To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 marca 2021 r.

Informacją dnia jest zapowiedź wprowadzenie w całym kraju lockdownu (wraz z negatywną reakcją giełdy), jednak w naszym podsumowaniu środy jest o wiele więcej ważnych i ciekawych informacji. Mamy więc najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu, zapowiedź wzrostu opłat bankowych, znamy datę startu kolejnego naboru w programie „Mój prąd” oraz nową datę posiedzenia SN w sprawie kredytów frankowych. I wiele więcej. Zaczynamy podsumowanie środy.

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z podsumowaniem dnia.

#1 Znowu lockdown. Już od soboty rząd ponownie wprowadzi w całym kraju lockdown. To reakcja na szybko rosnącą liczbę nowych zakażeń i hospitalizacji. Zamknięte zostaną m.in. galerie handlowe, kina, baseny i stoki narciarskie. Tym razem upiekło się lasom, choć niektórzy żartują, że to z powodu ich zamknięcia wiosną ub. r. było w Polsce tak mało zakażeń. Więcej o wprowadzonych w całej Polsce obostrzeniach w artykule na Bankier.pl. Jeszcze przed ogłoszeniem obostrzeń, na ewentualność wprowadzenia lockdownu zareagowała polska giełda, która negatywnie wyróżniała się w środę na tle innych europejskich rynków. A jeśli jesteśmy przy obostrzeniach, to warto zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy przystąpił do kasowania pandemicznych wyroków.

#2 Duże firmy znów zatrudniają. Dzisiejsze dane z rynku pracy przyniosły pozytywne zaskoczenie – duże firmy zwiększyły zatrudnienie w lutym. Nie skompensowało to wprawdzie styczniowego spadku zatrudnienia, ale środowe dane okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań ekonomistów. Wolniejsze od oczekiwań ekspertów okazało się natomiast tempo wzrostu wynagrodzeń. Dane przeanalizował Krzysztof Kolany. W kontekście wcześniej wspominanego lockdownu, warto wspomnieć, że według ekonomistów ogólnokrajowy lockdown pogłębi spadek zatrudnienia i wyhamowanie dynamiki płac.

#3 Opłaty i prowizje bankowe będą rosły. Nie ukrywają tego sami prezesi banków, którzy zwracają uwagę, że spadek dochodów odsetkowych z powodu niskich stóp procentowych wyniósł w całym sektorze ponad 2 mld zł. I choć czołowe banki sobie z tym poradzą, to cały sektor nie jest z gumy i niektóre banki mogą mieć problemy z kompensacją utraconych dochodów. „Być może dojdzie też do sytuacji, jaką mieliśmy w zeszłym roku, kiedy mieliśmy dwie interwencje BFG” – ostrzega prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. A skoro jesteśmy przy bankach, to warto wrócić do tematu ujemnego oprocentowania depozytów, który pojawił się w ostatnich dniach. Wczoraj prezes UOKiK zapowiadał, że nie zgodzi się na ujemne oprocentowanie depozytów, choć pod pewnym warunkiem. Dziś w tym temacie głos zabrał KNF.

#4 Polska inflacja wciąż najwyższa w Unii. Polska pozostaje inflacyjnym liderem Unii Europejskiej. Zharmonizowany wskaźnik inflacji konsumenckiej w naszym kraju wciąż wyraźnie przekracza 3%, podczas gdy w strefie euro utrzymuje się na poziomie niewiele przewyższającym 1 proc. Polska i Węgry były jedynymi krajami unijnymi, w których Eurostat odnotował w lutym wzrost cen w tempie przewyższającym 3 procent.

#5 Ruszy nabór w programie „Mój prąd”. Rządowy program "Mój prąd" wystartuje z trzecim naborem. Resort klimatu i środowiska wskazał planowaną datę rozpoczęcia kolejnej tury przyjmowania wniosków. Wnioski będzie można składać już od 1 lipca 2021 r.

#6 Posiedzenie Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych przełożone. Czekających na rychłe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w tej sprawie czeka rozczarowanie. Posiedzenie zostało przełożone na 13 kwietnia. Oficjalnym powodem jest trwająca hospitalizacja I prezesa SN, jednak „Gazeta Prawna” twierdzi, że prawdziwa przyczyna opóźnienia leży gdzie indziej.

#7 Warto też wspomnieć o zakończonym właśnie posiedzeniu Fed. Stopa funduszy federalnych pozostanie na niemal zerowym poziomie przynajmniej do końca 2023 roku – wynika z marcowego komunikatu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Bank centralny USA będzie też kontynuował „dodruk pieniądza” w tempie 120 mld dolarów miesięcznie – pisze Krzysztof Kolany.

#8 Godne polecenia:

O czym jeszcze pisaliśmy dzisiaj?

Środa 17 marca – wybrane wiadomości z kraju i ze świata

20:09 Fitch podwyższa prognozę wzrostu PKB Polski

19:10 Rząd Słowacji chce zakazać turystycznych wyjazdów za granicę

19:00 Fed: nie ma większości dla podwyżek stóp przed 2024 r.

18:24 Projekt o kredycie na studia lekarskie z obowiązkiem odpracowania w publicznej służbie zdrowia

17:56 Czechy nie będą luzowały restrykcji mimo lekkiej poprawy sytuacji

17:51 Sejm za tym, by do szczepień przeciw COVID-19 kwalifikowali nie tylko lekarze

17:48 Sejm zwiększył dodatek za pracę w terenie dla pracowników socjalnych

17:45 Edukacja domowa dziecka bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

16:56 Hiszpania przetestuje program czterodniowego tygodnia pracy

16:54 Posiedzenie Sądu Najwyższego ws. kredytów frankowych zostało przełożone

16:10 WHO zaleca dalsze podawanie szczepionki przeciwko Covid-19 firmy AstraZeneca

16:03 Trzecia fala w Norwegii

15:21 UE może zdecydować o ograniczeniu eksportu szczepionek

15:05 Rząd wprowadza lockdown w całej Polsce. Jeżeli to nie zatrzyma III fali, będzie "zamykać zupełnie wszystko"

15:05 Credit Agricole: wzrost płac przyśpieszy

15:02 1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

14:33 Chróstny: Istotne jest zapewnienie ochrony kupujących mieszkania lub domy

14:30 Państwowa Agencja Atomistyki ostrzega przed fałszywymi alarmami o zagrożeniu radiologicznym

14:05 Rosję niepokoi decyzja Wielkiej Brytanii, by zwiększyć swój potencjał nuklearny

13:34 Rzecznik MŚP proponuje umorzenie składek ZUS

13:32 Po przegranej w sądzie Uber uznał kierowców za pracowników

13:30 Wkrótce umowa z Czechami o wymianie informacji dot. VAT

13:10 Lockdown uderza w spółki z GPW. Mocne spadki na polskiej giełdzie

13:02 Komisja Europejska przedstawiła projekt paszportów szczepionkowych

12:54 Klimat w polityce pieniężnej? Hardt: Niezbędna jest analiza

12:54 Hardt z RPP: Inflacja może przebić 4 proc.

12:34 Będzie dobrowolność przystąpienia do egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy w sesji wiosennej

12:28 Media: U wybrzeży Danii wkrótce ruszą prace przy pierwszej nitce NS2

12:06 Prezesi: Opłaty i prowizje bankowe będą rosły

12:04 Złodzieje na Wyspach po wyjściu z więzienia będą nosić obrączki elektroniczne

11:18 Wąsik: CBA rozpoczęło czynności sprawdzające zarzuty stawiane prezesowi PKN Orlen

11:13 Kierowcy bez licencji na przewóz osób pod lupą policji

11:05 W lipcu ruszy nabór do trzeciej edycji programu "Mój prąd"

11:03 Drogie święta. Na wielkanocne zakupy Polacy wydadzą 300-400 zł

11:03 Polska inflacja wciąż najwyższa w Unii

11:00 Testy na koronawirusa w Lidlu. Inne sieci chcą wprowadzić do sprzedaży testy na przeciwciała

10:46 Ekonomiści: Ogólnokrajowy lockdown pogłębi spadek zatrudnienia i wyhamowanie dynamiki płac

10:15 Coca-Cola wprowadzi papierowe butelki na napoje

10:00 Pozytywne zaskoczenie z rynku pracy. Duże firmy znów zatrudniają

09:48 Fikcyjny pracownik KNF "pomógł" wypłacić pieniądze z portfela kryptowalutowego

09:30 Sąd Najwyższy kasuje pandemiczne wyroki. "Potrzebna nowelizacja ustawy o epidemii"

09:29 Kurs euro dotarł do 4,60 zł. Złoty pozostaje bardzo słaby

09:28 KNF: żaden z czołowych banków nie planuje ujemnego oprocentowania depozytów klientów detalicznych

09:10 "Jedziesz do Lidla? Szkoda zdrowia" - za akcją stoi spółka z GPW

09:10 Zwrot kaucji bez paragonu. Carrefour wprowadza nowe rozwiązanie

09:05 Oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka będą jawne? "Nie wykluczamy"

09:00 AliExpress organizuje turniej gamingowy

08:32 Ceny miedzi na LME w Londynie powróciły powyżej 9000 USD za tonę

08:22 W USA ropa zyskuje przed danymi o jej zapasach za Oceanem i przed Fed

07:25 Jeden z największych banków Holandii podejrzany o pranie brudnych pieniędzy

06:57 Potężna górka oszczędnościowa Polski

06:52 W pandemii najlepiej Polakom szły remonty

06:42 Uproszczone zatrudnianie medyków. Samorząd lekarski i ministerstwo podzielone

06:08 Rozpoczynają się próbne egzaminy ósmoklasisty organizowane przez CKE

06:00 1400+ w USA. Amerykanie najbogatsi w historii

06:00 Podwyżki z opóźnionym zapłonem – rok pandemii w hipotekach

06:00 Ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią

05:06 Druga fala COVID-19 w bogatych krajach mniej śmiertelna niż pierwsza

04:37 Biden do migrantów: nie przyjeżdżajcie na południową granicę