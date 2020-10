To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 października 2020 r.

W ten kończący roboczy tydzień piątek mamy ciekawe i bardzo różnorodne informacje. Począwszy od rynku nieruchomości, przez sprawy międzynarodowe, aż po zamieszanie z maseczkami w Tatrach. Będzie także coś o poczcie bez kolejki i podatku od rządowych dopłat. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1. Nieruchomości. Świat właśnie przeżył najgłębsze załamanie gospodarcze po 1945 roku, a mimo to ceny nieruchomości wciąż idą w górę. Rodzi to pytanie, czy już mamy do czynienia z globalną bańką spekulacyjną, czy też dopiero ona nadejdzie. Na pytanie to próbuje dziś odpowiedzieć Krzysztof Kolany.

#2 Białoruskie sankcje. W piątek UE formalnie przyjęła sankcje wobec przedstawicieli władz Białorusi. Dyskusja nad sankcjami miała bardzo burzliwy przebieg - relacjonował premier Mateusz Morawiecki w Brukseli. Białoruś nie pozostaje dłużna i zapowiada kroki odwetowe wobec UE. Uczyniła to już wobec Kanady i Wielkiej Brytanii. Natomiast od Polski i Litwy Białoruś zażądała ograniczenia liczby dyplomatów. I jeszcze jeden krok – tym razem w stosunku do zagranicznych dziennikarzy - Białoruś anuluje ważność ich akredytacji.

#3. Zamieszanie z maseczkami w Tatrach. Od soboty powiat tatrzański znajdzie się w czerwonej strefie, która obejmie również górskie szlaki. Czy trzeba na nich nosić maseczki? Sytuacja w tym temacie była dziś bardzo płynna. Ciekawe, czy koronawirus „przestraszyłby się” maseczek na tatrzańskich szlakach? ;)

#4. Na poczcie bez kolejki? Choć Poczta Polska kojarzy nam się z kolejkami i niedocierającymi na czas przesyłkami, firma stara się zmieniać ten obraz dzięki cyfrowym usługom. Na razie obsługa bez kolejki ma być możliwa tylko dla jednej usługi. I nie wszędzie. Szczegóły w artykule na Bankier.pl.

#5 Podatek od rządowych dopłat. To wygląda na jakieś kuriozum. Okazuje się, że fiskus żąda od firm, które dostały dofinansowanie do cen energii, zapłaty 19 proc. CIT. Czyli blisko 1/5 pomocy państwowej firmy muszą zwrócić. Wychodzi więc na to, że jedną ręką państwo daje, a potem część tego zabiera. I jak tu pozytywnie myśleć o fiskusie? Sam zapracowuje na negatywną opinię o sobie.

#6 Stałe piątkowe teksty. Jak co piątek polecamy nasze stałe redakcyjne pozycje:

Poniżej wszystkie ważne informacje z piątku.

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

19:42 Sąd aresztował byłego głównego inspektora farmaceutycznego

19:29 Liczba zakażeń koronawirusem we Włoszech rośnie od 9 tygodni

18:38 Pożary w Amazonii potężniejsze niż w zeszłym roku

18:05 USA nałożyły sankcje na ośmiu urzędników z Białorusi, w tym szefa MSW

17:34 Białoruś wprowadza odwetowe sankcje wobec Kanady i Wielkiej Brytanii

17:28 WIG20 jednak na plus. Odbicie CD Projektu

17:08 Źródło: Sławomir Nowak z kolejnymi zarzutami

17:00 Tym będą żyły rynki: powrót koronawirusowych strachów

16:59 W Tatrach jednak bez obowiązku noszenia maseczek

16:36 Białoruś anuluje ważność akredytacji dziennikarzy zagranicznych

16:15 Goldman Sachs: miedź podrożeje bardziej, niż wcześniej prognozowano

16:13 Epidemia w Polsce rozwija się wolniej niż u prawie wszystkich sąsiadów

15:42 W niedzielę 4 października sklepy będą zamknięte

15:40 Patkowski: Dług jest na bezpiecznym poziomie, dopóki znajduje nabywców

15:35 Białoruś żąda od Polski i Litwy ograniczenia liczby dyplomatów

15:25 Marek Zagórski nadal będzie odpowiadał za cyfryzację

15:17 UE przyjęła sankcje wobec przedstawicieli władz Białorusi, ale nie Łukaszenki

15:00 Morawiecki zaapelował o wstrzymanie budowy Nord Stream 2

14:57 Konfederacja: stoimy w obronie górników, ale nie ich związków zawodowych

14:55 Weekendowe przerwy w bankach - lepiej mieć przy sobie gotówkę

14:54 Grupa Budimex szacuje, że miała w III kw. 146 mln zł zysku netto

14:40 Ożywienie na rynku pracy w USA słabnie

14:27 Goldman Sachs: zwycięstwo Joe Bidena w wyborach osłabi dolara

14:14 UE wskazuje autonomię strategiczną jako swój kluczowy cel

14:03 Macron: Francja musi się zmierzyć z islamistycznym separatyzmem. Będzie nowe prawo

13:50 Prawie 20 tys. zakażeń w Amazonie w USA. Ile w Polsce?

13:44 Amerykański konsument otrząsnął się z covidowego szoku [Wykres tygodnia]

13:33 Paczka+. Poczta Polska wprowadza możliwość odbioru paczki bez kolejki

13:06 Włochy nie zostaną ponownie zamknięte

12:40 Beata Kozłowska-Chyła prezesem PZU. Jest zgoda KNF

12:23 Ukraina: rekord zakażeń koronawirusem - 4633 nowe przypadki

11:56 Rzecznik Finansowy złożył skargę nadzwyczajną do SN ws. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego

11:50 W PKN Orlen dwóch pracowników zakażonych koronawirusem

11:34 Armenia: jesteśmy gotowi do współpracy z mediatorami w sprawie zawieszenia broni

11:22 Dino otworzyło od początku roku 153 nowe sklepy

11:08 W Tauronie burza po układzie rządu i górniczych związków

10:58 MSZ Białorusi odpowiada Unii: my też wprowadzamy sankcje wizowe

10:56 Kaski dla dzieci bezpieczne, ale z nieprawidłowymi instrukcjami. Raport UOKiK

10:32 Prawie 2300 zakażeń koronawirusem. Kolejny rekord w Polsce

10:32 Paliwa nie tanieją mimo tańszej ropy

10:30 Kuczyński: Trump zaraził rynki

10:20 NIK wszczęła kontrolę w PGNiG i w spółce zależnej EXALO Drilling

09:46 Fundusz Hipoteczny Yanok na liście ostrzeżeń KNF

09:42 Kurs euro po mocnej korekcie. Wirusowe ryzyko dla złotego

09:34 Rekordowy kwartał upadłości konsumenckiej – ponad 4 tys. bankrutów

09:07 Ardanowski: PiS idzie na wojnę z polskimi rolnikami

09:01 Były główny inspektor farmaceutyczny Zbigniew N. zatrzymany przez CBA

08:16 Miedź na LME mocno tanieje po impasie w USA dot. wsparcia gospodarki i z powodu Trumpa

08:15 Kolejny rekordowy bilans zakażeń w Czechach

07:57 Ceny ropy w USA mocno spadają po informacji o stanie zdrowia prezydenta Trumpa

07:14 Polpharma mocno tnie zatrudnienie

07:10 Dopłaty do rosnących cen prądu. Firmy zapłacą podatek

07:06 Prezydent Donald Trump ma koronawirusa

07:02 PIE: coraz mniej mieszkańców wsi żyje z rolnictwa

07:02 Likwidacja kopalń. Rząd nie skonsultował tego z Brukselą

06:56 Rekordowa sprzedaż procentów. Coraz chętniej sięgamy po wódkę

06:48 Grzesiowski: Wzrost zakażeń koronawirusem będzie trwał jeszcze sześć tygodni

06:00 Kierowcy bez OC są problemem nie tylko w Polsce. Wysokie kary nie pomagają

06:00 Prognoza walutowa: rynek okiwał analityków

06:00 Nieruchomości - bańka czy hossa?

06:00 Czytam, oglądam, polecam. Ania Kruk-Viñas, CEO i dyrektor kreatywna marki ANIA KRUK

05:34 Najstarsza republika świata wybrała głowy państwa. Jak co pół roku

03:33 Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet pomocy dla gospodarki o wartości 2,2 bln dol.

02:19 Na szczycie UE porozumienie ws. Turcji i odblokowanie sankcji dla Białorusi