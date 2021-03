To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 marca 2021 r.

Koniec "roboczego" tygodnia przyniósł szereg informacji znaczących dla naszych portfeli lub co najmniej sporo mówiących na ich temat. Zapraszam na podsumowanie dnia, jak zawsze w Bankier.pl - z ekonomią w tle.

#1 Wprawdzie sprzedaż w lutym na plusie, bo o 4 proc. wyższa niż w styczniu, powiadają opublikowane dziś przez GUS dane, ale to przez wzgląd na zamknięcie sklepów w pierwszych tygodniach roku. Odniesienie do sytuacji sprzed roku daje już 2,7-proc. spadek. Za lepszy wynik sprzedaży w najkrótszym miesiącu roku odpowiadał głównie handel tekstyliami, odzieżą i obuwiem, w przeciwieństwie do np. paliw czy kosmetyków.

O ile wyniki sprzedaży detalicznej okazały się pobliskie spodziewaniom analityków, to tego samego niektórzy z nich powiedzieć nie mogą o wynikach produkcji budowlano-montażowej. Budownictwo zanotowało największy spadek od ponad czterech lat. Ekonomiści wiążą ten fakt między innymi z pogodą.



#2 O prawie połowę w ciągu pięciu lat spada wartość rezydualna najczęściej kupowanych w Polsce modeli samochodów, wynika z nowych danych, które przywołuje dziś Marcin Kaźmierczak. Relatywnie najlepiej tym spadkom opierają się SUV-y, co zbywającym takie pojazdy daje nadzieję na sprzedaż po atrakcyjnej cenie. Obok "miejskich terenówek" dzielnie stoją (jadą?) topowe nad Wisłą modele, które mimo upływu czasu, skutecznie trzymają wartość. Zgadli Państwo, jest wśród nich toyota yaris.



#3 Przypominam, że od jutra na terenie całego kraju obowiązuje nowy zestaw restrykcji. Po raz kolejny z ograniczeniami funkcjonować będą galerie handlowe (warto sprawdzić jakie sklepy są tam otwarte), ponownie zamknięte zostają kina, galerie handlowe, działalność ograniczyć muszą hotele, uczniowie klas I-III powracają do nauki zdalnej. Ogłoszone obostrzenia dotyczą najbliższych trzech tygodni. To wszystko na niespełna dwa tygodnie przed świętami, co oznacza, że niedziela handlowa jeszcze nie tym razem.

A skoro o weekendzie mowa, to jak zawsze w piątek podsuwam listę banków, których klienci powinni przygotować się na przejściowe utrudnienia w dostępie do lub obsłudze swoich środków.

#4 Z powodu wprowadzonych restrykcji wstrzymano wszystkie posiedzenia i rozprawy Sądu Najwyższego. Przypomnijmy, że w dłuższej niepewności pozostają także posiadacze tzw. kredytów walutowych czekający na rozstrzygnięcie SN w tym temacie, po tym, jak dwa dni temu ogłoszono przełożenie wyczekiwanego komunikatu na kwiecień.

Na wskazania Sądu czeka również Getin Noble Bank. W raporcie publikowanym przy okazji kwartalnych wyników (polecam też "GNB nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji") władze instytucji zapowiadają, że ewentualne przystąpienie do procesu zawierania ugód z klientami będzie uzależnione od stanowiska sędziów. W BOŚ Banku, gdzie decyzja o przystąpieniu do systemowego rozwiązania również ma zapaść niebawem, koszty przewalutowania według scenariusza KNF szacowane są na 400 mln zł.

#5 Na turystów czekają z kolei przewoźnicy i hotelarze - tym bardziej, im więcej przyjeżdżających bywało tam przed pandemią. Z Tajlandii płyną informacje o skróceniu kwarantanny dla zagranicznych turystów, indonezyjska wyspa Bali idzie o krok dalej i planuje pilotażowe otwarcie na podróżnych w miesiącach letnich. Planujących podróże samolotem popularny irlandzki przewoźnik informuje o przedłużeniu opcji bezpłatnych zmian lotów.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Piątek 19 marca - wybrane z kraju i ze świata

19:23 Trwa dochodzenie wobec pracowników banku centralnego Ukrainy

18:12 W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o nowych obostrzeniach



17:36 Giełdowe wiedźmy przyniosły mocne spadki. W dół JSW i Mercator

17:12 300 mln euro dofinansowania dla turystyki w KPO

16:56 KE pozwała Wielką Brytanię do TSUE w sprawie zwolnień podatkowych na Gibraltarze

16:42 Finlandia ponownie na czele listy najszczęśliwszych państw

16:31 W lutym spadła sprzedaż w małych sklepach

15:57 Populacja Niemiec wzrosła do rekordowych 83 milionów

13:15 Zamieszanie wokół egzaminów lekarzy. Brakuje medyków, a resort przekłada tzw. PES

12:35 Rząd wprowadzi zakaz przemieszczania? Rzecznik resortu zdrowia odpowiada

12:23 Rzecznik Finansowy ostrzega przed kryptowalutowymi pożyczkami

11:41 Trwa galopada cen paliw. Jest drożej niż przed pandemią

11:34 Rząd znów przeznaczy na program "Moja woda" 100 mln zł

10:28 Rozmowy rządu z górnikami. Na stole leży jeszcze kwestia wynagrodzeń i gwarancji zatrudnienia

09:46 Złoty na deskach. Kurs euro blisko pandemicznych szczytów

08:57 Cena ropy w USA waha się, ale ten tydzień ze spadkiem o ponad 9 proc.

08:44 Bali chce ożywić turystykę. Zaprosi zagranicznych turystów w ramach pilotażu

08:16 Czternasta emerytura trafi do seniorów w listopadzie lub grudniu

08:07 Nordea reorganizuje zatrudnienie w IT. Chce zwolnić jak najmniej osób

07:00 Szczepionka AstraZeneca wraca do użytku w krajach, które zawiesiły jej stosowanie

06:20 Podatek cukrowy uderzył w popularne "małpki". Sprzedaż mocno w dół

06:00 Mniej środków w programie „Mój prąd”? Rząd nie określił wysokości dofinansowania

06:00 Kolejny krok w "prywatyzacji" WIG20