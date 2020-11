To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 19 listopada 2020 r.

Spadek optymizmu polskich konsumentów, spadki też w skali polskiej emigracji. Pielęgniarki nad Wisłą mówią "dość". A politycy krajów UE wciąż bez porozumienia w sprawie wyczekiwanego budżetu. Zapraszam na podsumowanie czwartku.

#1 Poznaliśmy dziś nowe dane o zatrudnieniu, przeciętnym wynagrodzeniu i nastrojach konsumenckich. Kolejno: zatrudnienie hamuje, płace rosną, a nastroje uległy pogorszeniu. O ile w przypadku dwóch pierwszych parametrów jesteśmy z dala od skrajności, o tyle wskazania na polu nastrojów konsumenckich były wyraźnie różne wobec poprzedniego momentu raportowania - zarówno, gdy mowa o bieżącej gotowości Polaków do wydatków, jak i oczekiwaniach wobec kolejnych 12 miesięcy. Co realnie czekać nas może w kolejnych tygodniach, tego dowiedzieć mamy się od premiera na przełomie tego i kolejnego tygodnia.

#2 Są publikowane tylko raz do roku i mocno ułomne, jednak stanowią podstawowy punkt odniesienia w dyskusjach o skali i kierunkach polskiej emigracji. A ta, co pokazuje już drugi odczyt z rzędu, znalazła się i umacnia w trendzie odwrotnym do poprzednich ponad 10 lat. Od momentu wstąpienia Polski do UE aż do roku 2017 skala emigracji rosła. Teraz - wprawdzie nieznacznie - spada, szczególnie w Wielkiej Brytanii. W latach 2018-2019 liczba rodaków mieszkających w tym kraju (cały czas odnosimy się do statystyk GUS-u, nie do końca odnoszących się do rzeczywistości) zmalała o 14 proc.

#3 Frustracja w grupie zawodowej medyków rośnie. Pielęgniarki mają dość i grożą rezygnacją z prawa wykonywania zawodu. Na horyzoncie wizja masowych sporów z pracodawcami i strajku. Powodem przemęczenie z powodu panujących warunków pracy i, nie inaczej, pieniądze. Chodzi o tzw. zembalowe i nieopublikowaną nadal ustawę covidową, z którą do portfeli opiekunów chorych miały wpaść dodatki w wysokości 100 proc. podstawy wynagrodzenia. Rzecznik rządu przekonuje: Czekamy, aż Senat przegłosuje nowelizację ustawy. Wiceminister zdrowia zapowiadany protest pielęgniarek kwituje słowami: Wierzę, że się dogadamy.



#4 Krótka informacja z samego wieczora, istotna w kontekście jednego z lajtmotywów ostatnich dni: czwartek nie przyniósł rozstrzygnięć w temacie unijnego budżetu, zawetowanego przez Polskę i Węgry. Wprawdzie przedstawicielom obydwu krajów oddano głos, jednak głównie po to, by wysłuchać ich argumentacji, nie by z nią dyskutować. "Właściwe negocjacje się rozpoczną się teraz na odpowiednich poziomach" - relacjonuje PAP za swoim źródłem.

Jakie jeszcze tematy trafiły na tapet w czwartek?



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:31 Czechy przedłużają stan wyjątkowy do 12 grudnia

19:26 Kwestia budżetu i mechanizmu praworządności bez rozstrzygnięcia na szczycie UE

18:28 Przywódcy unijni zasiedli do trudnych rozmów ws. budżetu i pandemii

18:00 Allegro w końcu zielone. WIG20 w odwrocie po zalewie wyników

17:11 Mistrzowie świata w walce z koronawirusem przywracają restrykcje

17:05 Google będzie płacić za wykorzystywanie treści z francuskich mediów

16:20 Komisja finansów za nowelą wprowadzającą pakiet Slim VAT

16:00 Od 2021 r. obsługa podatkowa największych firm w jednym miejscu



15:57 Polacy oszczędzają. Ale mało

15:56 Wiceminister zdrowia: Pandemia poturbowała system opieki zdrowotnej. Skala tego zdarzenia nas przerosła

15:56 Ceny energii elektrycznej w Niemczech są najwyższe w Europie

15:49 W. Brytania: największy wzrost wydatków na obronę od końca zimnej wojny

13:06 Nowy prezes PGNIG za stworzeniem jednego koncernu multienergetycznego

12:48 Premier zapowiada informacje nt. organizacji życia gospodarczego

12:40 Matura będzie łatwiejsza. Ministerstwo zmniejsza zakres wiedzy

12:27 Turcja mocno podnosi stopy. Lira zyskuje

12:15 "Masz prawo do zwrotu podatku w wysokości 125,50 euro" - oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów

12:15 Duże zmiany w Google Pay

12:08 KIR: przerwa techniczna w dostępności do systemu przelewów Express Elixir

12:00 Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF

11:55 ETF na spółki technologiczne z USA wejdzie na GPW

11:07 Prezes EBC wzywa kraje UE do niezwłocznego przyjęcia budżetu i funduszu odbudowy

11:03 Emigracja w (powolnym) odwrocie. Spadkowe dane drugi rok z rzędu

10:20 Rośnie strach Polaków przed pandemią i jej skutkami

10:00 Rynek pracy w październiku: zatrudnienie wyhamowało, płace wzrosły

09:30 Kurs euro pozostaje w konsolidacji. Funt poniżej 5 zł

09:29 Polska wśród najbardziej oszczędnych krajów UE. Jak to możliwe?

09:23 "Tanio wynajmę..." - policja ostrzega przed wirtualnymi kwaterami

07:49 Ceny ropy w USA spadły z najwyższego poziomu od 2 miesięcy

07:46 Miejsce pod fabrykę polskiego "elektryka" wybrane będzie w tym roku



07:30 Podróże w czasie epidemii: wiele krajów wciąż wpuszcza turystów



06:57 Pielęgniarki mają dość i grożą rezygnacją z prawa wykonywania zawodu

06:52 Bitwa o programistów z Białorusi

06:48 Plastikowe butelki oddamy do sklepu

06:36 Minister finansów: Druga fala pandemii w Polsce nie będzie miała takich konsekwencji jak wiosenna



06:11 ZUS: mocno wzrosła liczba L4 wystawionych pracownikom edukacji

06:00 Covid-19 namieszał w cenach. Życie zdrożało głównie na zachodzie Europy

05:10 Szefowie dyplomacji pięciu państw wezwali Pekin do zaprzestania nacisków na Hongkong

03:50 Granice lądowe USA, Kanady i Meksyku pozostaną zamknięte do 21 grudnia

02:48 Więcej branż otrzyma pomoc wz. z Covid-19? Rekomendacja komisji sejmowej



