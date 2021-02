To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 lutego 2021 r.

Wprawdzie kończymy właśnie Dzień fotowoltaiki w Bankier.pl, ale obiecuję, że dziś w podsumowaniu nie tylko na ten temat. Zapraszam na zestaw ekonomicznych wiadomości czwartku w pigułce.

#1 Czy i komu fotowoltaika się opłaca? Pod takim hasłem przebiegała nie tylko transmitowana dziś w Bankier.pl debata, ale i cały Dzień fotowoltaiki, czyli specjalne wydanie serwisu, które dla Państwa przygotowaliśmy. Sporo redakcyjnych publikacji dla każdego, kto interesował się tą rozkwitającą branżą, czy to z perspektywy konsumenta rozważającego przydomową instalację, czy giełdowego inwestora. Kilka polecę szczególnie:

Jutro na łamach Bankier.pl podsumowanie najważniejszych wniosków i wypowiedzi z dzisiejszej debaty.

#2 Poznaliśmy dziś styczniowe wyniki produkcji przemysłowej nad Wisłą. Nie jest źle, chociaż gorzej niż w grudniu ubiegłego roku. Takiego wyhamowania spodziewali się jednak analitycy, którzy grudniowy odczyt na poziomie przeszło 11 proc. wiązali m.in. z gromadzeniem zapasów w przededniu rozstania Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Za styczniowy wynik odpowiada m.in. bardzo słaba sprzedaż w górnictwie z jednej strony, z drugiej - bardzo dobry wynik produkcji urządzeń elektrycznych.

#3 To cisza przed burzą - podsumowuje dziś bieżącą sytuację w temacie kredytów frankowych Michał Kisiel. Ostatnie dni przyniosły nową porcję komentarzy i stanowisk w tej sprawie i prawdę mówiąc, nie śledząc informacji na bieżąco, coraz trudniej połapać się w tym, co banki będą musiały, a co tylko mogą, czy warto czekać na dalsze instytucjonalne ruchy, czy może najlepsze wyniki w sporze z bankiem osiąga się w sądzie. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza analiza pozwoli Państwu złapać ten oddech, na który liczyliście. Porządkujemy najnowsze fakty.

#4 Mimo że rządowa usługa "Twój e-PIT" w tym roku działa zaledwie od czterech dni, wzbudziła już niemało kontrowersji. Najpierw dlatego, że... nie była dostępna, a gdy już to uległo zmianie, okazało się, że mechanizm do podatkowych rozliczeń nie jest wolny od błędów. Dziś piszemy o tym, jak na przykładzie tego samego podatnika w ciągu dwóch dni dwie różne były kwoty przysługującej ulgi. Warto zainteresować się swoim PIT-em przed przesłaniem go do urzędu skarbowego.

#5 Głośno dziś o Australii za sprawą... Facebooka. Internetowy gigant pozbawił dziś użytkowników z tego kraju dostępu do newsowych wiadomości. W ten sposób protestował przeciwko planom wprowadzenia nowej opłaty dla firm z kategorii Big Tech. Egzotyczna, choć cenna lekcja.

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?



Czwartek 18 lutego - wybrane z kraju i ze świata

19:16 W NBP pracuje 141 osób na stanowiskach doradców

18:51 W dużych miastach powstaną strefy czystego transportu

17:44 Próby oszustw "na punkt szczepień"

17:11 Projekt ustawy ws. OFE został przyjęty przez SKRM

17:10 Presja z Wall Street zbiła WIG20

15:15 Rekordowe wpływy z eksportu żywności w 2020 r.

15:00 W rządowym programie "Twój e-PIT" bałagan. Dwa dni i dwie różne kwoty ulgi na dziecko

14:36 UE z nową strategią dotyczącą handlu międzynarodowego

14:34 Pracownicy administracji skarbowej udzielą informacji ws. PIT

12:37 KE pozywa Polskę za "nieprzestrzeganie dyrektywy w sprawie hałasu"

12:30 Ursus i wypatrywanie rycerza na białym traktorze

11:18 GetBack dostał 100 tys. zł kary od KNF

11:06 Tysiące protestujących rolników w Indiach zablokowały ruch kolejowy na północy kraju

11:00 Rozliczenie VAT-u będzie łatwiejsze. SLIM VAT 2 od Ministerstwa Finansów

10:30 "Mój prąd" będzie kontynuowany. Nabór możliwy w I półroczu 2021 r.

10:29 Nowy podmiot na liście ostrzeżeń KNF

09:48 Pierwsza dawka szczepionki Pfizera skuteczna aż na 93 proc.? Naukowcy wyjaśniają

08:16 Ropa w USA drożeje w reakcji na kryzys energetyczny

06:42 Plastikowa rewolucja. Jednorazowe kubki, talerze i słomki znikną ze sklepów

05:44 Facebook zablokował treści newsowe w Australii przez nową opłatę

01:55 Precedensowy wyrok sądu w sprawie o eksploatację pracy niewolniczej w Brazylii