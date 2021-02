To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 lutego 2021 r.

Rośnie temperatura wokół kredytów frankowych – Sąd Najwyższy wypowiedział się w jednej z ważnych kwestii, a wkrótce zrobi to w pozostałych. Kończy się czas na rozliczenie PIT dla ryczałtowców, a tymczasem Ministerstwo Finansów już szuka eksperta od nowych podatków. Być może nowe podatki mają zrekompensować pewne straty w budżecie – bowiem spadnie liczba pracowników płacących podatki - styczeń stał niestety pod znakiem zwolnień w dużych firmach. Zaczynamy podsumowanie środy.

Tutaj możesz zapisać się na wieczorny newsletter Bankier.pl z podsumowaniem dnia.

#1 Sąd Najwyższy o kwestii ważnej dla frankowców. Choć czekamy na 25 marca, kiedy to Sąd Najwyższy ma ogłosić rozstrzygnięcie rozbieżności, które pojawiają się we „frankowym” orzecznictwie, to już wczoraj SN wypowiedział się w jednej dość ważnej kwestii - dalszych kroków w przypadku uznania umowy kredytowej za niewiążącą. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego opisuje Michał Kisiel.

#2 Duże firmy zaczęły zwalniać pracowników. Styczeń przyniósł pierwszy od wielu miesięcy spadek zatrudnienia w sektorze firm 9+. Co więcej, był to pierwszy styczeń od przynajmniej 2007 r., w którym odnotowano spadek zatrudnienia. Wygląda na to, że jesienny lockdown zaczął przynosić „efekty”. Temat opisuje dokładnie Krzysztof Kolany.

#3 Kończy się czas na rozliczenie PIT-28 dla ryczałtowców. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu oraz wynajmujący mieszkania lub posiadający podobne umowy muszą się śpieszyć z wypełnieniem druków podatkowych PIT-28 oraz PIT-28S. Ostateczny termin na wysłanie formularzy upływa 1 marca – przypomina dziś Dominika Florek. PIT-28 łatwo rozliczysz z pomocą intuicyjnego i darmowego programu do rozliczania podatków.

#4 Ministerstwo szuka ekspertów ds. nowych podatków. Wygląda na to, że nasz fiskus nie zamierza zaprzestać wymyślania nowych podatków. Przynajmniej tak wynika z ogłoszenia o pracę, zamieszczonego przez Ministerstwo Finansów. Wśród obowiązków poszukiwanego eksperta w Wydziale Podatków Majątkowych i Analiz Prawnych będzie m.in. przygotowywanie koncepcji rozwiązań prawnych w zakresie nowoprojektowanych danin" - o czym uprzejmie donosi Weronika Szkwarek.

#5 Producenci drobiu ostrzegają przed wzrostem cen jaj. Do podwyżek cen różnych towarów i usług, jakie towarzyszą nam od paru lat, wkrótce dołączą podwyżki cen jaj. Na rynku zaczyna brakować tego towaru, co jest związane z ptasią grypą oraz epidemią koronawirusa. Producenci podnieśli więc ceny, co może spowodować, że jaja będą droższe w sklepach. W firmach pakujących ceny poszły już w górę o ok. 18-20 proc. Więcej na Bankier.pl.

#6 Godne polecenia. I na koniec kilka innych ciekawych tematów, które nie zmieściły się w głównej części podsumowania dnia:

17 lutego – wybrane wiadomości z kraju i ze świata

20:05 Xiaomi otworzy swoją europejską centralę w Duesseldorfie

18:32 Jarosław Wróbel zostanie wiceprezesem w Lotosie

18:26 Boeing 737 Max odbył pierwszy od 22 miesięcy komercyjny lot w Europie

18:15 Media: wybuch bomby w centrali Lidla w NIemczech

18:11 Premier Johnson: Wychodzenie z lockdownu będzie ostrożne

18:00 Zadyszka banków. Spadkowa sesja WIG20

16:58 Szwed: Od marca najniższa emerytura wzrośnie

16:40 Czeski samorząd chce pozwać Polskę za utratę wody w pobliżu kopalni Turów

15:52 Ryanair przegrał przed Sądem UE

15:38 Niemieccy producenci szparagów nie wiedzą, czy pracownicy z Polski dojadą na zbiory

14:37 Akt oskarżenia ws. GetBack wróci do prokuratury

14:30 PIT-11. Kończy się czas na dostarczenie deklaracji pracownikom

14:21 9,7 mld euro strat włoskiej branży turystycznej z powodu zamknięcia stoków

13:54 Poczta Polska chce mieć w 2022 roku przynajmniej 2 tys. automatów paczkowych

13:41 Adamczyk: Branża budowlana w Polsce może być spokojna o zamówienia

13:41 Komisja Europejska z drugim kontraktem na szczepionki Moderny

13:30 PKO BP liczy, że w '21 będzie zawierał ugody z frankowiczam i poprawi zyskowność

13:23 Producenci drobiu: Ceny jaj mogą wzrosnąć

11:27 Adam Małysz wchodzi w gaming. Będzie doradzał Road Studio

11:21 Ukraina wystawiła pierwsze więzienie na sprzedaż

11:13 Gowin: Oczekujemy od Ministerstwa Finansów wycofania się z projektu podatku medialnego lub głębokiej rewizji

11:00 InPost zapowiedział prace serwisowe na weekend. Lepiej wysłać paczkę wcześniej

10:55 PIE: w tym roku niższy wzrost wynagrodzeń pracowników najmniej zarabiających

10:53 Mniej chętnych na nowe biura. Popyt utrzymuje branża IT

10:20 „Weź mi zapłać za zamówienie”. Oszuści na Facebooku podszywają się pod znajomych

10:02 Szpunar: Ujemne realne stopy proc. ograniczają negatywny wpływ pandemii na gospodarkę

10:00 Duże firmy zaczęły zwalniać pracowników

09:52 Różne sposoby rozliczania przychodów dla twórców internetowych

09:34 Kurs euro stabilny. Funt najwyżej 8 miesięcy

09:09 Ministerstwo Finansów szuka ekspertów ds. nowych podatków

08:53 Lodołamacze wznowiły pracę na Wiśle

08:53 Kończy się czas na rozliczenie PIT-28 dla ryczałtowców

08:44 Sąd Najwyższy o kwestii ważnej dla frankowców – „nie” dla teorii salda

08:11 Miedź najdroższa od 8 lat

08:07 Atak na klientów PKO BP. W sieci pojawiła się fałszywa strona banku

08:04 Załamanie produkcji ropy w USA. Paraliż systemu energetycznego Teksasu

07:36 Zarejestrowano koło poselskie Polski 2050

07:31 Elon Musk już nie jest najbogatszym człowiekiem świata

07:00 Nawet 25 lat więzienia za "zbrodnię środowiskową"

06:58 PKO BP szacuje wpływ przewalutowania kredytów walutowych na kapitał własne na ponad 6 mld zł

06:55 Skąd wzięła się wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

06:53 Pensje lekarzy względem przeciętnego wynagrodzenia będą maleć

06:48 Sephora i Douglas zyskują udziały w rynku. Pandemia wzmocniła perfumeryjnych liderów

06:46 PKO BP miał w IV kwartale ponad 600 mln zł zysku netto

06:36 Stoki narciarskie znów mogą zostać zamknięte

06:35 Minister Zagórski: Nie będziemy wyłączać ludziom routerów

06:35 Fitch: Polskie miasta dobrze sobie radzą w pandemii

06:25 Wojciech Modest Amaro: Ci, którzy przetrwają, będą oblegani

06:00 Projekt, cegły, akcje – banki przyjmują wkład własny nie tylko w gotówce

06:00 Rynek IT nie potrzebuje juniorów

01:12 Wszyscy Brytyjczycy mogą dostać dwie dawki szczepionki do końca lata