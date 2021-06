To był dzień. Najważniejsze wiadomości z 17 czerwca 2021 r.

/

Początek upałów w Polsce trzeba godnie uczcić. Dlatego w dzisiejszym podsumowaniu sporo tematów urlopowych. Będzie także o nowej rządowej strategii, która stawia sobie za cel zwiększenie dzietności Polaków oraz kilka słów z TSUE o torrentach. Zaczynamy podsumowanie czwartku.

#1 Cypr znosi restrykcje wjazdowe dla Polaków. Cypr to kolejny kraj, w którym polscy turyści mogą bez przeszkód spędzić urlop. Polska została zaliczona do tzw. kategorii zielonej, czyli państw bezpiecznych epidemicznie. Dla Polaków oznacza to zniesienie obowiązku odbycia kwarantanny czy przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR. Więcej w artykule na Bankier.pl.

#2 Dodatkowe pieniądze dla pracowników na wakacje. W wielu firmach istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego środków dofinansowywane są wakacyjne wyjazdy. W zależności od regulaminu obowiązującego w firmie, dofinansowanie mogą otrzymać nie tylko pracownicy, ale czasami także ich rodziny oraz emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny. Meandry tzw. wczasów pod gruszą przedstawia Dominika Florek.

#3 Rząd chce zwiększyć dzietność Polaków. W tym celu przygotował dokument pod tytułem Strategia Demograficzna 2040. Strategicznym celem zaproponowanym przez autorów dokumentu jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Dokument jest, jak to zwykle bywa, obszerny, a my przedstawiamy jego najważniejsze elementy.

#4 TSUE wypowiedział się na temat torrentów. Jeśli ktoś nie zna tego określenia, to chodzi o specjalne programy umożliwiające wymianę plików znajdujących się na komputerach między użytkownikami internetu. To popularny sposób udostępniania m. in. plików multimedialnych - filmów i muzyki. Belgijski windykator należności dotarł ze sprawą aż do TSUE, a chodziło o zdobycie od providera internetu namiarów na osoby, które naruszały prawa autorskie poprzez nielegalne udostępnianie utworów przez torrenty.

#5 Pobór opłat drogowych po nowemu. Już 1 lipca ma ruszyć nowy system poboru opłat drogowych. Jego nazwa to e-Tool. Zastąpi wkrótce swojego poprzednika – viaTool. Przez trzy miesiące – od 1 lipca do 30 września – oba systemy będą działały równolegle. Pobór opłaty za przejazd samochodami będzie możliwy m.in. za pomocą bezpłatnej aplikacji mobilnej, która może być zainstalowana na smartfonie. Nowy system będzie można przetestować w czasie urlopowych i nie tylko wyjazdów na państwowych odcinkach autostrad A2 i A4. Więcej na ten temat na Bankier.pl.

19:06 Władze Słowacji apelują o pozostanie w kraju w czasie wakacji

18:54 Przerwa w rozmowach o kopalni Turów. Rokowania będą kontynuowane w piątek

18:03 "Amerykańskie" spadki na GPW. W dół KGHM i JSW

17:54 CCC planuje, że do końca roku sieć HalfPrice w Polsce i w Europie będzie liczyć 65 sklepów

17:53 Microsoft Teams wprowadza nowe funkcje dla osób, które nie chcą wracać do biura

17:00 "Cyberpunk 2077" z nową aktualizacją. Akcje CD Projektu nadal tanieją

17:00 Kochalski z RPP: Dyskusja nad zakończeniem QE i dalszym zacieśnianiem polityki przedwczesna

15:06 Ekonomiści: Rządowa propozycja podwyżki płacy minimalnej jest wyważona

14:28 CCC chce przedstawić jesienią nową strategię rozwoju

14:02 Za podwyższeniem stopy rezerwy obowiązkowej w maju ponownie 3 członków RPP

13:52 Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego dot. wymagalności roszczeń z umowy kredytu

13:34 Amerykańska firma z branży technologii jądrowych otworzy globalne centrum usług wspólnych w Krakowie

13:15 Austria luzuje obostrzenia. Koniec godziny policyjnej, otwarte dyskoteki

13:02 W tym roku możliwe zniesienie amerykańskich ceł na stal i aluminium

12:30 Mandoria Miasto Przygód. Renesansowy park rozrywki zostanie otwarty w lipcu

12:29 VAT od zakupów z AliExpress. Senackie komisje nie zgodziły się na opóźnienie nowelizacji

12:05 Wakacje na Cyprze. Kraj znosi restrykcje wjazdowe dla turystów z Polski

11:54 TSUE: pobierasz torrenty? Spodziewaj się wizyty windykatora praw własności intelektualnej

11:20 Eurostat: inflacja w Polsce nieco odpuściła. Węgry nadal liderem

11:14 Komunikat po RPP będzie przedstawiać sam przewodniczący rady. Jest uchwała

11:06 GPW rozszerza Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego na NC i spółki spoza głównych indeksów

10:40 Strategia Demograficzna 2040. Rząd chce zwiększyć dzietność

11:00 PKO BP zapowiedział przerwę w dostępie do kilku usług

10:30 Dodatkowe pieniądze dla pracowników na wakacje. Sprawdzamy, kto może skorzystać z wczasów pod gruszą

10:30 Ostatni dzwonek na legalny pobyt w Wielkiej Brytanii. Kończy się okres przejściowy po brexicie

10:20 Zyski banków o 15 mld zł większe od oczekiwań

09:51 Zarobki i czas pracy nauczycieli. ZNP ponownie odrzuca propozycje rządu

09:45 MF: Rząd zajmie się zmianami podatkowymi z Polskiego Ładu najpóźniej za dwa tygodnie

09:30 Oprocentowanie franka wciąż głęboko ujemne. SNB podtrzymuje gotowość do interwencji

09:18 NIK: minister ds. energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen

09:18 Polska w czołówce preferowanych lokalizacji Centrów Usług Wspólnych [Raport]

08:40 Kościński: Czerwiec ostatnim miesiącem ze wzrostem inflacji

08:16 Fed wzmocnił dolara. Podwyżki stóp „już” w 2023 roku?

08:09 Miedź wyceniana najniżej od dwóch miesięcy po Fedzie

07:54 Ropa w USA traci po sygnałach z Fedu o kierowaniu się w stronę zacieśniania polityki

06:50 Liczba niewypłacalności firm w Polsce najwyższa w historii, a może być ich więcej

06:45 Rekordowe wakacje. W Polsce zainteresowanie wycieczkami rośnie lawinowo

06:42 Estoński CIT będzie szerzej dostępny. Zniknie limit przychodów

06:26 Zarobki burmistrzów Warszawy. Pokazali oświadczenia majątkowe

06:01 Nerwowy Putin i chłodny Biden. Kto może się czuć zwycięzcą szczytu? Media o spotkaniu prezydentów USA i Rosji w Genewie

06:01 Zadłużenie wobec firm ubezpieczeniowych to 387 mln zł

06:00 Bankowość elektroniczna wykańcza placówki. Teraz czas na roboty

06:00 Działka wystarczy za wkład własny. Sprawdzamy kredyty na budowę domu

05:51 Pobór opłat drogowych. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy