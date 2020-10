To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 października 2020 r.

Nowe zachęty finansowe dla lekarzy, wysokie kary za "frankowe" umowy dla popularnych banków i wypłukane z wirusa gospodarcze dane zza Muru. Między innymi o tym w podsumowaniu poniedziałku.

#1 Wprawdzie tydzień nowy, ale temat mocno ukorzeniony jeszcze w poprzednim, kiedy to wyjątkowo gorąco zrobiło się na linii rządzący-lekarze. W poniedziałek do Sejmu wpłynął projekt nowych regulacji prawnych obejmujących medyków. Rząd obiecuje tej grupie zawodowej zachęty finansowe i mniejszą odpowiedzialność za błędy popełniane w czasach walki z koronawirusem. Czy słusznie i czy to wystarczy? Polecam szczegóły tzw. ustawy "o dobrym Samarytaninie", którą Sejm ma zająć się we wtorek. W przepisach pojawia się też wątek penalizacji szpitali, które odmawiają "współpracy w zwalczaniu Covid-19".

#2 Banki PKO BP i Pekao z wysokimi karami za zapisy w umowach tzw. kredytów walutowych. Decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obie instytucje powinny zapłacić łącznie 62 mln zł za podpisywanie z klientami aneksów z zapisami "rażąco naruszającymi zbiorowe interesy konsumentów". Mowa konkretnie o zasadach ustalania kursów walut obcych, będących podstawą do przeliczania wysokości rat kredytowych. W opinii UOKiK-u poprzez zastosowane konstrukty prawne, wysokość comiesięcznych zobowiązań wobec banków była nie do przewidzenia przez kredytobiorców.

#3 Dzisiejsze obwieszczenia nie pozostały bez wpływu na warszawski parkiet. Pierwsza sesja w tym tygodniu przyniosła spadki kursu akcji banków, za to dodatki wynik wypracowała równie głośna dziś spółka PGE, która zapowiedziała osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nadal dobrze radzi sobie zeszłotygodniowy debiutant - w poniedziałek Allegro urosło o 2,4 proc.

#4 Kończymy tymi, od których zaczęło się to wszystko, o czym mówimy od ponad pół roku. Podczas gdy świat walczy z ekonomicznym kryzysem, Chiny chwalą się imponującym wzrostem. PKB, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna - podstawowe wskaźniki każą wierzyć, że gospodarka za Murem z powrotem znalazła się na przedpandemicznych torach. Jak do tego doszło i na ile można wierzyć danym z Państwa Środka? Jeśli mają Państwo choć gram wątpliwości, polecam uwadze dzisiejszą analizę Macieja Kalwasińskiego.

O czym jeszcze pisaliśmy w poniedziałek? Zachęcam do lektury zestawu wybranych informacji - wśród nich m.in. nominacja nowego szefa resortu edukacji, zapowiedź nowych przepisów ws. pracy zdalnej i wyjaśnienie, dlaczego w bankach będzie drożej.



19:49 Włoskie siłownie i kluby fitness mają tydzień, by spełnić normy bezpieczeństwa

19:21 Hiszpania tylko z bezzwrotną pomocą z UE na odbudowę gospodarki w 2021 roku19:49

18:59 Granica Kanady z USA pozostanie zamknięta do 21 listopada

18:53 Parlamet Europejski upomina się o regulacje ws. sztucznej inteligencji

18:02 Polsko-amerykańska umowa międzyrządowa ws. atomu zawarta

18:00 Dworczyk: Chcemy, by szpital na PGN Stadionie Narodowym był gotowy za kilka dni

17:55 Banki ciężarem w WIG20. Mocne wzrosty PGE

17:40 Firmy naruszające ograniczenia epidemiczne mogą dostać odmowę pomocy publicznej

17:26 Słowenia wprowadza godzinę policyjną w związku z koronawirusem

16:30 Projekt ustawy "o dobrym Samarytaninie" wpłynął do Sejmu. Medycy mają zarabiać więcej

16:27 Coraz więcej Niemców pracuje na emeryturze

16:02 Rząd chce wesprzeć milionami złotych gminy, na których funkcjonowały PGR-y



15:45 UE przedłuża sankcje wobec Państwa Islamskiego i Al-Kaidy o rok

15:26 Obrońca Romana Giertycha: Nie wiadomo, co jest mojemu klientowi. Zostanie zlecona toksykologia

13:59 Dodatkowy dzień wolny po 1 listopada? Minister zdrowia komentuje

13:37 Praca zdalna na kwarantannie. Będą zmiany w przepisach

13:09 Minister zdrowia: Zmiany w szpitalach, wsparcie wojska, kwarantanna po nowemu



12:47 Dwa miasta w Hiszpanii objęte kordonem sanitarnym z powodu Covid-19

12:39 Od piątku kolejne restrykcje w Austrii

11:44 UOKiK nałożył na PKO BP i Pekao łącznie 62 mln zł kary. Sprawa dotyczy tzw. kredytów walutowych



10:42 Kościński: Deficyt budżetu po wrześniu wyniósł około 13 mld zł

10:30 Słowenia przywróciła stan wyjątkowy w związku z pandemią Covid-19

10:15 Chiny chwalą się imponującym wzrostem



10:00 Wzrost zatrudnienia przyhamował. Płace zaskoczyły



09:48 Nowe przepisy: dodatki finansowe dla medyków i zarząd komisaryczny w szpitalu

09:48 Prezes NBP: Spowolnienie gospodarcze będzie niższe niż NBP szacował w lipcowej projekcji

09:46 Minister zdrowia: Szpitale tymczasowe powstaną w każdym mieście wojewódzkim

09:36 Złoty pozostaje słaby. Kurs euro powyżej 4,50 zł

09:09 Dworczyk: Nie mamy w tej chwili planów zamykania cmentarzy na 1 listopada

08:58 MAP pracuje nad nowelizacją ustawy o strategicznych inwestycjach w sektorze naftowym

08:18 Prezydent Andrzej Duda powołał Przemysława Czarnka na ministra edukacji i nauki

07:17 Rząd planuje dodatkowe wsparcie dla branż najbardziej dotkniętych restrykcjami

07:16 Będą dodatki dla medyków walczących z koronawirusem. Ale i kontrole

06:48 Mocno rośnie sprzedaż ekspresów do kawy

06:21 Mniej studentów z zagranicy na polskich uczelniach

06:00 Dlaczego banki podnoszą opłaty? „Wracamy do podręcznikowego modelu”

06:00 Rząd buduje szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym

03:14 Media: Do Brazylii powrócił głód

