To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 stycznia 2021 r.

Polacy wciąż względnie niechętnie wydają pieniądze na samochody elektryczne, za to rekordowo często sięgają po obligacje skarbowe. W poniedziałek także o tym, jak wydawać, żeby nie naciąć się na nowe sztuczki "covidowych" oszustów i wiele starych sposobów wyłudzaczy odszkodowań. Zapraszam na podsumowanie dnia.

#1 Takiej popularności obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa jeszcze nie było. Analizujemy dziś najnowsze dane Ministerstwa Finansów, a one jednoznacznie pokazują rekord sprzedaży w 2020 roku. Złożyło się na to kilka czynników, które szczegółowo objaśnia Maciej Kalwasiński, a wśród - m.in. malejąca popularność lokat bankowych. Lubimy charakterystyczne wykresy, a towarzyszące tej serii danych zdecydowanie do takich należą.

#2 Rekordy także w innych miejscach rynku finansowego. Dziś piszemy m.in. o największej jak dotąd skali wyłudzeń ubezpieczeń w Polsce. Nie zmieniają się główne kategorie polis narażonych na nadużycia (przede wszystkim OC i AC z kategorii ubezpieczeń majątkowych), zmieniają się metody bezpodstawnego wnioskowania o odszkodowania i świadczenia. Wiedza nieprzydatna? Bynajmniej. Im lepsza znajomość wykorzystywanych w tym celu schematów, tym mniejsze ryzyko, że padnie się ich ofiarą.

#3 Skoro o oszustwach. Podczas gdy w kraju nie milknie dyskusja o szczepionkach - dlaczego do kraju trafia o połowę mniej, niż planowano, czy program szczepień jest efektywny i ile osób ustawiło się już w kolejce po swoją dawkę - o krok wcześniej, na etapie testów, wciąż kręci się biznes oparty na naiwności, nieświadomości czy też desperacji chorych na Covid-19. Ostrzegamy przed nowym sposobem nabierania osób, które mają podejrzenia, że mogą być nosicielami wirusa.

#4 18,7 tys. - tyle samochodów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce na koniec 2020 roku. Niewiele ponad połowa z nich to auta wyłącznie na prąd. W całej sumie niespełna 1 tysiąc to tesle. Te liczby mówią jedno: wciąż daleka stąd droga do narodowego planu rozwoju elektromobilności.

To tylko kilka informacji z poniedziałku. Polecam pozostałe wybrane.

Najważniejsze z 18 stycznia - Polska i świat

18:27 Wzrost cen na europejskim rynku węgla w grudniu 2020 r.

17:50 Mocne wzrosty na GPW. Zieleń JSW i energetyki

16:29 Dworczyk: Prawie 1,5 mln zgłoszeń gotowości do zaszczepienia się

16:00 Brexit. Protest w Londynie po problemach z eksportem ryb do UE

15:37 Zwolnienie z ZUS-u i dotacje dla firm. Rząd zajmie się projektem

15:37 Debata w PE o aresztowaniu Aleksieja Nawalnego we wtorek

14:59 Aleksiej Nawalny zostanie w areszcie do 15 lutego

14:58 Transformacja górnictwa. Związkowcy przekazali MAP swój projekt umowy społecznej

14:20 Zmiany na Allegro. Wyższa cena Allegro Smart!

14:10 Rząd za powołaniem pełnomocnika ds. inwestycji zagranicznych w Polsce

14:05 Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4 proc.

14:05 Tesla dobija w Polsce do tysiąca. Auta można już odbierać w Warszawie



13:50 Rynek pracy specjalistów w 2020. Kogo szukano, a kto szukał zatrudnienia

13:04 Testy nauczycieli na koronawirusa, gdy kolejne klasy wrócą do szkół

12:36 Można już składać wnioski o odroczenie płatności składek ZUS za styczeń

12:11 Premier: Ruszają konsultacje ws. środków na odbudowę po epidemii

11:40 Do kogo po najszybszy internet mobilny? Porównanie T-Mobile, Orange, Play, Plus

11:35 Prezes JSW odwołany

10:50 W grudniu spadła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce

10:32 Na koniec 2020 r. w Polsce jeździło prawie 19 tys. osobowych aut na prąd



10:28 UOKiK nałożył 4 mln zł kary na Profi Credit Polska

10:20 Podatek od sprzedaży detalicznej będzie płaciło ok. 200 podatników

08:55 "Nagraj swój kaszel i uzyskaj wynik testu na Covid-19". Nowe oszustwo na koronawirusa

08:45 Szybki dostęp do historii kredytowej – rusza aplikacja mobilna BIK

07:48 Zmniejszona dostawa szczepionek od Pfizera dotarła do Polski

07:16 Ruszają konsultacje ws. dekryminalizacji posiadania marihuany



06:00 Kłamstwa i fałszywki. Rekord wyłudzeń odszkodowań w Polsce

06:00 Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa biją rekordy popularności



05:51 Uczniowie klas I-III wracają dziś do szkół

