Samarytanin. Co rząd szykuje lekarzom

16:55 Grecja domaga się od UE, by rozważyła zawieszenie unii celnej z Turcją

16:38 Lotniska z Seulu i Tokio złożyły oferty na doradcę strategicznego CPK

15:48 Naczelna Izba Lekarska o projekcie zmian ustaw związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

15:12 Zadłużenie Skarbu Państwa przekroczyło 1,1 bln zł

15:00 Wydatki budżetowe na rolnictwo wzrosną o ponad 10 proc.

14:32 Mocne spadki sprzedaży w sklepach

14:24 Fatalne stopy zwrotu OFE

14:19 Kaczyński: Nastawiamy się na najczarniejszy scenariusz

13:53 Halina Szymańska prezesem ARiMR

13:32 KE wszczyna procedurę przeciw Cyprowi i Malcie za "złote paszporty"

13:22 Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Funduszu Medycznym

13:03 NBP: projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie może naruszać niezależność banku centralnego

13:00 Rzecznik Finansowy bada niedostępność usług bankowych online

12:17 PIE: w IV kwartale spadek produkcji powinien być mniejszy niż wiosną

11:49 Katowice: w ponad trzy lata możliwe niemal podwojenie powierzchni biurowej

11:08 Kraje UE porozumiały się ws. limitów połowów ryb na Morzu Bałtyckim na 2021 r.

11:07 Wstrzymane loty z portu Olsztyn Mazury do Londynu

10:46 Sejm poparł wniosek KO o odroczenie obrad

10:44 Szef MON: Żołnierze będą pobierali próbki do badań na obecność koronawirusa we wszystkich punktach w Polsce

10:18 We wrześniu spadek dynamiki produkcji sprzedanej węgla wyniósł 17,8 proc.

10:12 We wrześniu odnotowano wzrost dynamiki produkcji sprzedanej mebli

10:11 Kontrakty na akcje Allegro dostępne na GPW

10:00 Produkcja przemysłowa tym razem nie rozczarowała

09:52 Kraska: Będą nowe miejsca w izolatoriach dla osób zakażonych koronawirusem

09:33 W czwartek zapadną decyzje o potencjalnych obostrzeniach

09:29 Kongres 590 przeniesiony na wiosnę 2021 roku

09:25 Złoty rozbity. Kurs euro zbliża się do 4,60 zł

09:18 MF: Dochody podatkowe po wrześniu wypadły bardzo dobrze

08:45 Kwarantanna w przedszkolu lub szkole. Kiedy i na jakich zasadach rodzic może wnioskować o zasiłek?

08:36 PKB spada, płace rosną. Dlaczego?

08:15 Oszuści wyłudzają dane kart płatniczych klientów serwisu OLX

08:15 Ceny ropy w USA w dół; OPEC+ ostrzega - perspektywy popytu są niepewne

08:12 Miedź na LME tanieje - czas upływa a umowy ws. stymulowania w USA nie ma

08:08 Na dwa tygodnie przed wyborami Trump znów nie jest faworytem sondaży

08:04 Możliwe otwarcie obiektów fitness najpóźniej do soboty

08:02 Brazylijski instytut: chińska szczepionka na Covid-19 wydaje się bezpieczna

07:56 Badanie: zamknięcie granic pomogło ograniczyć pandemię

07:23 MF: od 2021 r. paragony fiskalne będące fakturami uproszczonymi

07:06 Koronawirus nie zabierze trzynastek i czternastek

07:05 Najcenniejsi prezesi w Polsce – Adam Kiciński z CD Projektu bez konkurencji

07:00 Dzięki JPK fiskus prześwietli podatki dochodowe

06:58 Wojsko wezwie nawet 200 tys. rezerwistów

06:53 Możemy zyskać na kłopotach MAN-a

06:51 Będą nowe inwestycje w gminach popegeerowskich

06:50 Sądy uchylają mandaty za brak maseczek, bo prawo jest niejasne

06:50 Grupa PGE rezygnuje z węgla

06:47 Nauka online podzieliła naród

06:24 Lombardia poddaje się i wywiesza białą flagę

06:06 Długi firm z branży turystycznej rosną szybciej niż innych sektorów

06:00 Przy 5 tys. zł miesięcznie można liczyć na ponad pół miliona złotych kredytu

06:00 Zakupy spożywcze z dostawą do domu coraz droższe

06:00 Na lokatach półrocznych kolejny spadek maksymalnej stawki [Ranking Bankier.pl]