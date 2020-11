To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 listopada 2020 r.

Polska na cenzurowanym przez wczorajsze weto, nieprzyjemne echo poniedziałku czuje też na sobie ulubieniec inwestorów tej jesieni. Na rynku konsumenckim nowe ruchy ofertowe znanych marek, tymczasem w tle - być albo nie być Rzecznika Finansowego. Zapraszam na podsumowanie wtorku.

#1 Serial polityczny z unijnym budżetem w roli głównej nabiera rozpędu. We wczorajszym podsumowaniu Marcin Dziadkowiak jeszcze nieoficjalnie podawał informacje o wecie zgłoszonym przez Polskę i Węgry, dziś wiemy to już na pewno. Rząd sprzeciwia się uzależnianiu przyznawanych funduszy od praworządności. Media komentują głównie sejmowe starcie polityków w tej sprawie i zarzuty o niekonsekwencję premiera w swoim stanowisku, tymczasem dzisiaj - na chłodno - warto raczej pochylić się na tym, co dokładnie zawiera rozporządzenie o naruszaniu tzw. praworządności. Tymczasem coraz głośniej o presji krajów Unii na Polskę i Węgry. Ciąg dalszy w czwartek.

#2 Trzymał stronę konsumentów w sporach z bankami w sprawie kredytów frankowych, zwrotów prowizji czy polisolokat, tymczasem niedługo jego funkcja może przestać istnieć. Na specjalnej konferencji Rzecznik Finansowy podsumowywał dziś 5 lat działalności, uzmysławiając opinii publicznej zakres podejmowanych działań w obliczu planowanego włączenia tej funkcji w struktury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Taki ruch to szansa na otwarcie kompleksowego parasola ochronnego nad konsumentami - twierdzi UOKiK. Taki ruch to przekreślenie szans na realną ochronę konsumentów w sprawach dot. produktów i usług finansowych - wybrzmiewa ze strony RF. Trudno oprzeć się wrażeniu, że te rozbieżności w podejściach najbardziej dadzą w kość rzeczonemu konsumentowi.

#3 Miał być inwestycyjny pewniak, tymczasem w miesiąc po giełdowym debiucie, Allegro zalicza dalsze spadki. Powodem wczorajsze doniesienia naszych kolegów z "Pulsu Biznesu" na temat platformy handlowej Amazon. Towary zakupione na niemieckiej wersji serwisu będzie można zamówić z dostawą do Paczkomatów InPostu. Ruch konkurencji nie spodobał się posiadaczom walorów najświeższego gracza na warszawskim parkiecie, czego odzwierciedleniem jest wynik na zamknięciu dzisiejszej sesji.

Ale to nie jedyna spółka, która we wtorek emocjonowała inwestorów. Po tym, jak ogłoszono, ze Jastrzębska Spółka Węglowa otrzyma miliard złotych wsparcia w ramach tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju, kurs zareagował wyraźnie i jednoznacznie.

#4 Pandemia zmieniła nasz tryb życia i pracy, a to ukształtowało nowe zwyczaje konsumenckie. Do nowych okoliczności dość płynnie dostosowuje się biznes - czasami, bo tak chce, czasami, bo jest zmuszony. Tylko we wtorek informujemy, że Lufthansa odwołuje darmowy catering w klasie ekonomicznej, Amazon "bezkontaktowo" dostarczy przesyłki do garażu, a Ikea dostarczy zakupy do Paczkomatów. Zmieniać się też musi sektor publiczny - od teraz wizyty w urzędach skarbowych możliwe tylko po wcześniejszej rezerwacji.

O czym jeszcze pisaliśmy we wtorek?

Najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata

19:25 Kraje Unii Europejskiej wywierają presję na Polskę i Węgry ws. budżetu

17:20 Lekkie spadki na GPW. W dół Allegro i CCC

15:54 Co dokładnie zawiera rozporządzenie dot. naruszania tzw. praworządności

15:52 Senacka Komisja Zdrowia za odrzuceniem kolejnej nowelizacji ustawy covidowej

15:20 Produkcja przemysłowa w USA w X w górę o 1,1 proc. mdm

14:41 Samorządy chcą większego udziału w podatku PIT

14:35 Franki, zwroty prowizji, oszustwa online – na to skarżymy się Rzecznikowi Finansowemu

13:38 W Etiopii "kryzys humanitarny na pełną skalę"

12:58 Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi

12:51 Rząd: Do końca 2025 r. lotniska mogą korzystać ze specustawy

12:36 Rząd za dalszym dofinansowaniem kopalni soli “Bochnia” i “Wieliczka”

12:33 JSW dostanie miliard złotych z Tarczy PFR



11:40 "1,29 zł za dezynfekcję paczki" - oszuści podszywają się pod DHL i InPost

11:25 Wizyta w skarbówce tylko po wcześniejszym umówieniu

11:00 Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do koncentracji Agory i Eurozet

09:45 Allegro pod presją. Już -30% od szczytu

09:32 Złoty oddaje niedawne zyski. Kurs euro w górę

08:47 Gliński o funduszu wsparciu dla celebrytów: nie zwracałem uwagi na znane nazwiska

08:23 Buffett sprzedawał banki, kupował producentów leków i szczepionek

08:16 Kolejne obostrzenia? Rzecznik rządu tłumaczy, kiedy zapadną decyzje

07:49 Ropa w USA drożeje w reakcji na postępy w opracowywaniu szczepionki na Covid-19

07:48 Tesla wejdzie do S&P500. Kurs w górę

07:43 Komisja Nadzoru Finansowego prosi bankowców o autoweryfikację

07:30 Kursy walut 17.11: kurs euro odbija, funt znów po 5 zł

07:00 Trudna sytuacja polskich hodowców i producentów mleka



06:41 Kurierzy mogą nie zdążyć przed świętami



06:35 Dobra passa złotego może się wkrótce skończyć

06:00 Chiny znów przegoniły USA. Świat nie może sobie bez nich poradzić

06:00 Gotówki w obiegu znów przybyło. Wzrost o 200 proc. w ciągu 10 lat

06:00 Ranking lokat na 6 miesięcy. Dwie oferty na plusie

05:46 Co czwarty dłużnik ma do oddania do 2 tys. zł

