To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 marca 2021 r.

O lockdownie dla inwestorów i rodziców, o drożejącym euro i drożejącej budowie domu w podsumowaniu ekonomicznych wydarzeń czwartku 18 marca, na które zapraszam.

#1 Zaczynamy od końca, czyli od zamknięcia dnia na giełdzie. Po wczorajszej sesji zdominowanej przez obawy o zakres nowych obostrzeń (dla gospodarki), o czym w środowym podsumowaniu pisał Marcin Dziadkowiak, w czwartek GPW odbiła się. W górę szły m.in. akcje kilku dużych banków, nie bez znaczenia dla notowanych na warszawskim parkiecie firm była też cena euro, która przekroczyła 4,60 zł.

Inwestorów, którzy bardziej niż podstawowym, interesują się parkietem równoległym, powinno zaciekawić dzisiejsze podsumowanie minionego roku na NewConnect. Po hossie, która rozpoczęła się wraz z pandemią, dziś mamy do czynienia z zadyszką w przypadku wielu spółek. Czego uczy ta trwająca od roku lekcja, przybliża dziś Adam Torchała w artykule "NewConnect wpadł w letarg".

#2 Rodzicom najmłodszych dzieci uczących się, które wczorajszą decyzją rządu ponownie przejdą w tryb nauki zdalnej, przypominamy o przysługującym im również w kolejnych tygodniach dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Świadczenie wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

#3 Był taki czas w trakcie ostatniego roku, kiedy dużo mówiło się o nowych preferencjach kupujących na rynku nieruchomości. W cenie znalazły się lokale większe niż wcześniej, najchętniej z ogrodem. Tych, którzy zamiast kupna gotowego domu, mają w planach budowę, ucieszą wieści o wyhamowanym do 3-4 proc. rocznie wzroście kosztów takiego przedsięwzięcia. W znacznie lepszej sytuacji znajdą się jednak ci inwestorzy, którzy są już w posiadaniu gruntu - ceny działek budowlanych konsekwentnie bowiem pną się w górę.

#4 Produkcja przemysłowa w lutym, choć nieco poniżej oczekiwań, nadal na plusie (2,7 proc.) względem ubiegłego roku, co oznacza, że sytuacja w fabrykach jest lepsza niż była na chwilę przed wybuchem pandemii. To, co w największej mierze pracowało na ów wzrost, sporo mówi o konsumenckich wyborach w trakcie ostatniego roku, parokrotnie naznaczanego lockdownem (polecam szczegóły). W dół, tu bez zaskoczeń, górnictwo.

Nota bene w tym sektorze nadal bez finału rozmów o przyszłości pracowników kopalń, padły dziś zapewnienia, że szczegóły porozumienia rządu ze związkowcami poznamy jeszcze w tym tygodniu.

#5 Nie milknie temat majątkowej sytuacji i biznesowych powiązań prezesa Orlenu. "Te kwestie (...) powinny być wyjaśnione, będą wyjaśniane przez odpowiednie organa państwa", deklarował dziś w radiowym wywiadzie rzecznik prezydenta. Szerokie grono polityków szykuje się do prześwietlania przeszłości Daniela Obajtka, tymczasem sam szef paliwowego koncernu retorycznie pyta w rozmowie z dziennikarzami, czy nie przysługuje mu prawo do prywatnych inwestycji: "To co, Orlenem ma zarządzać osoba, która nie umie inwestować nawet swoich prywatnych pieniędzy?".

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Czwartek - 18 marca - wybrane z kraju i ze świata

18:50 Kościński: 1,5 mld zł rocznie to minimum jakie będzie z podatku handlowego

17:15 GPW odbija po lockdownowych spadkach

15:12 Gibraltar - pierwsze miejsce na świecie, w którym zaszczepiono całą dorosłą populację

15:02 Hiszpania zalegalizowała prawo do eutanazji

14:52 Wizz Air uruchomi pięć letnich połączeń lotniczych z Polski

14:24 Bułgaria wprowadzi lockdown w całym kraju. Po trzech tygodniach od zniesienia restrykcji

13:52 Kredyty we frankach. "Kredytobiorca nie miał prawa domagać się zwrotu nadpłaty" - RPO składa skargę do SN ws. klauzul abuzywnych

12:32 Turcja znów mocno podnosi stopy procentowe

11:01 Nawet „gołębi” Fed nie pomógł złotemu. Kurs euro przekroczył 4,60 zł

11:00 Pieniądze za deszczówkę. Rusza kolejny nabór do programu "Moja woda"

10:58 Majątki zarządów spółek Skarbu Państwa będą jawne? Jest projekt

10:15 NewConnect po boomie sprzed roku znów wpadł w letarg

10:00 Produkcja przemysłowa wyższa niż przed koronarecesją

09:17 "Do końca tygodnia umowa społeczna dla górnictwa będzie gotowa"

09:10 Pracownicy Biedronki dostaną do 500 zł. Warunek: wielodzietna rodzina

09:00 Netto przejmuje Tesco. Co z pracownikami?

08:45 W lutym banki i SKOK-i sprzedały o 20 proc. mniej kredytów gotówkowych

08:21 Ropa w USA tanieje po wzroście zapasów surowca w USA i komentarzach IEA

08:14 Birmańska junta odcina internet, ostatnia prywatna gazeta wstrzymała działalność

06:22 Wróciła nauka zdalna. Rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

06:00 Wzrost kosztów budowy domu wyhamował, ceny działek galopują dalej

00:13 Zdecydowane zwycięstwo liberalnej VVD premiera Marka Rutte w Holandii