To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 grudnia 2020 r.

Premier grozi jeszcze ostrzejszymi restrykcjami, pracodawcy gotowi do zwolnień, a giełdowy "pewniak" znowu przynosi spadki. Zapraszam na podsumowanie piątku - jak zawsze, ze specjalnymi przedweekendowymi bonusami.

#1 Skołowani - tak można by nazwać tych wszystkich (czyli wszystkich?), którzy od wczoraj zachodzą w głowę, jak to możliwe, że zgodnie z zaprezentowanym kilka tygodni przez rząd planem, narodowa kwarantanna miała się urzeczywistnić w przypadku znacząco podwyższonej liczby zakażeń, tymczasem zdarzy się tuż po świętach, chociaż nie ma co do tego statystycznych podstaw. Szczegóły nowych restrykcji od wczoraj nadal są jednym z najpopularniejszych tematów w naszym serwisie, ale premier już zapowiada, że rozważane są jeszcze inne, dalej idące obostrzenia. Tymczasem przed nami trudne tygodnie, które dadzą w kość i konsumentom (vide np. obowiązek 10-dniowej kwarantanny dla powracających z zagranicy transportem zbiorowym), i przedsiębiorcom. Ci ostatni głośno dziś uświadamiają, że zamknięcie galerii handlowych pozbawia handel zysków w charakterystycznym co roku okresie noworocznych wyprzedaży.

#2 Handel to jedna z branż na "czarnej liście" tych, które w przyszłym roku podejmą się znaczącej redukcji etatów. Na łamach Bankier.pl w piątek informujemy, gdzie zapowiedziano na przyszły rok zwolnienia grupowe. Pracę stracą tysiące osób obecnie zatrudnionych m.in. w bankowości, górnictwie czy turystyce.

#3 Wczoraj minął równo tydzień od wyczekiwanego przez giełdowych inwestorów debiutu "Cyberpunka 2077", ale do dziś nie minęły na warszawskim parkiecie związane z tym emocje. Gdy tylko na rynek wypłynęła informacja, że Sony wstrzymało sprzedaż gry w PlayStation Store, akcje twórcy gry nie pozostały bez reakcji. CD Projekt zaczął sesję z blisko 20-procentowym spadkiem, żeby ostatecznie zamknąć ją na 12-proc. minusie.

#4 Wyraźne osłabienie złotego, kurs euro mocno na plusie - alarmowaliśmy dzisiaj, gdy od południa zaczął niespodziewanie piąć się w górę, przewyższając poziom 4,51 zł. Okazało się, że w tym manewrze swoją rolę odegrał Narodowy Bank Polski. Skąd ten pomysł? Odsyłam po szczegóły.

#5 Jeśli dziś piątek, nie mogę nie polecić lektury stałych przedweekendowych formatów przygotowanych przez redakcję Bankier.pl:

ostrzeżeń o utrudnieniach czekających w weekend na klientów banków - a zainteresują posiadaczy usług m.in. w mBanku, ING czy Credit Agricole;

- a zainteresują posiadaczy usług m.in. w mBanku, ING czy Credit Agricole; zapowiedzi, czym będą żyły rynki w skróconym, przedświątecznym tygodniu - podajemy rozkład do piątku 25 grudnia włącznie;

w skróconym, przedświątecznym tygodniu - podajemy rozkład do piątku 25 grudnia włącznie; nowego odcinka z serii "Czytam, oglądam, polecam", czyli książkowych i filmowych rekomendacji od ludzi biznesu i nauki - w sam raz na zbliżający się świąteczny czas, tym razem poleca Marcin Gruszka z Allegro.

O czym jeszcze pisaliśmy w piątek?



Najważniejsze z kraju i ze świata- 18 grudnia

19:44 Austria: od 26 grudnia trzecia kwarantanna z zakazem wychodzenia z domu

19:16 Szwajcaria wprowadza nowe restrykcje antykoronawirusowe

19:12 xBox deklaruje pełny zwrot kosztów zakupu każdemu nabywcy "Cyberpunk 2077" ze sklepu Microsoft Store

18:52 Parlament Europejski przyjął budżet na 2021 rok

18:24 BNP Paribas BP porozumiał się w sprawie zwolnień grupowych

17:59 Szwecja zwiększa restrykcje epidemiczne

17:15 „Trzy wiedźmy” przywiozły spadki na GPW. Mocna przecena CD Projektu

16:00 Coaching i 7000 zł. Na co mogą liczyć zwalniani w Santander Bank Polska

14:47 NBP interweniuje na rynku złotego! Kurs euro mocno w gór

14:12 Kolejne zamknięcie centrów handlowych pozbawia branżę okresu wyprzedaży

13:48 Emerytury i renty jeszcze przed świętami

13:41 Przed świętami przerwy techniczne zaledwie w kilku bankach

12:48 Premier: Rozważamy wprowadzenie dalej idących restrykcji, również dotyczących przemieszania się

12:32 Po świętach trzeci lockdown w Austrii

12:25 Od stycznia rusza pobór podatku od sprzedaży detalicznej

11:17 Przedświąteczne podwyżki cen paliw

11:05 KNF i policja zaczynają kampanię informacyjną UWAGA! CYBEROSZUST

11:00 Zoom wprowadza darmowe rozmowy na święta

10:26 GPW obniży opłaty za notowanie akcji dla emitentów dotkniętych pandemią

10:02 Przemysł pozytywnie zaskoczył. Poprawa jednak tylko „kalendarzowa”

09:57 Dolar pogłębił 2-letnie dno. Kurs euro stabilny

09:46 Cena akcji w ofercie publicznej Answear została ustalona na 25 zł

09:42 Prezes: ZBP przedstawi szczegóły pomocy firmom w obliczu kolejnego lockdownu

09:05 Dworczyk: 27 grudnia możliwe rozpoczęcie szczepień przeciw Covid-19 w całej UE

08:06 Kiedy wypłaty 14. emerytury? Minister Maląg tłumaczy

08:04 Ropa w USA zaliczy 7. z kolei tydzień ze wzrostem notowań

07:44 Chińczycy chcą zaszczepić 50 mln ludzi przed Chińskim Nowym Rokiem

06:46 Akcje CD Projektu znów mocno w dół. Sony wstrzymuje sprzedaż „Cyberpunka 2077” w PlayStation Store

06:00 Zwolnienia grupowe w 2021 roku. Tysiące osób straci pracę

01:27 Kolejna reasumpcja głosowania. Chodzi o uproszczone zasady zatrudniania medyków z tzw. państw trzecich

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z powiadomieniami o najnowszych podsumowaniach dnia.