To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 listopada 2020 r.

Polska unijnym liderem... inflacji, Unia bez milionów miejsc pracy po pandemii, a handel tłumnie szykuje się do Czarnego Piątku. Zapraszam na podsumowanie środy.



#1 Już przeszło 6 milionów etatów ubyło w krajach Unii Europejskiej wskutek kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Raportując nowe dane, przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią o "ogromnym szoku" dla wspólnotowego rynku pracy i przerwaniu wzrostowego trendu obowiązującego w ciągu sześciu ostatnich lat. W roku 2019 na terenie UE zatrudnionych było najwięcej w historii, bo 209 mln osób. Dziś publikujemy też nowe dane PARP o rynku pracy w Polsce. Eksperci z Agencji oceniają sytuację jako stabilną, co jest dość zaskakujące w kontekście odnotowanych deklaracji chęci tymczasowej emigracji w przyszłym roku aż u jednej piątej ankietowanych.



#2 Podczas gdy w części krajów Europy spadek cen, w Polsce inflacja - i to zdecydowanie najwyższa w całej UE, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Nie jesteśmy w tym rankingu gorsi od kogokolwiek, co więcej, powiększyliśmy dystans wobec wicelidera z Węgier. Czy tak zostanie, w dużej mierze zależy od przebiegu najbliższej zimy. Wybieg w przyszłość na razie nie napawa optymizmem. Tylko dziś informujemy o planowanych przez PGE - podobno znaczących - podwyżkach cen prądu na 2021 rok, droższe będą też inne wydatki gospodarstw domowych - te stołeczne prawdopodobnie zapłacą więcej za podatek od nieruchomości oraz za transport. Temat cen powróci na nasze łamy jutro - przyjrzeliśmy się bowiem kosztom życia w trakcie pandemii na różnych kontynentach.

#3 W tych coraz droższych czasach nadal jest szansa na niższe ceny. Stosunek do Czarnego Piątku w Polsce był w ostatnich latach różny, ale ten rok, jak żaden inny, sprzyja zakupom online, dlatego giełda promocji ruszyła na dobre. Dziś publikujemy długą (naprawdę długą!) listę obniżek cen na Black Friday w różnych branżach - od elektroniki po ubrania, od biżuterii po turystykę. Jak co roku ostrzegamy też, żeby dobrze sprawdzać ceny przed i po, bo za spontaniczne decyzje można słono przepłacić. Do tego tematu w listopadzie jeszcze na pewno wrócimy. Póki co, dowiedzieliśmy się, że rząd rozważa, byśmy na zakupy częściej mogli pójść w niedzielę. Rozmowy na ten temat z pewnością nabiorą tempa przed Bożym Narodzeniem.

#4 Dzisiaj lepsze niż wczoraj wyniki warszawskiej giełdy, chociaż "zielenią" nadal nie mogą się cieszyć posiadacze akcji Allegro. Znacznie bardziej konsekwentne we wzrostach na GPW okazały się być w listopadzie notowania spółek z indeksu WIG-Ukraine, działających w sektorze rolnym u naszych wschodnich sąsiadów. Blisko 30-procentowy wzrost robi wrażenie, efektem jest poziom bliski rekordom sprzed półtora roku. Tymczasem do maksimów sprzed trzech lat niebawem może dotrzeć kurs bitcoina. Najpopularniejsza kryptowaluta kosztuje już ponad 18 tys. dolarów.



O czym jeszcze pisaliśmy w środę? Między innymi o najbogatszych ludziach na świecie, dalszych losach "500+" dla nauczycieli i długich kolejkach po mieszkania komunalne. Polecam zestaw wybranych informacji ekonomicznych.



Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

Z wielką przyjemnością spotkam się z Państwem jutro, dlatego już teraz zapraszam na wieczorne podsumowanie czwartku.