To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 20 listopada 2020 r.

Parlament obniża podatek dochodowy… niestety nie u nas, tylko u naszych południowych sąsiadów. U nas za to będą podwyżki podatku od nieruchomości. Piszemy dziś także o „koronawirusowym” powiewie optymizmu oraz o ostrym pogorszeniu koniunktury w gospodarce. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Czeskie „helicopter money”. Dziś zaczynamy nietypowo, bowiem od wiadomości zza naszej południowej granicy. Czeska niższa izba parlamentu zdecydowała o obniżeniu podatku dochodowego. "To nasze helicopter money" – tak komentuje zmiany czeski premier Andrej Babisz. Więcej w artykule Macieja Kalwasińskiego.

#2 Wyższe podatki od nieruchomości. Progów podatkowych w podatku dochodowym inflacja się nie ima, co jest powodem, że co roku kolejne osoby płacą wyższe podatki. Ale już stawki podatków od nieruchomości rosną właśnie z powodu inflacji. Marcin Kaźmierczak przygotował zestawienie miast, w których w przyszłym roku zapłacimy wyższe podatki od nieruchomości. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

#3 „Koronawirusowy” powiew optymizmu. W sobotę premier Mateusz Morawiecki ma przedstawić mapę łagodzenia obostrzeń wprowadzonych z powodu dużego obciążenia służby zdrowia kryzysem epidemicznym. Wicepremier Gowin zapowiedział także, że rząd pracuje nad planem rozwoju gospodarki, a obecna pomoc ma charakter doraźny. Nadzieje na normalne święta Bożego Narodzenia rozwiewa natomiast minister zdrowia, który zapowiada, że będzie „rekomendował, abyśmy spędzili święta w domach z najbliższą rodziną, ale bez dalszych znajomych”.

#4 Ostre pogorszenie koniunktury. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego potwierdziły hipotezę o załamaniu aktywności gospodarczej w listopadzie. Najmocniej ucierpiała branża gastronomiczno-hotelarska. Ale bardzo słabe odczyty zarejestrowano także w przemyśle, handlu i budownictwie. Dane GUS przeanalizował Krzysztof Kolany.

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

18:54 Czechy nieznacznie złagodziły ograniczenia związane z epidemią

18:11 Gowin: Pracujemy nad planem rozwoju gospodarki. Obecna pomoc ma charakter doraźny

18:00 WIG20 europejskim liderem. Allegro i KGHM "zrobili robotę"

17:40 Jak uzyskać dofinansowanie dla nauczycieli? Oto wzór wniosku

17:34 MFW przewiduje spadek PKB Polski w 2020 r. o 3,4 proc.

17:21 Michel: Na szczycie G20 zaproponuję traktat ws. pandemii

17:06 Hiszpania ma gotowy plan ogólnokrajowych szczepień przeciw Covid-19

16:52 GIS zaktualizował wytyczne dla przedszkoli

16:30 NBP może utrzymywać akomodacyjną politykę i w razie potrzeby zwiększyć skup aktywów

16:14 B. prezes GetBacku Konrad K. zostaje w areszcie do kwietnia

15:56 Rzecznik Finansowy przystępuje do postępowania w sprawie Idea Banku

15:53 IATA: Linie lotnicze potrzebują dodatkowej pomocy w wys. 70-80 mld USD

15:24 W Niemczech nie będzie łagodzenia restrykcji

15:04 Nowy akcjonariusz przejmie niemal wszystkie akcje Play

14:57 VAT za październik rozliczany już na nowych zasadach

14:25 Kto oferuje najszybszy internet mobilny? Porównanie Orange, T-Mobile, Play, Plus

14:00 Amerykański boom mieszkaniowy [Wykres tygodnia]

13:54 Von der Leyen: Wciąż dużo pracy przed porozumieniem z Brytyjczykami

13:52 Gowin: Premier w sobotę przedstawi szczegóły dalszego działania gospodarki

13:38 Pfizer wystąpi o zgodę na dopuszczenie do użytku szczepionki na Covid-19

12:30 Zadzwoń i umów się na wizytę w ZUS. Nie musisz mieć konta na PUE

12:30 Usługa e-doręczenia Poczty Polskiej będzie dobrowolna i bezpłatna

12:20 MRPiT pracuje nad wydłużeniem ferii i wakacji, a tym samym sezonu turystycznego

12:16 Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło krąg lekarzy mogących zlecić badanie w kierunku koronawirusa

12:02 Rozwiązanie problemów z kredytami frankowymi może wykraczać poza kompetencje władzy sądowniczej

12:00 Tym będą żyły rynki: Allegro i CD Projekt odkryją karty

11:58 Gatnar: Po ograniczeniu pandemii trzeba szybko podnieść stopy

11:46 Prezes UOKiK ostrzega przed Black Friday

11:41 UOKiK: Inspekcja Handlowa ma zastrzeżenia do jakości zabawek z Chin

11:31 Podwyżki cen paliw wróciły do jadłospisu

11:19 Jarosław Pinkas zrezygnował z funkcji Głównego Inspektora Sanitarnego

11:00 Przygotuj gotówkę i zrób przelew wcześniej - przerwy techniczne w większości banków

11:00 Czechy tną podatek dochodowy. "To nasze helicopter money"

10:47 Ostre pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce

10:32 Doszło do naruszenia ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim

10:30 Kuczyński: Przepychanka z polexitem

10:12 Suski: Podział Mazowsza może nastąpić w połowie przyszłego roku. Nową siedzibą woj. mazowieckiego będzie Radom

10:00 Jesienny lockdown nie zabił przemysłu

09:45 Biden wygrał w Georgii po ponownym przeliczeniu głosów oddanych w wyborach

09:42 Sellin o ewentualnym otwarciu instytucji kultury do końca grudnia: Nie byłbym optymistą

09:18 Grzesiowski: Święta Bożego Narodzenia podobne do Wielkanocy. Bez zjazdów rodzinnych

09:17 Japonia: eksperci mówią o trzeciej fali pandemii

09:13 Kurs euro raz w górę, raz w dół. Ale wciąż poniżej 4,50 zł

09:11 Na Ukrainie kolejny rekord zakażeń koronawirusem

09:10 Bank Pekao: Pandemia zniechęca przedsiębiorców do kredytów i inwestycji

09:02 Sobolewski: W weekend lub poniedziałek premier przedstawi mapę znoszenia obostrzeń

09:02 Projekt: rząd do 8 grudnia br. chce przedłużyć zakaz lotów międzynarodowych

08:45 Przerwa techniczna w eMakler w trakcie weekendu

08:30 Müller: Publikacja ustawy covidowej najpóźniej 2 grudnia

08:28 Prof. Horban: Na początku nie będziemy szczepić dzieci

08:19 Orban wyraził przekonanie, że będzie porozumienie w sprawie budżetu UE

08:07 Ceny miedzi blisko najwyższych poziomów od ponad 2 lat

07:54 Co ze sklepami meblowymi? Decyzja premiera możliwa już dziś, następnie gastronomia

07:50 Ceny ropy w USA zaliczają 3. tydzień ze wzrostem

07:34 Konserwatyści z USA mają dość oznaczania wpisów na Twitterze, przechodzą do aplikacji Parler

07:00 Analitycy nadal liczą na sprzedaż ok. 30 mln kopii "Cyberpunk 2077" w rok od premiery

07:00 Kuczyński: Gospodarka w pełni będzie mogła ruszyć, dopiero gdy szczepionka znajdzie się w powszechnym użyciu

06:59 Niedzielski: Będę rekomendował, abyśmy spędzili święta w domach

06:55 Najnowsze dane wskazują na recesję, ale wciąż mniejszą niż wiosną

06:51 Fatalna sytuacja polskich lotnisk

06:30 Euro detronizuje dolara

06:21 Zraniony przez policję fotoreporter chce wysokiego odszkodowania

06:00 Jak liczona jest produkcja przemysłowa? [Tłumaczymy]

06:00 Mieszkanie od dewelopera na kredyt. Sprawdzamy raty

06:00 Niespodziewana fala niewypłacalności w Chinach

06:00 Wyższe stawki podatku od nieruchomości w 2021 r. Kto i ile zapłaci?

06:00 Czytam, oglądam, polecam. Radosław Pyffel, kierownik studiów chińskich na Akademii L. Koźmińskiego

05:51 Badanie: 38 proc. osób zatrudnionych bezpośrednio w hotelarstwie straciło w tym roku pracę

05:25 Włochy: rządowy plan 10-dniowego "rozejmu" przed Świętami

04:01 Kalifornia wprowadza godzinę policyjną z powodu pandemii

00:55 W Irlandii Północnej po tygodniu przerwy znów ostrzejsze restrykcje

00:52 Sejm nie powołał Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko RPO