To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 stycznia 2021 r.

Polska podzielona wysokością zarobków, czyli tego, czego właściwie nie można już powiedzieć o pieniądzach wyciąganych z lokat, czego dowodzą również najnowsze dane. Wyjątkowo dobrych danych konsekwentnie dostarcza budowlanka, ale ten rok może być dla branży już inny. Dziś też mowa o tym, jakie dla gospodarki mogą być kolejne tygodnie. Zapraszam na podsumowanie wtorku.

#1 Warszawa, a dalej? Czy wiedzą Państwo, w których miastach w Polsce zarabia się najwięcej? Sporo interesujących informacji na ten temat dostarcza nowa publikacja Głównego Urzędu Statystycznego, którą wziął na warsztat Maciej Kalwasiński. Na liście 10 miast z najwyższą roczną medianą dochodów jest tylko jedno miasto wojewódzkie, obok stolicy lokalizacje spodziewane, jak choćby Lubin, ale też takie, które będą zaskoczeniem. Dla równowagi pokazujemy również top 10 miast leżących na przeciwległym biegunie.

#2 Mimo obaw, zastoju w budowlance wskutek pandemii nie było. Adam Torchała opisuje dziś na łamach Bankier.pl świetne, w niektórych przypadkach wręcz historycznie rekordowe, wyniki spółek z tego sektora. Zaufanie do branży widać też po wycenie akcji w tej części parkietu. Ale - jak zwraca uwagę autor - przyszłość wcale nie jest jednoznacznie pomyślna, branży grozić może bowiem efekt przesunięcia w czasie. Polecam zaznajomienie się z prognozą dotyczącą również tego najbardziej pesymistycznego scenariusza.

#3 Nowy rok, nowe obniżki - tak Monika Dekrewicz podsumowuje dzisiaj wyniki porównania najatrakcyjniejszych lokat półrocznych. Słowo "atrakcyjny" jest w tym przypadku, niestety, mocno na wyrost. Wprawdzie bankom udało się jeszcze wybronić maksymalną stawkę na poziomie 2,1 proc., ale trzeba być świadomym, że jest do osiągnięcia tylko przez klientów gotowych na spełnienie dodatkowych warunków. Co na to konkurencja? Co tu dużo mówić, proszę przejrzeć tabele z obecnie najlepszymi ofertami.

#4 Przykre konsekwencje finansowe ubiegłego roku rekompensowane są ze środków publicznych na różne sposoby. W pierwszych dniach tego roku można składać wnioski o dopłaty do czynszu mieszkaniowego. Komu przysługuje 1500 zł miesięcznie, jakie warunki trzeba spełnić i gdzie zgłosić zapotrzebowanie na wsparcie - o tym w szczegółach dzisiaj na łamach Bankier.pl.

#5 Jeśli zastanawiają się Państwo, kiedy i na jakich zasadach starsi uczniowie wrócą do szkół czy otworzą się dziś zamknięte działalności, szef rządu odpowiada: decyzje w sprawie dalszych restrykcji zapadną na początku przyszłego tygodnia. Proszę jednak nie ekscytować się, że oto przed nami luzowanie obostrzeń albo zupełnie przeciwnie - komunikat premiera w tej sprawie pełen jest klauzul, na mocy których spodziewać należy się dosłownie wszystkiego. Tak trzeba zapowiadać.

#6 Jak często ostatnio, tak i dzisiaj przypominamy o najważniejszych zasadach rocznych rozliczeń podatkowych. Tym razem - o tym, kto nie musi rozliczać deklaracji PIT. Polecam uwadze, w końcu można nie być pewnym granic obostrzeń, ale podatków spodziewać się należy.



O czym jeszcze informowaliśmy we wtorek?

19 stycznia - wybrane informacje z kraju i ze świata

17:52 Huśtawka na WIG20. Znów mocne spadki na GPW

15:50 W Senacie powstał zespół ds. afery GetBack

15:48 Rząd przyjął Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030

15:34 Rząd przyjął projekt noweli ustawy o działach administracji rządowej

15:32 Premier: Środki z funduszy UE na pomoc dla firm od III kw. 2021 r.

15:14 Rząd wydłużył wsparcie w ramach tzw. tarczy branżowej

14:24 Morawiecki: Na początku przyszłego tygodnia decyzja w sprawie obostrzeń

14:16 Szczepionka Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

13:40 LOT zawiesza od 25 stycznia część rejsów z Warszawy

12:32 W poniedziałek najwyższe w historii dobowe zapotrzebowanie na gaz

12:29 64 proc. pracowników chce wykonywać obowiązki hybrydowo

12:10 Wynajmujący mogą dostać 1500 zł dopłaty do czynszu



11:45 Kurs bitcoina w górę. Inwestorzy obstawiają wzrosty

11:35 Rosną kary nakładane z tytułu naruszeń RODO

11:30 600 dolarów - dla połowy Amerykanów to pomoc tylko na chwilę

10:46 Allegro najmocniej niedoważaną przez OFE spółką w WIG20

10:41 Gotówki nie przyjmujemy – co trzeci Brytyjczyk spotkał się z odmową

10:25 W których polskich miastach zarabia się najwięcej? [Ranking]

09:15 Milionerzy: Na rynku jest bańka, ale to nie koniec wzrostów

09:00 Ropa w USA lekko zyskuje. Pandemia Covid-19 odradza się w Azji

08:55 Co czwarty pracownik bez sprzętu na home office

08:45 Siłownie otwarte od 1 lutego? Branża fitness będzie działać mimo zakazu



08:31 800 euro za tonę. Podatek od plastiku wesprze walkę z Covid-19 w Europie



08:00 Alibaba szykuje konkurencję dla paczkomatów Inpostu w Polsce?

08:00 Władze Turcji zakazały reklam m.in. na Twitterze

06:46 Pracownicy firm farmaceutycznych szczepieni bez kolejki

06:00 Tak Google i Apple zdominowały w Polsce płatności mobilne [Wykres dnia]

06:00 Lockdown budowlance niestraszny. Spółki śrubują maksima

06:00 Ranking lokat półrocznych. Nowy rok – nowe obniżki

02:40 Rzeczniczka Bidena: Utrzymamy restrykcje na przyjazdy z Europy

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.