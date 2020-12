To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 2 grudnia 2020 r.

Decyzje o poziomie stóp procentowych i o cenie oraz dostępności szczepionek. Do tego błyskawiczna zmiana przepisów ważnych dla pracowników i ich pracodawców oraz najnowsze doniesienia z giełdowego frontu. Zapraszam na podsumowanie środy.

#1 Stopy procentowe bez zmian, po raz szósty z rzędu. Tym samym podstawowa stopa referencyjna pozostaje na poziomie 0,1 proc. Zaskoczeń nie było, może poza wyjątkowo późną porą publikacji decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej, na co zwracają uwagę nasi redaktorzy. Dzisiejsze posiedzenie było ostatnim w 2020 roku, na razie nie jest znany kalendarz ani formuła (z konferencją przedstawicieli RPP lub nie) obowiązujące w roku kolejnym.

#2 Nastąpiła ważna korekta antycovidowych przepisów. Tych samych, które zaczęły obowiązywać w sobotę, co nie przeszkodziło im wzbudzić już tylu kontrowersji. Mowa o konieczności noszenia maseczki w sytuacji, gdy w jednym pomieszczeniu przebywają ze sobą co najmniej dwie osoby. Tak było w weekend, w poniedziałek i wczoraj. Ale od dzisiaj to pracodawca decyduje, czy praca w maseczkach jest w tej sytuacji konieczna, czy nie. Nie zmienia się za to termin obowiązywania rozporządzenia - do 27 grudnia.

#3 Pozostajemy w temacie, bowiem w środę Europę obiegła wiadomość, że Brytyjczycy dopuścili do użycia szczepionkę Pfizera i BioNTech. Produkt tego duetu - jako pierwszy kraj na świecie. Na Wyspy ma trafić 40 mln dawek, rząd dopiero ogłosi szczegóły procesu dystrybucji wśród obywateli.

Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że pierwsze dostawy szczepionek mają trafić do nas na przełomie stycznia i lutego. Premier obwieścił dziś, że szczepionki na Covid-19 będą w Polsce darmowe. Szef rządu informuje, że Polska złożyła zamówienie na 45 mln dawek, nie tylko od duetu Pfizer/BioNTech, ale też od firm AstraZeneca czy Johnson&Johnson (na świecie jest już kilka gotowych do zatwierdzenia szczepionek). Całość ma kosztować budżet państwa od 5 do 10 mld zł.



#4 Obroty akcjami na GPW w listopadzie wzrosły o 103,4 proc., a liderem transakcji był JP Morgan, poinformowała dziś giełda. Publikujemy dziś wyniki rynku NewConnect. Imponujące, bowiem w 2020 roku obroty wypracowane na "małej giełdzie" osiągnęły taki poziom, jak w całym ostatnim dziesięcioleciu. Miniony miesiąc był czwartym najlepszym w historii równoległego parkietu. Warto sięgnąć do materiału, żeby zapoznać się z powodami tego zjawiska. A o tym, jak zakończyła się środowa sesja na GPW, pisze Adam Torchała.

18:03 Ukraina: weekendowy lockdown został zniesiony

17:26 Mocne wzrosty na GPW. WIG20 najwyżej od marca

16:15 Stopy bez zmian. Rekordowo późna decyzja RPP

15:06 Łotwa do 11 stycznia wydłużyła stan wyjątkowy w związku z epidemią

14:02 Zaczęto pozyskiwać grunty pod Centralny Port Komunikacyjny

13:51 Węgry: rząd zakazał samorządom podnoszenia podatków

13:32 Szczepionki na Covid-19 będą darmowe. Premier przedstawił, jak będzie wyglądał cały proces

13:23 Senat za handlową niedzielą

11:45 Francuski rząd podejmie "odstraszające środki", aby uniemożliwić wyjazdy na narty za granicę

10:59 Od 5 grudnia można jeździć bez posiadania przy sobie prawa jazdy



10:49 Kryptowalutowy projekt Facebooka zmienia nazwę

10:33 Na świecie jest już kilka gotowych do zatwierdzenia szczepionek przeciwko Covid-19

10:25 Kolejna zmiana przepisów ws. maseczek w pracy. Zadecyduje pracodawca

09:41 Dolar najsłabszy od 2,5 roku. Złoty umocniony

09:34 Problemy po migracji klientów z T-Mobile Usługi Bankowe do Aliora

09:33 Potężny wzrost zysku spółek przemysłowych



09:28 Minister zdrowia: Pierwsze dostawy szczepionek na przełomie stycznia i lutego

09:00 Apple ma zapłacić 10 mln euro kary, między innymi za agresywny marketing

08:55 Kredytobiorcy korzystają z ustawowych wakacji – wzrost o 57 proc. w listopadzie

08:34 Obroty akcjami na GPW w listopadzie wzrosły o 103,4 proc.

08:26 JP Morgan liderem obrotów na rynku akcji GPW w listopadzie

08:25 Brytyjczycy dopuścili do użycia szczepionkę Pfizera i BioNTech

07:55 Musk ostrzega pracowników: akcje Tesli mogą zostać zmiażdżone

07:51 Ceny ropy pod presją

06:54 Sklepy rozpychają się na stacjach paliw

06:00 Ceny mieszkań trudniejsze do negocjacji niż wiosną i przed rokiem

06:00 Obroty na NewConnect wciąż wysokie. Rok jak dekada

