To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 18 czerwca 2021 r.

/

Podsumowanie piątku to przynajmniej w połowie inflacyjny horror. Polecam tylko ludziom o mocnych nerwach ;) Ten temat często gości na naszych łamach, niestety nie bez powodu. Pojawia się dziś w kontekście oszczędności, wynagrodzeń i wydatków. A do tego dodajemy prawdopodobny koniec najpopularniejszego sposobu obchodzenia zakazu niedzielnego handlu. Zaczynamy podsumowanie piątku.

#1 Inflacja zżera oszczędności Polaków. Nie jest to wprawdzie jakaś nowość, że prowadzona przez Radę Polityki Pieniężnej pod wodzą prezesa NBP Adama Glapińskiego polityka doprowadza do erozji naszych oszczędności, ale teraz, dzięki danym NBP, wiemy, o jakiej skali zjawiska mówimy. Realna wartość pieniędzy zgromadzonych na lokatach w bankach działających w Polsce zmniejszyła się przez rok o blisko 30 mld zł. A ile tracimy na przeciętnej lokacie? Na to pytanie odpowiada Maciej Kalwasiński. A przecież jeszcze kilka la temu do kanonu polityki pieniężnej należało utrzymywanie stop procentowych powyżej inflacji, co zapewniało ochronę oszczędności przez inflacyjnym podatkiem, z którego jedyny pożytek mają politycy zaciągający długi na realizację wyborczych obietnic.

#2 Ceny paliw najdroższe od lat. Średnia cena detaliczna benzyny Pb95 osiągnęła w tym tygodniu poziom najwyższy od 2014 r. Analitycy donoszą, że tak gwałtownych zmian średnich cen paliw na stacjach nie notowaliśmy od marca. Ale to nie koniec złych wiadomości. Analitycy prognozują niestety dalsze wzrosty cen paliw. Więcej szczegółów na Bankier.pl.

#3 Rynek pracy odżył szybciej, niż sądzono. Majowe statystyki z polskiego rynku pracy pokazały szybszy od oczekiwań wzrost zatrudnienia oraz dwucyfrową dynamikę płac, mogącą nakręcić inflacyjną spiralę. Nominalny wzrost płac po raz pierwszy od jesieni 2008 roku przekroczył bowiem 10% rocznie. Równocześnie warto pamiętać, że znaczną część nominalnego wzrostu wynagrodzeń „zjada” inflacja, którą w maju GUS oszacował aż na 4,7%. O czym donosi dzisiaj Krzysztof Kolany.

#4 Zbliża się koniec działania placówek pocztowych? Przynajmniej jeśli chodzi o działanie w niedzielę. A wszystko oczywiście przez ustawową furtkę, która umożliwia działanie sklepów w niedzielę, jeśli prowadzą działalność pocztową. Coraz więcej sieci handlowych korzysta z tego przepisu, co zdaje się zdenerwowało kogoś na górze. Jakie zmiany planują politycy?

Piątek 18 czerwca - wybrane wiadomości z kraju i ze świata

18:57 Sekretarz generalny ONZ Guterres mianowany na drugą kadencję

17:57 "Trzy wiedźmy" wspomogły WIG20. Wzrosty LPP i CCC

17:57 WHO: Delta staje się dominującym wariantem koronawirusa na świecie

16:58 Polska opowiada się za uelastycznieniem stawek VAT w Unii Europejskiej

16:44 Shoper szykuje się do debiutu na GPW. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny spółki

16:40 Jest postęp, ale bez przełomu. Negocjacje polsko-czeskie ws. Turowa będą kontynuowane

16:30 NBP zmienia zasady ustalania cen złotych monet uncjowych

16:15 Norwegia łagodzi kolejne obostrzenia. Polska "zielonym" krajem

16:00 Minister zdrowia Włoch: 99 proc. kraju będzie w strefie minimalnych obostrzeń

15:55 Kraje UE wstępnie porozumiały się w sprawie nałożenia sankcji gospodarczych na Białoruś

14:03 Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program pomocy państwowej dla firm

13:44 Polska wciąż bez Rzecznika Praw Obywatelskich. Senat nie wyraził zgody na powołanie Lidii Staroń

13:27 Kaczyński: Atak cybernetyczny na polskich polityków został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej

12:20 Goldman Sachs: W strefie euro bez podwyżek stóp do 2025 r.

11:36 Większe zarobki w ochronie zdrowia. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

10:48 UOKiK o nieprawidłowościach w jakości paliw

10:30 Kuczyński: Jastrzębia cień

10:00 Czas pracy może zostać skrócony z powodu upału

09:33 Dolar najdroższy od kwietnia. Złoty odrabia straty

08:17 Miedź notuje najgorszy tydzień od początku pandemii

07:58 Ropa w USA staniała najmocniej od 4 tygodni i jej cena nadal spada

07:53 Fed pewny spadku inflacji. NBP może brać przykład?

07:43 Podróże lotnicze i turystyka w Europie zaczynają się odradzać

07:16 Branża: całkowite odejście od chowu klatkowego kur jest niemożliwe

07:11 Nowy Jork z powrotem przeniesie bezdomnych z hoteli do schronisk

07:08 Takiego wzrostu składek dla firm nie było od 1999 roku

06:51 Przejęcie Polska Press przez Orlen. UOKiK wnosi do sądu o oddalenie odwołania RPO

06:50 "Super Express": Kaczyński do końca roku odejdzie z rządu

06:35 Gwiazdowski: Za 30 lat system emerytalny się rozpadnie. Jedynym rozwiązaniem jest emerytura obywatelska

06:00 Inflacja zżera oszczędności Polaków. Tracimy w bankach miliardy złotych

06:00 Stawki na kontach oszczędnościowych lepsze od tych na lokatach

06:00 Budowa domu ruszyła przed kredytem? Część kosztów może pokryć wypłata z banku

06:00 Chińczycy zadłużają się jak szaleni

03:14 Liczba zgonów w związku z koronawirusem przekroczyła 4 miliony

00:09 Polska w strefie zielonej na epidemicznej mapie swobodnego przepływu osób