To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 lutego 2021 r.

Nietypowy debiut na giełdzie, dość typowe reakcje przemysłu i usług na pandemię. Ceny paliw bezlitośnie w górę, w górę też jedna z najbardziej perspektywicznych ostatnio branż - choć tu warto przygotować się na hamowanie. Zapraszam na podsumowanie piątku.

#1 Przemysł kwitnie, usługi toną - tak obecną sytuację w europejskich gospodarkach widzą ankietowani menedżerowie odpowiedzialni za logistykę w firmach przemysłowych i usługowych. Wskaźnik PMI podąża śladami pandemii i lockdownów, powodując rozjazd wyników w produkcji (na plus) i w usługach (na minus).



#2 Na GPW debiutowała dziś nowa spółka, budząca zresztą duże zainteresowanie wśród inwestorów (97-proc. redukcja zapisów!). To kolejny gracz z gorącej branży gamingowej, ale wchodzący na parkiet w nieco innym stylu, niż to zwykle się dzieje. Debiut Huuuge odbywał się na specjalnych warunkach - między innymi o innej niż zwykle godzinie i z handlem możliwym tylko we wskazany sposób. Powody tych różnic wyjaśnia Marcin Dziadkowiak. W zaktualizowanym artykule znajdą też Państwo podsumowanie wyników pierwszej sesji. Niestety, początek nie był udany. Jak poradziły sobie dziś inne spółki, o tym w artykule na zamknięcie notowań.



#3 Nie po raz pierwszy w tym tygodniu do podsumowania dnia trafia temat cen paliw. Wracamy, bo jest coraz drożej i zastanawiać by się można dlaczego. Dziś publikowane nowe średnie dane krajowe nie pozostawiają złudzeń: ceny paliw zbliżają się do 5 zł za litr. "Jeśli tak dalej pójdzie, to będzie trzeba przyzwyczaić się do cenników z piątką z przodu", zapowiada wyjątkowo bezwzględny dziś Krzysztof Kolany.



#4 Kto z Państwa nie spędzał z nami wczorajszego dnia, ten dziś ma okazję na podsumowanie w pigułce. Podrzucam bowiem listę 10 prognoz dla tak modnych teraz przydomowych instalacji generujących prąd (a w założeniu także oszczędności) z energii słonecznej. Uczestnicy wczorajszej debaty zapowiadają, że 2021 rok może przynieść wyhamowanie rynku, ale są też zgodni, że to kierunek, od którego nie ma odwrotu. Pewną przyszłość wydają się mieć: recykling ogniw i magazyny nadwyżek energii.

Piątek 19 lutego - wybrane z kraju i ze świata

18:49 Senat za większą podwyżką rent i emerytur

18:44 Podatek reklamowy. Senat przyjął uchwałę ws. obrony wolnych mediów

18:22 Czternasta emerytura dla wszystkich. Senat przyjął poprawki do ustawy

18:19 Ulga na wypoczynek dla samozatrudnionych. Senat za uchwałą

18:16 Wdrożenie kolejnych etapów PPK opóźnione? Senat przyjął projekt

17:42 Mocne wzrosty KGHM. W dół Ursus i producenci gier

17:10 Rząd Portugalii da najbiedniejszym rodzinom karty płatnicze na zakup żywności

16:55 Niemcy: prace przy budowie gazociągu Nord Stream 2 wznowione

15:55 Facebook chce rozmawiać z rządem Australii; wcześniej zablokował dostęp do wiadomości

15:27 Południowoafrykańska mutacja koronawirusa dotarła do Polski

14:28 Stolica Apostolska ma ok. 50 mln euro deficytu z powodu pandemii

12:55 Więcej osób skorzysta z ulgi dla młodych w rozliczeniu PIT

12:00 Ceny paliw coraz bliżej 5 zł/l. Tak drogo nie było od marca

11:20 EuroPMI: przemysł kwitnie, usługi toną

10:00 Ostry spadek sprzedaży detalicznej

09:34 Kurs akcji Huuuge bez zmian w debiucie na GPW



09:31 Funt na 9-miesięcznym szczycie. Kurs euro poniżej 4,50 zł

08:37 Koniec przyłbic i szalików zamiast maseczek? Rząd myśli o zmianie przepisów

08:26 Ropa w USA w dół, bo wiertnie w Teksasie wznawiają pracę

07:32 Świetne wyniki przemysłu. Które spółki korzystają?

06:30 10 prognoz dla fotowoltaiki w Polsce. "Rynek trochę wyhamuje"

