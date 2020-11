To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 listopada 2020 r.

Frankowcy płacący znacznie wyższe raty, niż zadłużeni w złotych; jak wygląda produkcja rozchwytywane teraz jednorazowe rękawiczki; UOKiK, który wziął się za piramidy finansowe oraz opodatkowanie zakupów z Chin – m.in. te tematy polecamy w dzisiejszym podsumowaniu dnia. Zapraszam także na jutrzejszą relację z wyborów w USA w portalu Bankier.pl. Ale to nie wszystko. Zaczynamy podsumowanie poniedziałku.

#1 Franki kontra złote – różnica w racie większa niż kiedykolwiek. Osłabienie złotego i spadek wskaźnika WIBOR doprowadziły do sytuacji, w której raty hipotek opartych na frankach i złotych „rozjechały” się najbardziej od ponad dekady - wynika z analizy Bankier.pl. Tym razem jednak, inaczej niż przed ponad dekadą, to frankowcy obarczeni są wyższym ciężarem. Zapraszam do przeczytania niezwykle ciekawej analizy przygotowanej przez Michała Kisiela.

#2 Jak się produkuje rękawiczki? Pandemia koronawirusa sprawiła, że rękawiczki jednorazowe urosły niemal do rangi dobra narodowego. Do ich wyprodukowania potrzeba wielu rąk i to nie tylko tych ludzkich. W ramach projektu "Tour de Spółki" odwiedzamy notowanego na GPW Mercatora, by prześledzić drogę rękawiczki od lateksu przez fabrykę po sklepową półkę. A już we wtorek o 13 zapraszamy na webinar z zarządem Mercatora.

#3 UOKiK bierze się za piramidy finansowe. A właściwie za osoby propagujące piramidy finansowe. Postępowanie, które wszczął urząd dotyczy youtubera, a także spółki z Wrocławia i jej menedżerów - podał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Więcej szczegółów na Bankier.pl.

#4 Zakupy z Chin opodatkowane VATem. Od 1 lipca 2021 r. towary wysyłane w paczkach konsumentom z Unii Europejskiej będą opodatkowane, niezależnie od ich wartości. Zmiany obejmą też sklepy internetowe. Więcej w artykule na Bankier.pl.

#5 Rośnie liczba oszukańczych transakcji kartami płatniczymi. Rośnie także wartość wyłudzonych środków – to już 13 mln zł w II kwartale. Narodowy Bank Polski opublikował nowy raport na temat wyłudzeń za pomocą skradzionych i sfałszowanych kart płatniczych. Przy tej okazji przypominamy wciąż aktualny tekst Wojciecha Boczonia o metodach stosowanych przez oszustów.

#6 Kryptowaluty znowu na celowniku fiskusa. Obowiązujące od dwóch lat zasady opodatkowania wirtualnych pieniędzy się nie sprawdziły. Pomóc w poborze podatku mają nowe przepisy. Więcej w artykule pt. „Fiskus rusza tropem dochodów z kryptowalut”.

#7 Koniunktura w przemyśle pozostaje słaba. Październikowy odczyt wskaźnika PMI dla polskiego przemysłu wysłał niejednoznaczny sygnał. Wskaźnik ten wciąż sugerował ekspansję, ale towarzyszył jej niepokojący spadek zamówień krajowych. Więcej w analizie Krzysztofa Kolanego.

To jeszcze nie wszystko – zapraszam na wtorek, kiedy rozpoczniemy relację z przebiegu wyborów w USA. Giełdy, waluty, gospodarka i nie tylko. Relację poprowadzi Michał Żuławiński.

/

A po pełny zestaw najciekawszych wiadomości z poniedziałku zapraszam poniżej.

Najważniejsze informacje z kraju i ze świata

19:02 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny CANAL+ Polska

18:29 Ponad połowa firm kosmetycznych obawia lockdownu

18:19 Johnson: Nie ma alternatywy dla lockdownu

18:14 Obroty akcjami na GPW w październiku wzrosły o 191 proc. rdr do 46,8 mld zł

18:07 Rubel rozpoczął tydzień spadkami, eksperci prognozują dalsze osłabienie

18:00 Mocne odbicie na giełdach. Wzrosty JSW i banków

17:58 Bank Pekao: spadek PKB w 2020 r wyniesie 3 proc., a inflacja 3,4 proc.

17:34 LPP pokazało szacunkowe wyniki za III kw.

17:10 Niemiecki urząd nałożył na Teslę 12 mln euro kary

16:44 Przedsiębiorcy wysłali list do premiera. Oczekują wsparcia

15:14 Grecja wprowadza lockdown na północy kraju

14:52 Rzecznik MZ: W ubiegłym tygodniu realizował się czarny scenariusz

14:52 Nasila się konflikt handlowy między Chinami a Australią

14:44 Francuska Rada Naukowa: druga fala koronawirusa nie będzie ostatnią

14:10 Gotowa koncepcja programowa dla S19 Iskrzynia-Miejsce Piastowe

13:38 Tyle wyniesie wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r.

13:32 Orlen przed BP i Lotosem. Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła

13:20 Będą zmiany w uldze akcyzowej dla małych browarów

13:15 We Włoszech wracają ograniczenie podróży w niektórych regionach

12:45 Kim jest chory na Covid-19? GIS podał nową definicję

12:39 W tydzień ponad trzysta nowych przypadków koronawirusa w spółkach węglowych

12:33 Niemcy: tysiące policjantów wysłanych do kontroli granic i pociągów

12:30 Rzecznik rządu tłumaczy się z przetargu na zakup samochodów

12:00 Jak świece to z Polski. Jesteśmy największym producentem w UE

11:20 Sfinks: "Gastronomia potrzebuje pomocy"

11:15 Postępowania UOKiK przeciwko propagującym piramidy finansowe

11:10 Opracowano test oddechowy wykrywający COVID-19 w kilka sekund

11:08 GUS: Spadło przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

11:00 Coraz więcej transakcji bez PIN

10:52 Prezydent Warszawy w samoizolacji po kontakcie z osobą zakażoną Covid-19

10:27 Poczta Polska: Więcej placówek dla klientów cyfrowych korzystających z usług paczkowych

10:16 Ministerstwo Zdrowia wystąpiło o wszczęcie postępowania w sprawie respiratorów

09:58 MRiPS: Prawie 150 mld zł przeznaczono na wsparcie pracowników i pracodawców

09:52 Badanie: nastroje polskich firm nieznacznie się pogorszyły

09:45 Apple zapłaci 502,8 mln kary za złamanie praw patentowych

09:43 Kurs euro powyżej 4,60 zł. Złoty pozostaje w strefie ryzyka

09:37 Morawski: Albo bezrobocie, albo inflacja

09:09 Edward Snowden postanowił przyjąć obywatelstwo rosyjskie

09:00 Gospodarka odporna na koronawirusa? Nie te Chiny

09:00 Dopłata 50 groszy do przesyłki z InPostu? Uważaj, to oszustwo

09:00 PMI: koniunktura w przemyśle pozostaje słaba

08:55 Gowin: Rząd nie planuje znaczących obostrzeń gospodarczych

08:51 Liczba fotoradarów przy polskich drogach wzrośnie

08:31 Rośnie liczba oszukańczych transakcji kartami płatniczymi

08:25 Wojenny sukces Trumpa? "To historyczny rezultat"

08:18 Miedź tanieje kolejny dzień. Lockdowny pogarszają perspektywy popytu

08:12 Silne spadki cen ropy. Testowanie 5-miesięcznego minimum

08:08 Photon Energy przyłączył sześć elektrowni fotowoltaicznych na Węgrzech o mocy 8,5 MW

07:35 Zakupy z AliExpress, Wish, Amazona czy eBaya opodatkowane VAT-em

07:18 PGNiG szuka prezesa. Oto wymagania

07:15 Huawei zdetronizowany. Smartfony Samsunga na topie

07:11 Fiskus rusza tropem dochodów z kryptowalut

07:10 Lasy Państwowe odrabiają tegoroczne straty spowodowane przez COVID-19

06:59 Laboratoria doszły do ściany - więcej testów nie przerobią. "Nie ma specjalnie kto ani jak"

06:50 Zwolnienia w bankach przyśpieszają. "Prawdopodobnie to jeszcze nie koniec"

06:50 CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku. Oto jakie zagrożenia niesie ten pomysł

06:00 Jak się produkuje rękawiczki? „Tour de spółki” – Mercator Medical

06:00 Franki kontra złote – różnica w racie większa niż kiedykolwiek

06:00 Co 10. przedsiębiorca znacznie wydłuża termin płatności wobec kontrahentów

05:33 "Tour de spółki": zaproszenie na webinar z Mercator Medical

05:20 Obawy przed nocą wyborczą. Lokale w Waszyngtonie zabijane deskami

05:07 Lokata z wysoką stawką – bankowe slogany a rzeczywistość

02:28 Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 10 mln